UTGA BESTSELGER: Artist og forfatter Kelly Rowland, forlegger Roda Ahmed og Rowlands medforfatter Jessica McKay på Los Angeles Book Festival i vår.

Norske Roda laget bok med Kelly Rowland – kuppet prestisjefylt bestselgerliste

Den norske forfatteren og forleggeren Roda Ahmed (41) drømmer om å endre barnebokbransjen. Sist uke lå utgivelsen hennes på bestselgerlisten til New York Times.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I samarbeid med artist Kelly Rowland og forfatter Jessica McKay utga USA-baserte Roda Ahmed fra Oslo 26. april barneboken «Always with You, Always with Me».

Den illustrerte boken slo umiddelbart an hos amerikanske lesere og kapret en plass på bestselgerlisten til storavisen The New York Times andre uken i mai. Ahmed – som startet forlaget Hightree Publishing først i 2019 – er strålende glad over mottagelsen:

– Det er på tide at man fargelegger barnebøkene. Vi har forskjellig øyenfarge og hudfarge, men bokbransjen er en dinosaurindustri som har satt seg fast i et spor og har bestemt seg for hvordan folk skal se ut. Det er ikke relevant for den flerkulturelle verdenen vi lever i, sier Ahmed til VG på telefon fra Los Angeles.

Oppfordringen hennes både til amerikanske og norske forlag er klar:

– Døren til forlagene må åpnes og gjøres bredere, både på innsiden av forlagene selv og hos dem som lager bøker.

GLADMELDING: I kommentarfeltet har artist og nybakt forfatter Kelly Rowland respondert på jubelmeldingen fra Hightree Publishing da boken hennes fikk plassering på bestselgerlisten til The New York Times.

Førstedamefavoritt

Somalisk-norske Roda Ahmed blir selv bokaktuell i sommer. Da utgir Kagge Forlag hennes barnebok «Mae hos stjernene», om astronauten Mae Carol Jemison (65) som i 1992 ble den første afrikansk-amerikanske kvinnen som reiste i verdensrommet.

41-åringen skrev opprinnelig boken på engelsk og ga den ut på det anerkjente forlaget Harper Collins i USA. Der er den så langt trykket i nitten opplag, forteller forfatteren, og en av tidligere førstedame Laura Bush sine favorittbarnebøker.

VIL ENDRE BOKBRANSJEN: Roda Ahmed (41) startet Hightree Publishing for å skape bøker som speiler en flerkulturell verden. I juli kommer en av hennes egne bøker ut på Kagge Forlag.

– Jeg var akkurat i Texas fordi Laura Bush hadde plukket «Mae» til leselisten sin og delt den med tusenvis av barn over hele USA, stråler Ahmed – som tidligere har møtt både Michelle og Barack Obama.

– Det var et stort øyeblikk å sitte med henne på bakrommet før vi kom ut på scenen. Hun var utrolig snill og hyggelig. Hun var jo lærer og bibliotekar i sin tid og bryr seg veldig om barnelitteratur og hvordan den er med på å forme barn.

Stargate som sparringpartner

Privat er Ahmed gift med Stargate-produsent Tor Erik Hermansen (49) som hun har barna Idil (16) og Isak (12) med. Etter mange år i New York skiftet de kyst for syv år siden og har siden vært bosatt i L.A.

Der skaper Hermansen musikk for verdensstjernene sammen med Stargate-makker Mikkel Eriksen, mens Ahmed skriver, utgir og oversetter bøker og foretar forfatterbesøk på amerikanske barneskoler.

– Tor Erik er en god sparringpartner å teste ideer og historier med. Han er min største fan. Men han får aldri lese noe før det er har kommet fra trykken, forteller Ahmed.

BLE HEDRET: Forfatter Roda Ahmed fotografert i 2012 da Stargate-produsentmannen Tor Erik Hermansen mottok The Norwegian American Achievement Award. Foran er parets datter Idil. Til høyre står familievenn og fotomodell Hanneli Mustaparta.

Paret møttes tilfeldig på Kaffebrenneriet i Skovveien i Oslo for 23 år siden og har vært gift i 17 av dem.

– Vi lever i en kreativ sirkel av venner som samtaler om bøker, musikk, film, litteratur.

– Gjennom din manns Stargate-suksess har du adgang til personer de færreste noen gang får møtt eller samtalt med. Hvilken betydning har det hatt for deg?

– Du får ikke innpass i bokbransjen fordi du kjenner folk. Det finnes ingen snarvei på den måten. Du må være god nok, svarer Ahmed.

– Jeg har vært utrolig heldig som har fått leve av å skrive. Å ha innpass i det kreative miljøet har vært fint, men jeg har måttet levere. Jeg må gjennom samme prosessen som alle andre.

Roser yngre generasjoner

Hun debuterte som 26-åring med romanen «Forberedelsen» om norsk-somaliske Zara som forelsker seg i en norsk mann og må navigere i to kulturer. Ikke ulikt Roda selv.

– Jeg er veldig fascinert av satte strukturer, dette behovet for å sette strukturer ut fra hvem man er og hvor man kommer fra. Alle vil jo bare bli sett, akseptert og elsket. Man må få lov til å være seg selv. Det har alltid vært viktig for meg, understreker Ahmed.

De yngre generasjonene er flinkere, mener hun. Mer aksepterende, mindre dømmende. Og ikke minst: Fargeblinde.

– Jeg ønsker å bidra til å gjøre livet til barn lettere og lysere. Selvsagt møter alle motstand de må overkomme, men det føles godt å kunne være med til å bidra at det blir lettere.

Håpefull for fremtiden

Størst inspirasjon henter hun hos sine egne barn. De er Ahmeds tøffeste kritikere, og samtidig støttende, roser hun.

– Jeg tenker alltid på dem når jeg skriver. De forstår viktigheten av å skrive sin egen historie. Og hvordan kunnskap og det å kunne lese og skrive er den ultimate makten i verden.

STOLT ØYEBLIKK: Forfatter og forlegger Roda Ahmed flankert av den tidligere Destiny's Child -stjernen Kelly Rowland (t.h.) og medforfatter Jessica McKay under Los Angeles Book Festival.

Den ferske forleggeren roser mentor Erling Kagge for gode råd og veiledning og ber om at VG nevner ham. Av norske barnebokforfattere og illustratører trekker hun frem Lisa Aisato – som i likhet med Ahmed skaper bøker som speiler mangfold uten at etnisitet gjøres til et tema.

Det beste med vår tid, mener Ahmed, er at dører som før var stengt kan åpnes med et google søk.

– Hvis du lager noe bra fra hjertet, finnes det alltid et marked og et sted for deg i verden. Så inkluderer du så mange du kan. Det føles veldig godt å ha skapt et sted i verden.

– Du virker å ha mye lys og håp i deg?

– Ja, det har jeg alltid hatt. Det er utrolig lett å fokusere på alt som er negativt, men jeg prøve å være takknemlig for det som virker. Spesielt i tiden vi lever i nå der alt spres så fort og deles så rast, føler jeg et ansvar for å dele også det som er bra, sier Ahmed.

Roda Ahmed, Kelly Rowland (t.v.) og Jessica McKay under prosessen med å skape barneboken «Always with You, Always with Me».

Etter intervjuet skal hun ut i sollyset i filmbyen ved Stillehavet som der det er rom for å følge rådet astronaut Mae Jamiesons mor ga datteren som barn: Drømme høyt. Tro sterkt. Jobbe hardt. For igjen å oppleve at alt er mulig.

Men før hun klikker seg ut av videosamtalen, har Ahmed en påminnelse hun håper yngre holder fast ved når de skal realisere sine egne drømmer:

– Det har aldri vært en bedre ting å være ung på enn den tiden vi lever i nå.