DØD: Per Olov Enquist, her i Oslo i 2001, i forbindelse med slippet av romanen «Livlegens besøk». Foto: Andreas Fadum

Per Olov Enquist er død

Den svenske forfatteren og dramatikeren Per Olov Enquist er død – 85 år gammel.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter familien overfor Aftonbladet.

Enquist har vært syk i lang tid, blant annet skal han ha hatt en hjertefeil. I 2016 ble han rammet av slag.

I et intervju med Sveriges Radio i 2018 uttalte han at han hadde følt seg dårlig i lang tid.

– Jeg har masse kreftceller i kroppen som beveger seg rundt i magen, og jeg er operert for en propp som de har fjernet.

Per Olov Enquist, eller PO Enquist som han normalt omtales som, er internasjonalt både for sine bøker og som dramatiker. Han er utgitt på over 30 språk. Den første store bestselgeren kom i 1999 – med «Livlegens besøk».

VG om Enquist i 2003: Et produkt av bevegelsene

Enquist har høstet en rekke priser og utmerkelser. I 1969 ble han tildelt Nordisk råds litteraturpris for «Legionærene». Han er også kjent for romaner som «Lewis Reise».

«Lignelsesboken. En kjærlighetsroman» ble belønnet med terningkast seks av VG i 2013.

– En del av hjernekapasiteten forsvinner, man glemmer alle ord og navn, uttalte Enquist til Aftonbladet for to år siden.

Da forsikret han at han ikke var redd for døden.

– Men jeg er redd for å være til bry, uttalte han.

Enquist, som i ungdomsårene var blant Sveriges mest lovende høydehoppere, etterlater seg kone, to barn og tre barnebarn.

Publisert: 26.04.20 kl. 09:01 Oppdatert: 26.04.20 kl. 09:18

Mer om Sverige

Fra andre aviser