BIG I TYSKLAND: Maja Lunde (44) har ligget i to og et halvt år sammenhengende på den tyske bestselgerlisten. Her i Köln i går – der kronprinsesse Mette Marits litteraturtog stoppet på vei til bokmessen i Frankfurt. Foto: Heiko Junge

Maja Lunde: – Lett å skrive om sex

KØLN (VG) Maja Lunde (44) har nå solgt 2 millioner bøker og på verdens største bokmesse skal hun være hovedgjest på den største litterære happeningen sammen med stjerneforfattere som Margaret Atwood og Ken Follett.

Nå nettopp







– Det blir stort: Margaret Atwood, Ken Follett, Colson Whitehead, Eli Shafak og Maja from Norway. Jeg er veldig stor fan av Atwood, så jeg er litt redd for at jeg skal bli sånn klønete starstruck. Og tenk om hun har lest «Bienes historie», det hadde vært utrolig moro, sier Maja Lunde.

VG møter henne i Köln. der hun i dag ble bokbadet i forbindelse med kronprinsesse Mette-Marits tyske litteraturtog – som i morgen reiser videre til Frankfurt som et rojalt stjernestartskudd for bokmessen i Frankfurt, der Norge i år er hovedland.

KONGELIG BOKBAD I KØLN: Kronprinsesse Mette-Marit hilser på Maja Lunde som sammen med forfatter Anne Sverdrup-Thygeson ble intervjuet i bokhandleren Ludvig i Köln. Foto: Heiko Junge

Maja Lunde kommer til å løpe fra paneldebatter til TV-intervjuer, radioshow og avisintervjuer til champagnemottagelser under bokmessen, og hennes litterære agent Annette Orre i Oslo Literary Agency er ganske sikker på at vi snakker om det som må være bokmessens mest hardtarbeidende forfatter.

– Majas timeplan i Frankfurt er på grensen av det som er forsvarlig. Jeg vet ikke om så mange andre hadde stått dette løpet i så mange dager. Men hun har en sjeldent stor arbeidskapasitet og vil ha det sånn. Og når vi i tillegg har måttet takke nei til mange forespørsler fordi det rett og slett ikke er tid nok, sier det noe om hvor ettertraktet hun er, sier Orre.

Maja Lunde vet hva journalistene kommer til å spørre om i intervjuene: klima og hvor mye penger hun har tjent (det er ikke lite …):

– Og jeg kan jo snakke både dag og natt om klima og naturspørsmål, men det jeg ikke skjønner er hvorfor ingen spør meg om sex, ler Maja.

les også Bakgrunn: Maja Lundes historie om et helt år på den tyske bestselgerlisten

I den tredje klimaromanen, «Przewalskis hest», som nylig kom ut, skriver hun nemlig både om utrydningstruede dyrearter og om oss mennesker – om menneskedyret. Og det fikk teksten til å dreie inn på både Darwin, forplantning, drifter og sex.

– Så «Przewalskis hest» er blitt en bok som handler om dyrs og menneskers drifter, vår lidenskap, seksualitet, graviditet og fødsel. Relasjonen mellom foreldre og barn har alltid interessert meg, denne gangen handler det også om det å få barn, og om det som kommer forut for barnet, forteller Maja Lunde – som ikke synes det var vanskelig å skrive om sex:

– Jeg vet at en del forfattere synes det er kleint og pinlig å skrive om sex og lidenskap. Selv synes jeg egentlig ikke det er så annerledes enn å skrive om alle andre slags følelser, sier Maja.

Les VGs anmeldelse her: Maja Lundes beste klimaroman!

Men noen ekstra runder gikk hun likevel med de mest lidenskapelige scenene i romanen.

– Jeg gikk et par ekstrarunder for å unngå forslitte fraser og halvpornografiske klisjeer, sier Maja som også skriver om kjærlighet mellom to menn i en tid det var nærmest en umulighet.

– Jeg visste før jeg startet på boken at den ene hovedpersonen var homofil. Jeg vet ikke hvorfor, men det kjentes riktig. Og da jeg begynte å arbeide med teksten, og så at den handlet om nettopp drifter og forplanting, ble dette perspektivet ekstra interessant å utforske.

Hun satte seg også inn i lidenskapen mellom to menn uten vanskeligheter.

– Da jeg begynte å skrive, fløt også denne historien lett. Jeg elsker jo også en mann, og det var derfor ikke vanskeligere å tenke seg denne kjærligheten, enn den fra en mann til en kvinne. Hvordan kjærlighet kjennes, er vel heller ikke knyttet til kjønn, men til personlighet, sier Maja Lunde.

les også Boksuksessen «Snøsøsteren» blir Hollywood-film

I Tyskland er hun stor stjerne. Hele 1,5 millioner av de 2 millioner solgte bøkene hennes, er solgt bare i Tyskland, den første boken «Bienes historie» ble den mestselgende boken i Tyskland i 2017 og har nå ligget i 2,5 år sammenhengende på den tyske bestselgerlisten (både hardback og pocket) – og både den og andreboken Blå» ligger fortsatt på toppen i Tyskland (på listen for Taschenbucher – påkostede pocketbøker).

SIGNERING: Maja Lunde har opplevd autografjegere utenfor hotellet i Tyskland. Her får bokhandler Dr. Adam-Claus Eckert signert et eksemplar av «Bienes historie» som har likte veldig godt. Foto: Heiko Junge

Husker du? Denne Maja Lunde-boken solgte aller mest i Tyskland i 2017

Og i 2018: Denne Maja Lunde-boken solgte aller mest i Norge

Under bokmessen i Frankfurt, som åpnes med brask og bram, skal også tredjeboken «Przewalskis hest» lanseres på tysk – og nå er alle spente på om hun kan få hele tre titler inn samtidig på den tyske bestselgerlisten.

– Jeg er glad for at det tyske forlaget rakk å oversette boken så raskt etter norsk utgivelse, slik at den faktisk kommer ut under bokmessen. Og jeg drar direkte til London etter Frankfurt for å lansere andreboken «Blå» på engelsk. Det skjer virkelig så mye nå, at det bare er å prøve og puste med magen. Jeg føler at jeg sitter på en karusell som bare spinner og spinner, og den ferden har vart i over fire år nå. Så det gjelder å passe på balanseevnen, sier Maja.

Fått med deg? Mette-Marit om sykdommen: Ikke lenger redd for døden

For å nevne noe mer av dem som skjer fremover: Boken «Snøsøsteren» skal ut i 19 land bare i høst – i tillegg til at det skal lages Hollywood-film julekalenderboken. «Bienes historie» blir Hollywood-TV-serie og teaterforestilling på Det Norske Teatret i samarbeid med Nationalballetten.

Dessuten er det også noe som heter loppemarked og dugnad!

– Ja, det var det helgen gikk med til sammen med guttene mine, forteller Maja – som selvsagt tar tog når turen går videre fra Frankfurt til London. Hun kutter flyreiser til et minimum.

– Privat har vi bestemt oss bare for å ta én flyreise i året, og jeg har kuttet mye på jobbreiser. Men nå er de jo veldig ivrige på å få meg til USA. Foreløpig har jeg sagt nei, men samtidig kan det jo være ting som veier tyngre. For eksempel det å få snakke til mange mennesker om et så viktig tema som klima.

– Eller sex?

– Hehe, kanskje det. Selv om det blir nok mest klima og natur. Jeg er glad for at engasjementet for disse sakene vokser. Mye har endret seg siden «Bienes historie» kom ut i 2015, og nå er dette for veldig mange den aller viktigste saken.

les også Maja Lunde: – Uforståelig at noen ønsker seg ny «supersommer»

– Hva mener du blir det viktigste fremover?

– Det er å tenke på klima og natur i alt vi foretar oss. Vi er nødt til å gjøre alt vi kan på alle fronter: privat, lokalt og internasjonalt. Så om det kreves at vi setter litt comfort til side, vi må tenke litt lenger. Nå viser engasjementet oss at mange er klare for endring. Og er det noe vi vet om mennesket, om menneskedyret, så er det at vi er ekstremt tilpasningsdyktige.

Maja Lunde highlights Klimakvartetten er en planlagt serie på fire bøker, der de tre første («Bienes historie», «Blå» og «Przewalskis hest») er kommet ut i Norge. Den første boken, «Bienes historie», er oversatt til 35 språk og har solgt over to millioner eksemplarer. *I vår ble det kjent at Hollywood-selskapet Anonymous Content skal lage en påkostet TV-serie av «Bienes historie», og i høst ble det kjent at det samme selskapet skal lage film av «Snøsøsteren» som Maja Lunde har laget sammen med illustratøren Lisa Aisato. Her skal Maja Lunde selv skrive manus! *Nylig ble det også kjent at Det norske teateret skal laget teaterforestilling av «Bienes historie» i samarbeid med Nationalballetten. *Julekalendeboken hun og Lisa Aisato lagde i fjor, «Snøsøsteren», ble fjorårets mest solgte bok uansett sjanger. Opplaget er på 250.000 bøker i Norge. * I tillegg til Tyskland, er det England, Polen, Sverige, Frankrike og Italia som det går best i. I England ble «Bienes historie» den 7. mest solgte oversatte boken i fjor. I Italia er det i ferd med å ta av – og i Frankfurt skal hun i tillegg til en hel skokk med tyske medier også intervjues av de største italienske mediene.

Foto: Heiko Junge

Maja Lunde signerer bøker «Bienes historie» i Köln i mandag. Foto: Heiko Junge

Publisert: 14.10.19 kl. 21:14







Mer om