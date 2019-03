UNDERHOLDENDE: Man blir glimrende underholdt av Tom Egelands «Falken», selv om den har sine mangler, mener den danske anmelderen Bo Bjørnvig som har anmeldt bøker i danske Weekendavisen gjennom 37 år. Foto: Janne Møller-Hansen

En litterær B-film. Bokanmeldelse: Tom Egeland: «Falken»

Tom Egeland har satt religionsdetektiven Bjørn Beltø på et sidespor og leverer isteden en litterær B-film, kontant og effektivt fortalt uten omveier.

Bo Bjørnvig

! Siden Tom Egeland selv er anmelder i VG, er Rivertonpresident og kjenner hele krim-Norge, har vi fått den danske krimeksperten og kritikeren Bo Bjørnvig i danske Weekendavisen til å anmelde hans nye thriller. Bjørnvig sitter også i juryen til den skandinaviske krimprisen Glassnøkkelen.

En trikk i Oslo sentrum entres av seks tungt bevæpnede menn med sort skjegg. De velger ut ti tilfeldige passasjerer og jager resten ut sammen med trikkeføreren; hans plass overtas av en av kaprerne. Trikken fortsetter sin ferd gjennom den sommervarme byen uten å stoppe og etterlater skuffede mennesker som ventet på trikken uten å bli tatt med – de aner jo ikke hva som har skjedd.

Thriller Forfatter: Tom Egeland Tittel: «Falken» Forlag: Capitana Sider: 479 Pris: 349 kr. Vis mer vg-expand-down

De finner det snart ut: Nyheten om kapringen sprer seg med lynets hastighet, og snart er hele verdens oppmerksomhet rettet mot landet i nord. De neste timene følger vi hva som skjer i de implisertes hoder: kaprernes, gislenes, politifolkenes og politikernes.

Alt fortelles minutt for minutt ut fra den enkeltes synsvinkel. Ikke at det skjer særlig overraskende ting i hodene deres – alle er opptatt av å takle situasjonen, men også andre tanker sniker seg inn, særlig hos gislene, som plutselig ser døden i øynene og derfor begynner å gjøre opp status over livet. Her fyller kjærligheten – eller mangelen på den – ganske store rom.

Imens kjører trikken rundt og rundt i byen, uten at noen vet hva terroristene vil. For terrorister må det jo være, eller ville de ikke hengt Islamsk Stats flagg på trikken? Men hvorfor stiller de ingen krav?

Mer skal ikke røpes, bare at skurkene er mange og skifter ham underveis, slik at man ikke helt vet hvem man skal holde med. Eller om det overhodet er mulig å holde med noen.

Og hvorfor akkurat en trikk? Selv om det riktige spørsmålet er: Hvorfor blir ikke flere trikker, busser eller tog kapret? Som ett av gislene tenker: «Hvorfor ikke kapre en trikk? Det ga mening. De beslagla strikkepinner og vannflasker på flyplasser, men ingen sjekket passasjerene på all verdens trikker, T-baner, busser og ferger».

Tom Egeland skriver godt og holder spenningen ved like helt til den – muligens – bitre slutten. Noen feilskjær er det likevel – som da en journalist uten betenkeligheter offentliggjør opplysninger inne fra trikken og dermed utsetter gisselet som har sendt opplysningene, for livsfare. Ville ikke dette inngå i journalistens og hennes kollegers overveielser?

Og politiets Delta-folk skyter på et tidspunkt løs på en person fra kloss hold, selv om personens ansikt er uklart som i en dokumentarfilm. Men ellers er alt ganske realistisk beskrevet, når man ser på hvordan kapringen foregår og hvordan de involverte reagerer.

Derimot er bakgrunnshistorien for kapringen mer spekulativ, for ikke å si fantasifull. Men det gjelder jo mange krimbøker at den utløsende faktor i plottet ofte er søkt. Det er en av sjangerens svakheter at så få forfattere makter å «fullføre» plottet 100 prosent tilfredsstillende.

Men OK, man blir glimrende underholdt og begynner selv å tenke på hvordan man ville reagere hvis man ble tatt som gissel. Om man også ville tenke gjennom livet sitt og kanskje bestemme seg for å forandre noen avgjørende ting? Hvis man slapp ut i live. Sånn sett får en action-thriller som «Falken» også en mer livsfilosofisk dimensjon.

Men ellers kommer leseren gjennom hele følelsesregisteret på én og samme dag - der Oslo samtidig blir rammet av den verste hetebølgen og den mest oppsiktsvekkende mediebegivenhet i nyere tid.

Anmeldt av: Bo Bjørnvig, dansk anmelder i Weekendavisen.