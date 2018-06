Får deg til å stoppe opp! Bokanmeldelse: Øystein Stene: «De opplyste»

MYE RESEARCH: Forfatter, skuespiller og regissør Øystein Stene (49) har de siste årene reist rundt for å søke religiøse opplevelser for å skrive sin siste bok «De opplyste». Boken utgis også som lydbok - lest av hele 21 skuespillere, blant annet Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Øystein Røger.

Foto: Julie Pike