STOR INTERESSE FRA UTLANDET: Forlag i Sverige, Danmark og Tyskland har sikret seg Kirsti Kristoffersens (36) nye ungdomsbokserie «Kjendiskjæreste». VG sjekker ut første bok. Andre bok kommer allerede i midten av juni.

Søt dagdrøm av en sommerferie

Årets store boksatsing på sommer-feelgood for ungdom leverer troverdig campingliv, forelskelse og nye vennskap.

Av Kristine Isaksen

Publisert: Nå nettopp

Forfatteren Kirsti Kristoffersen har bakgrunn som manager for blant andre Marcus & Martinus, men kjendistemaet i ungdomsboken «Kjendiscrush» oppleves uforståelig hysterisk.

Dette er en forelskelse du har lest om før: lys, naiv og ordinær jente møter høy, mørk og mystisk gutt. Likevel gjør settingen og beskrivelsene av følelser at boken kjennes nær og troverdig.

Her har Kristi Kristoffersen gjenskapt sommerlivet på en norsk campingplass på en måte som gjør at man skjønner at folk kommer tilbake år etter år.

«Kjendiscrush» er først ut i en trilogi, og de andre to bøkene kommer som markjordbær på et strå i løpet av sommeren.

Info BOKANMELDELSE: «Kjendiscrush», bok 1 i kjendiskjæreste-trilogien Forfatter: Kirsti Kristoffersen

Sjanger: Ungdomsroman

Forlag: Cappelen Damm

Sider: 189

Pris: 279 kr/e-bok 157 kr Vis mer

Underholdningsboken har korte kapitler, en del gjentagelser og dialogdrevet handling som er lett å lese. Det er liksom meningen at du skal lese den ute og gå glipp av noen setninger her og der fordi du blir blendet av solen.

Leseren trenger ikke lure på hvordan det går. Baksideteksten har allerede avslørt at Karoline og Mathias blir kjærester, selv om det første kysset kommer halvveis i boken. Og navnet på trilogien – kjendiskjæreste – avslører også hva Mathias blir.

Karoline er beskrevet så vanlig at hun er avhengig av andre personer rundt seg for å vekke litt leseinteresse. Sånn sett er trioen på campingplassen perfekt: Rappkjeftede og morsomme Norah, Mathias med alle hemmelighetene og greie Karoline.

OM FORFATTEREN: Kirsti Kristoffersen kommer fra Vestfossen og bor i Oslo. Hun har vært redaktør i tenåringsmagasinet Julia og jobbet i managementet til blant andre Marcus & Martinus. Nå er hun publisist og manager i Gyldendal – og gir ut bok på Cappelen Damm.

Bestemoren til sistnevnte fungerer som et trygt og klokt bakteppe. På slutten er ferien er over og Karoline tilbake i hjembyen i kjærlighetssorg. Det er rett og slett for kjedelig å lese om.

Det hjelper ikke at det gires voldsomt opp i de siste kapitlene for å skape et tonn med spenning sånn at leseren bare MÅ lese neste bok. Det blir for krampaktig og bryter med realismen som ellers er en kvalitet ved «Kjendiscrush».

Stadig vekk dukker det opp reklame om den nye nordiske Idol-konkurransen der det etter hvert viser seg at Mathias skal delta. Men det er vanskelig å tro på at dette er så fantastisk stort og spennende, for hvor mange realitykonkurranser finnes det egentlig i dag.

Les også Norsk ungdomsbok blir Netflix-film Nå skal det lages Netflix-film av den kritikerroste ungdomsboken «Arvingen».

En annen samtidsserie for ungdom som også tematiserer kjendislivet, er «Halve kongeriket» der kronprinsen spiller en sentral rolle. VGs anmelder skrev om første bok: «Arvingen» er en sosial våt drøm av en ungdomsbok».

«Kjendiscrush» avsluttes med et personlig PS! fra forfatter Kirsti som ber leseren henge med i neste bok. Forfatteren burde heller senket skuldrene og tenkt at vennetrioen er nok gulrot.

Rettighetene er allerede solgt til Sverige, Danmark og Tyskland, og med tre bøker å selge inn hos unge lesere på to korte sommermåneder, er det forståelig at man kan bli litt anspent.

«Kjendiscrush» er god nok, de neste to bøkene vil avgjøre hvor godt konseptet egentlig er.

Anmeldt av: Kristine Isaksen