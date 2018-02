LURT SMIL: Jojo Moyes synes det er helt utrolig at «Et helt halv år» er den mest solgte boken i Norge de siste tiårene. Det hun ikke vet, er at den trolig også er den mest solgte skjønnlitterære boken gjennom tidene her i landet. Norske forlag kommer i alle fall ikke på noen andre. Foto: Møller, Line

Forlag om tidenes bestselger: Ingen slår «Et helt halvt år»

Publisert: 08.02.18 12:36

Norske forlagshus klarer ikke å komme på noen bøker som har solgt mer enn Jojo Moyes’ «Et helt halvt år» i Norge. Nå ligger hun igjen på toppen av bestselgerlisten.

Fredag gikk Jojo Moyes med sin nye bok «Fremdeles meg» rett inn på toppen av den norske Boklista igjen. En plass hun tidligere har innehatt i månedsvis i strekk. Ifølge statistikk fra Den norske Bokhandlerforeningen er det ingen bøker som har solgt mer i Norge enn «Et helt halvt år» de siste ti årene.

På plassene bak «Et helt halvt år», kommer Jo Nesbøs to bøker «Politi» og «Gjenferd» , mens barneboken «Bukkene Bruse på Badeland» er den fjerde mest solgte boken. Jojo Moyes’ oppfølger til «Et helt halvt år», «Etter deg» , er den femte mest solgte boken. Sjekk hele listen til slutt i artikkelen.

Bokhandlerforeningen oppgir at de ikke har slik statistikk for lenger tilbake i tid, men mye tyder på at «Et helt halvt år» også kan være tidenes mest solgte skjønnlitterære bok.

For etter en spørrerunde hos de største norske forlagene, får vi rede på to ting: 1) Forlagene har ikke egen statistikk over sine mest solgte bøker gjennom tidene. Og 2) Ingen klarer å komme på noen bøker som har solgt like mye som Jojo Moyes eller bøker som har solgt over en halv million.

Runder 600.000 solgte

Jojo Moyes’ norske forlag, Bastion, oppgir at salgstallet snart runder utrolige 600.000 (må ikke forveksles med opplagstall) på «Et helt halvt år» alene.

Det er 240.000 mer enn Lars Saabye Christensens «Beatles» - som Cappelen Damm oppgir som en av sine «all time high» bestselgere med 360.000 eksemplarer. (Nå snakker vi opplagstall, ikke salgstall).

Det er også over 200.000 mer enn Åsne Seierstads «Bokhandleren i Kabul» som ifølge Cappelen Damm nådde et opplag på cirka 350.000 eksemplarer.

Og det er 350.000 mer enn Roy Jacobsens «Seierherrene» og 400.000 mer enn Karin Fossums «Elskede Poona» .

Dessuten har «Et helt halvt år» solgt 350.000 mer enn «Harry Potter og de vises stein».

– Så dere har ingen bøker som har solgt over 500.000?

– Nei, tallene jeg har trukket frem her, er fra noen av de titlene som har vært blant våre mest solgte innenfor skjønnlitteraturen Vi er et breddeforlag og har titler som «Karius og Baktus», «Pippi» og ikke minst en rekke faktabøker som har solgt svært bra over lang tid – men her har jeg ikke alle de historiske tallene tilgjengelig, sier informasjonssjef Tone Hansen i Cappelen Damm til VG.

Forlaget antar at noen av barnebøkene, som har solgt jevnt over mange tiår og ikke kan sammenliknes med voksenromaner, har opplag på over 500.000 - slik som «Folk og røvere i Kardemomme by» og «Pippi».

Her må vi også påpeke at forlaget trykket 662.000 eksemplarer av Anne-Lise Boges serieroman «Morshjerte 1. Vinterdrømmer». Men her ble mesteparten spredd som gratisbøker. Og Frid Ingulstads serie «Sønnavind» er trykket i 7,1 millioner eksemplarer, men det er altså 88 titler på 12 år.

Den som kanskje kommer nærmest Jojo Moyes’ salgstall er Anne B. Ragde. I alle fall har «Berlinerpoplene» et opplag på 450.000 eksemplarer og «Eremittkrepsene» har 375.000, ifølge Oktober forlag.

Jostein Gaarder og Jo Nesbø best hos Aschehoug

Hos Aschehoug klarer vi heller ikke å få ut forlagets mest solgte bok gjennom tidene. De tipper at Trygve Gulbranssens (1894–1962) «Bjørndaltrilogi» og Henriette Schønberg Erkens (1866–1953) «Stor kokebok for større og mindre husholdninger» hadde «ustyrtelig høye opplag» i sin tid, men noen tall har de ikke. Ifølge Wikipedia nådde kokeboken et opplag på 230.000, og ifølge De norske bokklubbene var Guldbranssens slektskrønike mest solgt frem til Josteins Gaarder «Sofies verden» kom og satte nye rekorder.

– Det norske opplaget på Gaarders «Sofies verden» er på cirka 300.000. Tallet er ikke inkludert bokklubbsalg som også er høyt, oppgir informasjonsansvarlig Mona Ek i Aschehoug.

En rask sjekk hos De norske bokklubbene viser at de hadde et Gaarder-salg som ikke påvirket det totale opplaget i noen særlig grad.

Mens Jo Nesbøs opplagstall er følgende: «Panserhjerte»: 420.000. «Gjenferd»: 390.000. «Politi»: 340.000. «Tørst»: 300.000. Salgstallene vil de ikke oppgi.

Den smårutede kokeboken

Gyldendal sitter heller ikke på en egen intern bestselgerliste, men oppgir at det nok er Ingrid Espelid Hovigs «Den rutete kokeboken» som har solgt mest.

– Den har solgt mer enn 400.000 eksemplarer, sier informasjonskonsulent Elsebeth Danielsen.

Ellers kan de skilte med at de fire bøkene i Fifty Shades of Grey-serien totalt har et opplag på over 500.000 eksemplarer. Men ingen enkeltbøker, altså.

– På barn og ungdom er det Roald Dahls «Charlie og sjokoladefabrikken» - som har solgt mest. Den har et opplag på 200.000 eksemplarer, sier informasjonsansvarlig for barn- og ungdomslitteratur, samt norsk skjønnlitteratur, Julie Kalager.

Mange husker kanskje da alle leste Dan Browns «Da Vinci»-koden i 2004. Men totalopplaget stoppet på 325.000, ifølge Bazar (som nå er en del av Cappelen Damm-familien).

Heller ikke Vigmostad & Bjørke (som inkluderer tidligere Schibsted) kan slå i bordet med bøker som har solgt over en halv million. Men de har to bøker med på listen over de mest solgte bøkene siden 2008:

– Victoria Hislops «Øya» og Khaled Hosseinis «Tusen strålende soler» har solgt drøyt 300.000 hver. Også Hosseinis «Drageløperen» har solgt over 300.000 eksemplarer. Ingen andre titler har solgt mer enn dette hos oss, opplyser informasjonssjef Anne Iversen i Vigmostad & Bjørke.

Magisk bok

Hele historien om det som vi nå må anta er Norges mest solgte bok, startet egentlig med en middels bra forfatter som var utgitt både i Norge og utlandet tidligere, men uten noen særlig suksess. Men med «Et helt halvt år» hadde forlegger Morten Mørch i Bastion troen på noe magisk.

– Det var ulikt noe annet han hadde lest før. At boken ble en verdenssensasjon, skjedde jo først etter vi hadde antatt den. Vi kjøpte rettighetene uten den villeste budrunden - og utelukkende basert på historiens kvalitet. Og fortsatt merker vi stor interesse for «Et helt halvt år», forteller forlagssjef Anja Marheim i Bastion om boken som kom ut på norsk i 2013.

Det er ingen tvil om at Jojo Moyes betyr mye for det lille forlaget og står for en stor andel av inntektene. Moyes opplever stor salgssuksess i Tyskland, England og USA, men av en eller annen grunn er det norske lesere som har omfavnet bøkene hennes aller mest.

– Hvis vi ser på antall solgte bøker i forhold til folketall, så ligger Norge helt på toppen - uansett hvem vi sammenligner oss med. Jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i hovedpersonen Lou Clark sine mange oppturer og nedturer, det og er en karakter man virkelig blir glad i, sier Marheim - som selvsagt leter etter en ny Jojo Moyes.

– Ja, hver eneste dag! Men det er sannelig ikke enkelt å finne noen som er så spesiell. Heldigvis har vi flere forfattere som mange er glade i, blant annet Santa Montefiore og Cathrine Isaac, sier Marheim.

Her er listen over de mest 15 mest solgte skjønnlitterære bøkene det siste tiåret:

1. «Et helt halvt år» av Jojo Moyes (Bastion)

2. «Politi» av Jo Nesbø (Aschehoug)

3. «Gjenferd» av Jo Nesbø (Aschehoug)

4. «Bukkene Bruse på badeland» av Bjørn F. Rørvik (Cappelen Damm)

5. «Etter deg» av Jojo Moyes (Bastion)

6. «Panserhjerte» av Jo Nesbø (Aschehoug)

7. «En sjøens helt: skogsmatrosen» av Jon Michelet (Oktober)

8. «Den ene pluss en» av Jojo Moyes (Bastion)

9. «Fifty shades: Fanget» av E.L. James (Gyldendal)

10. «Tusen strålende soler» av Khaled Hosseini (Schibsted)

11. «En sjøens helt: skytteren» av Jon Michelet (Oktober)

12. «Sønnen» av Jo Nesbø (Aschehoug)

13. «Øya» av Victoria Hislop (Schibsted)

14. «Drømmehjerte» av Cecilia Samartin (Juritzen)

15. «Tørst» av Jo Nesbø (Aschehoug)