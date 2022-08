SKREV I HEMMELIGHET: Roy Jacobsen (67) var i gang med en femte roman om Ingrid fra Barrøy, men kommer nå med en enkeltstående roman om en gjeng barn og ungdommer i Oslo under andre verdenskrig.

Roy Jacobsen skrev roman i all hemmelighet: Overrasket forlaget

Etter å ha fått terningkast 6 på alle fire bøker i Barrøy-serien, overrasket Roy Jacobsen (67) sitt eget forlag med en helt annen roman – som nå utgis i hui og hast.

Forlaget Cappelen Damm kastet seg rundt da stjerneforfatteren Roy Jacobsen leverte manus til en ferdigskrevet roman rett før sommerferien.

– Plutselig lå det i innboksen. Selv blir jeg like forbløffet hver gang boka er der, over kvaliteten, språket og viljen hans til å fortelle historien om Norge – og om menneskene vi har oversett eller glemt, sier John Erik Riley, redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur i Cappelen Damm.

I all hemmelighet hadde Jacobsen skrevet en bok med handling fra østkanten i Oslo under den tyske okkupasjonen.

Romanen får tittelen «De uverdige» og følger en gjeng gutter og jenter som lever i fattigdom, men som bidrar på sitt vis: De svindler, stjeler, forfalsker dokumenter – og utnytter fienden.

Roy Jacobsen forteller på telefon til VG at han egentlig var i gang med tankeprosessen til en femte roman i serien om Ingrid fra Barrøy, da denne historien kom og «forstyrret ham».

SKRIVESOMMER: Roy Jacobsen har jobbet intenst med innspurten av romanen «De uverdige» som kommer i oktober.

– Jeg har ikke gitt opp tanken om en femte bok i Barrøy-serien, men nå måtte jeg bare rokere litt i køen, sier Jacobsen som sier han ikke fortalte noe om dette til forlaget sitt før han tidligere i sommer leverte et så å si ferdig manus.

– De ble mildt sagt overrasket, ler han.

– Men for meg er det å skrive ganske private greier.

– Jeg liker å skrive i min egen rytme og forholde meg til egen deadline. Hvis jeg hadde fortalt at jeg jobber med en ny roman, hadde de begynt å ringe.

I stedet lot han kona Anneliese Pitz lese underveis.

– Det er alltid spennende med første reaksjon fra forlaget, men jeg stoler såpass på kona, at når hun sier hun er «veldig fornøyd», så blir også jeg fornøyd – og ikke minst beroliget.

FORNØYD KONE: Roy Jacobsen sier at så lenge kona Anneliese Pitz er fornøyd med boken, så er han beroliget. I 2019 ga de ut «Mannen som elsket Sibir» sammen.

I likhet med Barrøy-bøkene er også denne romanen skrevet med utgangspunkt i deler av egen biografi og historie.

– Jeg røper ikke kildene mine, men i mine øyne holder dette troverdig nivå. Jeg kan si at som med Helgelandsbøkene, handler det om ting jeg har levd med hele livet, ting jeg har hatt i huet som jeg ikke helt har funnet ut hvordan jeg skulle bruke.

Men plutselig var den lille detaljen som gjorde at en forfatter finner sin form på plass.

– Og da bare raste ideene på, det har vært utrolig inspirerende, forteller Jacobsen.

SAVNET KRIGSPERSPEKTIV: Roy Jacobsen mener det først og fremst er skrevet om heltene, skurkene og ofrene i andre verdenskrig. Men hva drev alle andre med?

«Med denne barneflokken, tegner Jacobsen et brutalt ærlig og varmt portrett av et miljø, en tid og en hverdag som til nå har vært nær sagt fraværende i krigshistorien», heter det i forlagets omtale av boken som kommer i oktober.

Selv har Jacobsen savnet akkurat dette perspektivet.

– Det er naturlig nok fokusert på tre grupper: Heltene, skurkene og ofrene. Men hva drev resten med for å få endene til å møtes?

– Min mistanke er at noen drev med det jeg skriver om i «De uverdige», sier Jacobsen.

Her forteller han om et helt nabolag, arbeiderstrøket på Nordre Åsen i Oslo, men perspektivet ligger hos en barne- og ungdomsbande.

– De er mer eller mindre gangstere; kreative, smarte og skruppelløse – og løsrevet fra det store politiske bildet opererer de innenfor okkupasjonen etter beste evne. Vi følger dem fra 1942 og videre inn i freden, forteller Jacobsen.

Selv om han har satt Barrøy-serien på pause, tar den ikke pause internasjonalt.

INTERNASJONAL SUKSESS: Bøkene om Ingrid fra Barrøy er nå oversatt til over 30 språk.

«De usynlige», «Hvitt hav», «Rigels øyne» og «Bare en mor» fikk alle terningkast 6 i VG – og går nå sin seiersgang rundt om i verden. De er oversatt til over 30 språk.

– De bøkene lever med meg hele tiden, og i perioder har det kommet ut en ny bok et sted i verden hver eneste måned. Jeg har reist mye rundt, og det har vært en fryd.

Jacobsen ble første norske forfatter noensinne til å bli nominert på kortlisten til den internasjonale Bookerprisen (i ettertid er også Jon Fosse blitt nominert) – og dette beskriver han som et uvurderlig springbrett.

– Det gjorde at det ble et ekstremt trøkk – i alle fall for en som skriver på et bitte lite språk som ingen kan lese. At boken ble oversatt til engelsk og i tillegg nominert til Bookerprisen, åpnet hele verden for bøkene, sier han.