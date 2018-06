Kronprinsessen om barnas skjermbruk: - Vi har ingen faste regler

Publisert: 06.06.18 18:58 Oppdatert: 06.06.18 20:55

BOK 2018-06-06T16:58:15Z

KRISTIANSAND(VG) Kronprinsesse Mette-Marit åpnet årets litteraturtog med skrivekurs på sin gamle ungdomsskole - og forteller at hjemme prøver kronprinsparet å inspirere til leseglede uten å begrense barnas skjermbruk.

– De reglene, de reglene, svarte kronprinsesse Mette-Marit da VG lurte på hvilke regler kronprinsparet praktiserer for ipad, skjermbruk og gaming hjemme.

– Det er ikke noe jeg tenker så mye på. Vi har ikke egentlig noen faste regler. For meg er det mer viktig å inspirere barna til å være ute og inspirere til leseglede, sier Mette-Marit som erkjenner at mye har forandret seg siden hun gikk på Fiskå ungdomsskole - der vi møter henne nesten 30 år etter at hun selv gikk der fra 1986 til 1989.

Stor forskjell

– Ja, det er klart det er en stor forskjell. Ikke minst har vi mye mer behov for ro i dag, for det skjer så mye på alle kanter. Det krever enormt mye av ungdom og voksne i forhold til å holde fokus, i forhold til jobb og i forhold til at vi skal prestere på alle mulige nivå. For meg er det viktig å formidle at i møte med litteraturen kan en bare sette seg ned og være seg selv, sier kronprinsessen til VG

I fjor avsluttet hun reisen med et besøk på sin gamle videregående. I år startet hun nesten der hun slapp, på ungdomsskolen.

Husker du? Videregående var kaos.

Og det ble en lattermild start - da kronprinsessen leste fra en av sine stiler fra 9. klasse - en stil hun selv beskrev om litt Jon Fosse-aktig. Den var i alle fall skrevet på nynorsk - og hadde den treffende tittelen «En helt vanlig dag».

– Jeg klarer nesten ikke å lese, fikk hun frem da hun holdt på å få latterkrampe av sin egen tekst som beskrev en dag i hennes liv i 9.klasse, fra hun hadde vekkeklokken på 07.15, men var for trøtt til å stå opp, til hun skulle handle inn til middag og ikke kom på noe kreativt.

Lest? Kronprinsesse Mette-Marit hedret norsk forfatter med spesiell bie-ring

– Så det ble som regel stekte egg, leste hun.

Til VG forteller hun at det var mer gjenkjennelig enn det hun hadde trodd å komme tilbake på ungdomsskolen.

- Ja, det sitter noen minner i veggene her som jeg trodde jeg hadde glemt. Jeg satt alltid på trappa der borte, hver dag i tre år. Det er utrolig fint å komme her i dag og få lov til å holde skrivekurs med Tiril Broch Aakre, sier Mette-Marit som denne gangen har med seg forfattere som Dag Solstad, Carl Frode Tiller, Jostein Gaarder, Zeshan Shakar og Monica Isakstuen på litteraturtoget.

– Jeg gleder meg veldig. Det er femte gangen vi reiser ut på denne lille litteraturfestivalen på skinner som i år går fra Kristiansand til Stavanger. Denne gangen skal jeg ikke gjøre alle intervjuene selv, så jeg gleder meg også til å bare sette meg ned og ta inn det som skjer, sier hun og sikter blant annet til samtalen mellom Alf van der Hagen og Dag Solstad på Buen kulturhus i Mandal onsdag kveld.

-Jeg er veldig stolt over at Dag Solstad takket ja til å være med i år, sier Mette-Marit.

Temaet for årets litteraturtog er relasjoner - og kronprinsessen sier til VG at det handler om relasjoner til andre mennesker, livet rundt oss, de rollene vi har og til naturen - som også blir et stort tema da hun torsdag kveld skal hoppe av toget og ta med seg alle til sjøs med MS Sandnes og besøke Lysefjorden.

Selv skal hun intervjue Monica Isakstuen på togstopp i Egersund torsdag - med utgangspunkt i hennes skilsmisseroman «Vær snill med dyrene» . Kronprinsesse Mette-Marit mener Isakstuen har skrevet en annerledes roman om skilsmisse - det handler om barnefordeling og delt omsorg og hvor bra det egentlig er for barna. Noe Isakstuen selv har uttalt at vi snakker for lite om i norsk skilsmissepolitikk.

Les anmeldelsen av Monica Isakstuens «Vær snill med dyrene» her

– Det er en lysende god bok. Hun skriver om et viktig tema som engasjerer mange på en god og klok måte. Det er skrevet mye skilsmisselitteratur, men Isakstuen gjør det på en ny måte. Hun bruker spennende virkemidler, som for eksempel å sammenlikne det med en meitemark som blir delt i to. Det er et godt bilde på det hun forsøker å si noe viktig om.

Husker du? Norsk forfatter langet ut mot litteraturtoget

Det er denne sommeren 17 år siden Mette-Marit giftet seg med kronprins Håkon, men hvordan de jobber med relasjoner og med forholdet, unnlater hun elegant å svare på:

– Etter å ha lest Isakstuens roman, hang jeg meg mer opp i mor-barn-forholdet. Om hvordan ting går i arv og er uløselig knyttet til hverandre. Alle mødre og døtre har mye av det samme i seg - og det handler mye om hvor viktig det er å ta vare på de nære relasjonene, kanskje spesielt mellom foreldre og barn.

Selv gikk kronprinsparet hardt ut mot Se og Hør i vår etter et oppslag om Marius og hans nye kjæreste, noe der er blitt sterkt kritisert for i ettertid. Men Mette-Marit ønsker ikke å kommentere noe rundt hva hun synes om kritikken - eller om det er greit å bruke sin posisjon til å gå ut offentlig på denne måten.

– Jeg kommer ikke til å svare på det i dag.

Kronprinsessen har heller ikke svar på VGs tidligere henvendelser rundt dette.

Slottet er tause til kritikken : Unnlater å svare på VGs spørsmål