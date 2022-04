MAFIASUKSESS: Don Winslows Kartell-trilogi har gått sin seiersgang verden over og skal bli TV-serie. Samtidig verdenslanseres en ny trilogi fra forfatteren, og første bok kommer på norsk samtidig som i USA.

Klassisk mafiaroman inspirert av «Gudfaren» og Homer

Mens Don Winslows Kartell-trilogi snart blir TV-serie, er forfatteren i gang med en ny marfia-trilogi – der referansene til «Gudfaren» står i kø.

Av Sindre Hovdenakk

Don Winslow (68) har skapt seg et navn også her hjemme med flere hardkokte romaner inspirert av den kriminelle virkeligheten på det amerikanske kontinentet.

Mest kjent er kanskje den såkalte Kartell-trilogien; «The Power of the Dog» (2005), «The Cartel» (2015) og «The Border» (2019), som FX skal lage TV-serie av – med blant andre Ridley Scott som produsent. Bare den første og siste er tidligere utgitt på norsk.

Den gang var handlingen lagt til meksikansk narkotikamafia. Nå er det mer velkjente, for ikke å si hjemlige miljøer det handler om.

Info BOKANMELDELSE: «En by i brann» Forfatter: Don Winslow Sjanger: Roman Oversetter: Jarle Tollefsrud Forlag: Harper Collins Sider: 363 Pris: 399 Vis mer

«En by i brann» er den første boken i en ny trilogi inspirert av USAs egne mafiaer. Nærmere bestemt italienerne og irene, og deres kamp om makten. Slagmarken er lagt til Rhode Island.

Don Winslow gjør lite for å fornye den litterære mafiasjangeren. Men han er i det minste retro med stil.

Vi møter hovedpersonen Danny Ryan i 1986. Han lever et relativt sorgløst liv med kona Terri, datteren til den irske mafiabossen i byen. Danny må stort sett finne seg i å være håndlanger og torpedo, og savner anerkjennelse fra svigerfaren. Innimellom drømmer han seg tilbake til de sorgløse årene på fiskebåten, den gang livet var enkelt og uten forpliktelser.

Men det går som det går i alle klassiske mafiahistorier.

Konflikten med de italienske utfordrerne, anført av Morettibrødrene, eskalerer til en skikkelig vendetta. Og mens likhaugene vokser, er det Danny som står frem som den egentlige lederen på den irske siden. Snart befinner han seg i den forutsigbare lojalitetsklemma mellom den nærmeste familien, mafiaen, FBI og sin egen samvittighet.

FILMATISERT: Don Winslows bok «Savages» ble også filmatisert med Taylor Kitsch (f.v.), John Travolta og Blake Lively i hovedrollene. Her fra filmpremieren i 2012 – med filmens regissør Oliver Stone til høyre.

Referansene til selve nasjonaleposet «Gudfaren» står i kø nærmest før du har åpnet boken.

For sikkerhets skyld har forlaget, i pompøs amerikansk stil, sørget for å påpeke at boken i tillegg er inspirert av Homers «Iliaden» – intet mindre.

Det er tunge forventninger å bære, og for det meste virker de da også mot sin hensikt. For historien i «En by i brann» er i virkeligheten ganske enkel, og blottet for enhver litterær undertekst.

Det er god underholdning, for all del, men sammenligningen med gamle Homer, eller for den saks skyld Mario Puzo som skrev «Gudfaren», holder på ingen måte vann.

Don Winslow er riktignok en effektiv og temposterk forfatter. Han skriver stort sett enkle, klare hovedsetninger, og behersker til fulle den grove muntlige tonen mafiabrødre imellom.

Noen språklige gullkorn dukker også opp iblant. Som denne definisjonen av “irsk alzheimer”: De glemmer alt, bortsett fra gammelt nag.

Verre er det med Don Winslows manglende evne, eller er det kanskje vilje, til å skape noenlunde flerdimensjonale kvinneportretter. Akkurat slik jeg husker det fra hans tidligere bøker, henger Winslow igjen i en mildt sagt gammeldags “hore eller madonna”-tenkning. Komplett med solide doser av sentimentalitet og katolske kvaler.

Til gjengjeld skriver Don Winslow friskt og freidig om sex, både i hetero- og homoversjonen. Og her får kvinnene utfolde seg på lik linje med machoguttene.

Stilmessig sett er det lite å utsette på «En ny i brann». Det er tradisjonskrim, utført med sikker hånd. Men helt uten litterær risiko.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk