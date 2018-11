SAMARBEIDER: Maja Lunde og Lisa Aisato har laget «Snøsøsteren», som er nominert til Bokhandlerprisen 2018. Foto: Mattis Sandblad

Norske bokhandlere: Her er årets beste bøker 2018

Norske bokhandlere har nominert det de mener er årets ti beste bøker til Bokhandlerprisen 2018.

På listen over de nominerte er det tre bøker som har fått terningkast seks i VG, både Lars Saabye Christensens «Byens spor: Maj», Maja Lundes «Snøsøsteren» og Per Pettersons «Menn i min situasjon».

Her er de nominerte:

Samuel Bjørk, «Gutten som elsket rådyr» , Vigmostad Bjørke

Lars Saabye Christensen, «Byens spor: Maj» , Cappelen Damm

Mona Høvring , «Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født», Oktober

Maja Lunde , «Snøsøsteren» , Kagge

Trude Marstein, «Så mye hadde jeg» , Gyldendal

Jon Michelet, «En sjøens helt: Krigerens hjemkomst» , Oktober

Lars Mytting, «Søsterklokkene» , Gyldendal

Per Petterson, «Menn i min situasjon» , Oktober

Linn Skåber, «Til ungdommen», Pitch

Simon Stranger, «Leksikon om lys og mørke» , Aschehoug

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk trekker frem Simon Stranger blant de nominerte.

– Jeg synes det er spesielt hyggelig at han er nominert. En relativt ung forfatter, ikke så kjent blant alminnelige lesere ennå, men han har hatt et gjennombrudd med denne romanen. Han er egentlig den mest interessante nye tilskuddet, sier Hovdenakk.

I fjor gikk Bokhandlerprisen til Helga Flatland, for romanen «En moderne familie» .

Den gang etterlyste VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk Oktober forlag, som ikke hadde en eneste bok på listen over de nominerte .

I år har Oktober fått hele tre nominasjoner.

– Det er ingen store overraskelser her. Det er en veldig balansert liste, i den forstand at alle de store norske forlagene er representert, og altså Oktobers storeslem med tre nominerte, sier han, og legger til:

– Det er flott at Jon Michelet er nominert, posthumt. Jeg ser ikke bort fra at han er en favoritt her.