SVARER: Ansvarlig redaktør Mari Skurdal i Klassekampen svarer i dag på kritikken fra Dag Solstad etter at avisen publiserte en artikkel om «500 feil» fra hans siste roman. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Klassekampen-redaktør til Dag Solstad: – Beklager

Klassekampens ansvarlige redaktør Mari Skurdal beklager overfor forfatter Dag Solstad og sier avisen fremstår som «Lektor Smålig».

Skurdal mener avisen har fremstått på en annen måte enn de ønsker.

– Jeg beklager overfor Dag Solstad at vi så nitid har ettergått hans roman, og hans alene, uten at det foreligger noen klar grunn for hvorfor akkurat han skulle utsettes for det, skriver Skurdal i sitt svar til forfatter Dag Solstad.

Onsdag 23. oktober publiserte avisen en artikkel med funn fra korrekturlesere som hadde lest Solstads siste roman; det ble presentert som 500 «feil», som avisen senere rettet i en notis til at heller burde vært omtalt som «merknader».

LITE FORNØYD: Forfatter Dag Solstad hevdet seg utsatt for «kampanjejournalistikk» da Klassekampen skrev journalistikk om grammatiske skrivefeil i hans siste roman. Foto: Kyrre Lien

Både forlaget Oktober og Dag Solstad har rettet sterk kritikk mot Klassekampen i ettertid, og Solstad hevder blant annet at skjønnlitterære forfattere ikke lenger kan vente seg forståelse fra kulturredaksjonen i den venstreorienterte dagsavisen. Han ser på det hele som et simpelt angrep på kunstens frihet. Journalistene som har skrevet sakene nevner han med navn.

Kan ha kommet «skeivt ut»

– Resultatet er – dessverre – at Klassekampen i denne saken fremstår som Lektor Smålig, på jakt etter irrelevante småfeil, men uten interesse for romanens øvrige kvalitet og idémessige innhold, skriver redaktøren videre i sitt svar til forfatteren.

Skurdal presiserer at journalistene bare har gjort det de har fått beskjed om, og kildene har svart det de er blitt spurt om.

– Dersom det er som Dag Solstad skriver, «at de fleste forfattere som tilhører venstresiden har merket seg at Klassekampen ikke lenger er deres avis», har vi kommet skeivt ut, skriver hun videre i innlegget – og håper at det avisen skriver fortsatt kan være verdt å få med seg.

– Ingen god motivasjon for å velge Solstad

– Mener du denne saken burde vært unngått fra start?

– Jeg mener grunnideen, som er å se på hvordan språket utvikler seg og jobbes med er interessant. Men å velge en roman av en som har skrevet et tyvetalls bøker i samme stil før, var det nok ingen god motivasjon for slik jeg ser det i dag, sier Skurdal til VG.

Hun forteller at det fremstår smålig av avisen og at det er bedre å heller være åpen og ærlig om dét.

– Det er fint å bruke anledninger som dette til å tenke gjennom mandat og fremgangsmåte. Jeg ønsker å være åpen rundt feilsteg, og det mener jeg er viktig. Så får det være opp til leseren å trekke konklusjoner etter dette, sier redaktøren.

Redaktørens svar til forfatteren kan leses i sin helhet her.

Korrekturleseren: Kunne funnet det samme i hvilken som helst bok

VG har snakket med en av de to korrekturleserne, Jan Ove Hennøy. Han har fått med seg debatten som har fulgt i kjølvannet av jobben han tok på oppdrag for Klassekampen. Han ler litt når han hører at avisen nå skriver i sitt svar til Solstad at de fremstår som “Lektor Smålig”.

– Klassekampen ville lage en sak, og jeg fikk betalt for å lese Dag Solstad. Så kan man stille spørsmål ved at vinklingen ble som den ble og om det var riktig å velge Solstad. Jeg synes uansett det var enkelt å si ja til jobben. Spørsmålet var om det var flere feil enn det burde i en bok som er i butikken, sier Hennøy til VG.

– Så synes jeg ikke Solstad skal få tyn for dette. Han er en skjønnlitterær forfatter som forteller en historie. Jeg kunne sikkert lest hvilken som helst annen bok og funnene ville vært omtrent det samme, sier korrekturleseren.

Han holder like fast ved det han uttalte seg om til Klassekampen, og synes forlagets argumentasjon om at språket må leses med musikalitet ikke holder vann:

– Det er jo vanskelig å gå til angrep på slike argumenter. Men for meg er det lite musikalsk med lange setninger som har feil kommabruk. Komma skal hjelpe leseren, ikke være i veien, men dette har vi ulikt syn på, sier han.

