Bokanmeldelse: «Livet på den nervøse planeten»

Covid 19 har vel gjort oss mennesker enda mer knyttet til skjermene våre. Samtidig vet vi at skjermer kan være onde, og dét er utgangspunktet for denne selvutviklingsboken fra bestselgerforfatter Matt Haig.

Matt Haig ble for alvor berømt etter utgivelsen av memoarene «Reasons to stay alive», som omhandlet et liv sterkt preget av depresjon og angst. Boken vant flere priser og ble en bestselger i Storbritannia.

I «Livet på den nervøse planeten» byr Haig på en mildt sagt eklektisk samling nervøse tanker om det å tilhøre den første generasjonen mennesker som lever i en høyteknologisk samtid. Og det er selvsagt god grunn til bekymring.

«Livet på den nervøse planeten» Forfatter: Matt Haig Oversatt av: Eva-Marie Lunde Forlag: Cappelen Damm Sjanger: Slevutvikling/fakta Sider: 336 Pris: 332,- Vis mer

Vi mennesker har vel om mulig blitt mer knyttet til skjermene våre nå under karantene, enn hva vi var i de lykkelige dagene før vi visste hva Covid 19 var. Samtidig vet vi at skjermer kan være et onde. Og det er det som er utgangspunktet til Haig.

Et skremmende lite knippe selskaper eier informasjonskanalene som milliarder av mennesker benytter seg av, og som de i varierende grad stoler på. Samtidig som de samme selskapene benytter seg av skumle algoritmer og innretninger som er designet til å øke brukernes avhengighet og til å prege deres meninger.

I «Livet på den nervøse planeten» skriver Haig om hvordan han selv er avhengig av sosiale medier og raske nyheter, men viser samtidig til hvordan de samme tingene kan lamme ham med angst, og sånn sett er med på å forsterke sykdomsbildet hans.

Hans tilfelle er ekstremt, men boken havner likevel i en slags selvhjelpskategori fordi flere av Haigs betraktninger er overførbare også til folk som ikke deler hans diagnoser. Boken er dessuten fylt med tips og gode betraktninger om hvordan man best mulig kan skjerme seg mot den overveldende informasjonsstrømmen vi lever i.

Men de er tidvis ganske banale, og kan vel summeres opp i noe sånt som «gjør yoga, sov mer, pust med magen, begrens skjermtid og vær kildekritisk».

Dette klarer han like fullt å repetere noe så forferdelig mange ganger, i en rekke forskjellige, rotete fremstilte formater. Kapitlene består blant annet av lister, dikt, essays og artikler.

Å skrive om «rotet i verden og rotet i sinnet vårt» ved å skrive en «bevisst rotete bok», som han skriver, føles mer enn noe annet som en dårlig unnskyldning for manglende struktur.

Samtidig som Haig forsøker å diagnostisere samtiden, går også en stor del av boken med til å diagnostisere ham selv, med blant annet depresjon, panikklidelse, angst, tvangslidelser og agorafobi. Det blir derfor litt uklart om boken først og fremst handler om Haig selv eller om verden, men den er definitivt best når han vender blikket ut.

For noen vil «Livet på den nervøse planeten» fremstå som en varm klem, en lang tråd av forskjellige måter å si «jeg forstår deg, jeg har det også sånn», etterfulgt av «jeg ønsker å hjelpe deg». For andre vil den først og fremst virke repeterende og selvsentrert. For meg havner den dessverre i siste kategori.

Samtidig skal det sies at det er noe fint og viktig ved at en mann har skrevet akkurat denne boken. Haig byr historier om usikkerhet på kropp og utseende, om angst for ikke å takle samfunnets forventninger til ham, om ensomhet og om skadepotensialet i de usunne maskulinitetsidealene som råder i vesten. Slike beretninger er det ikke så vanlig å komme over.

Det er ikke vanskelig å se for seg hvordan menneskehjernen sliter med å henge med på eksponentiell teknologisk utvikling. Men det er ikke så lett å henge med på «Livet på den nervøse planeten» heller: En rotete bok om en rotete samtid.

