UTENKELIG: – For en utenkelig kombinasjon, skriver Isak Dreyer i sin nye selvbiografi «En hardbarka jævel» om at han og Sophie Elise Isaksen fant tonen på «Farmen» og i tiden etterpå.

Isak Dreyer om den mørke tiden: − Drakk til jeg sovnet

Isak Dreyer (26) vant både «Norges tøffeste» og «Farmen», men ikke lenge før bodde han to år alene på en hytte uten strøm og slet med kjærlighetssorg, ensomhet og mørke tanker.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

I boken «En hardbarka jævel» skriver Isak Dreyer i samarbeid med NRK-journalisten Synnøve Sundby Fallmyr om hvordan oppvekst i pakt med naturen, tøff skolegang og snekker- og fisker-karrieren har gjort ham til den hardbarkede jævelen som TV-seerne er blitt kjent med gjennom «Norges tøffeste» og «Farmen».

Les VGs anmeldelse av boken her!

Men Isak Dreyer skriver også om sine sårbare sider, melankoli og ensomhet – og en «selvmedisinering med arbeid, trening, drittmat og alkohol.»

I en periode på to år bodde han alene på en hytte uten strøm og vann mens han slet med kjærlighetssorg og tapet etter en kompis som tok livet sitt og beskriver at han gikk inn i et «sort hull».

En kveld er han spesielt langt nede og bare tanken på hunden Buster holder ham oppe.

SORT HULL: Isak Dreyer (26) fra «Farmen» har gitt ut selvbiografi – og forteller blant annet om tiden han gikk inn i et «sort hull» som han nesten ikke kom seg ut av.

– Da jeg ålte meg ned i soveposen og så frostrøyken sive ut av munnen mot det svake utelyset, tenkte jeg på hvordan i all verden dette skulle gått uten Buster.

Han endte opp med å bo på hytta i to år mens han jobbet som snekker og dro til fjells. Og:

– Glodde på stearinlys, spiste potetgull til middag og drakk til jeg sovnet. Somrene var ikke noe problem. Men vintrene var lange, mørke, sure, kalde. Og ensomme, skriver Dreyer i boken.

Han konkluderer med at han trengte de to årene for å bli kjent med seg selv og forstå hvordan andre mennesker fungerer.

– Hva skal jeg kalle det? Kjærlighetssorg? Depresjon? Blå periode? Alle er jo deprimerte nå om dagen, ingen er lei seg eller engstelig lenger. Jeg er ikke så fan av selvdiagnostisering.

– Poenget er: Det var en mørk tid, jeg kom meg ut av det, og jeg lærte mye, forteller han i boken.

Etter innspillingen av «Farmen Kjendis», har det vært spekulert om forholdet mellom influencer Sophie Elise Isaksen og Dreyer. Men tro ikke at du får vite noe særlig om det mye omtalte «mer enn venner»-forholdet med «Farmen»-kollegaen i boken.

UTENKELIG KOMBINASJON: Det mener Isak om ham selv og Sophie Elise Isaksen.

– Det skulle vise seg at vi ikke var så ulike som vi først trodde. Begge har pågangsmot, gir litt faen i regler, er hardtarbeidende på hver vår måte, og har følt oss mye utenfor normalen.

– Det ene førte til det andre, og det er en dårlig skjult hemmelighet at det ble noe mellom oss to der inne og i tiden etterpå. Altså, dette var noe jeg aldri kunne sett for meg i starten av 2021. Sophie Elise og meg?! For en utenkelig kombinasjon, skriver han i boken.

Hva ståa er nå etter diverse posting i sosiale medier, har hverken Sophie Elise eller Isak villet svare på når VG har spurt.

Ifølge forlaget er Isak på jakt og ikke tilgjengelig for intervju om boken før etter utgivelsen.

Men han skriver i boken at han takket ja til å være med på «Farmen» fordi det blant annet var snakk om «ei feit årslønn» for «å henge på en gård i seks uker, drikke solbærtoddy, passe dyr og snekre litt.»

Les også Sophie Elise om Isak Dreyer: – Vi er mer enn venner YOUNGSTORGET (VG) Romansen mellom Sophie Elise Isachsen (27) og Isak Dreyer (28) har blitt den store snakkisen i årets…

Oppmerksomheten og falskheten som kom som følge av TV-deltagelsen var han ikke forberedt på.

– For halvannet år siden møtte jeg en dame på byen som jeg desperat prøvde å sjarmere. Jeg hadde ikke nubbesjans. Men etter Norges tøffeste ville hun møte meg – uten å huske at vi faktisk hadde møttes før. Det er jo bare trist når det blir så åpenbart at hun ikke ville ha meg for den jeg faktisk er, men for den hun tror jeg er. Hun er ikke den eneste, skriver han.

Samtidig ler han av denne tanken:

– Isak Dreyer, den rare fyren som bare jobbet og dro på jakt alene, har blitt en som andre vil høre på. En folk snur seg etter på gata. En som damer vil ha.

For selv om han gjerne sulter seg og jobber seg halv i hjel for å bli mer hardbarket, er det noe han ikke holder igjen på:

– På enkelte områder holder jeg ikke tilbake. Sa jeg at jeg er glad i damer og øl? Livet skal tross alt leves. Men ellers prøver jeg å holde meg sulten ved å holde igjen.