KLAR PÅ NY: Jo Nesbøs nye Hole-krim kommer neste sommer. Dette bildet er tatt i forbindelse med «Machbeth» i mars. Foto: Espen Rasmussen / VG

Ny Harry Hole-bok kommer i 2019

Publisert: 20.07.18 05:23

BOK 2018-07-20T03:23:19Z

På Jo Nesbøs hjemmeside varsles det om en tolvte krim om Harry Hole i juli 2019.

Nyheten kom torsdag, og informasjonen står på engelsk at boken «Knife» kommer 11. juli neste år.

Ifølge krimbloggen Crimefictionlover kunngjorde Nesbø selv nyheten på Theakston Old Peculier Crime Writing Festival som startet torsdag kveld i Harrogate i Storbritannia.

Så langt er svært lite avslørt når det gjelder hva boken handler om, men i et sammedrag på Nesbøs hjemmeside , står det at Harry Hole våkner opp i en durabelig bakrus med hendene og klærne dekket av blod.

«Ikke bare vil Harry komme ansikt til ansikt med en gammel, dødelig fiende, men også med sin mørkeste personlige utfordring noensinne.»

Det står også at boken vil lanseres på et spesielt arrangement på Theakston Old Peculier Crime Writing Festival neste år.

Den ellevte boken om den hardbarkede etterforskeren Harry Hole, «Tørst», kom i mars 2017, og fikk terningkast 5 i VG. Det var fire år etter at «Politi» ble lansert og fikk terningkast 6 .

20 år med Harry Hole: Les hele historien bok for bok på VG+

Mens et gjennomsnittlig førsteopplag i Norge ligger på et par tusen bøker, ble «Tørst» trykket i vanvittige 300.000 eksemplarer.

Boken handlet om vampyrisme. Hole var blitt foreleser ved Politihøgskolen og lykkelig samboer med Rakel, men fant motvillig tilbake til sin vante outsiderposisjon i politiet. Boken skal ha hatt en veldig åpen slutt som åpnet for en oppfølger.

Nesbø fortalte VG i mars at han var godt i gang med å skrive den tolvte boken om Harry Hole .

– Det er veldig kult. Eller ... Når jeg tenker på innholdet, ikke så kult. Det er utfordrende, interessant og helt jævlig, sa han da.

– Jævlig fordi vi nærmer oss slutten?

– Ja, nettopp. Vi nærmer oss slutten. Men jeg har jo sagt det en stund nå, sa han og blunket lurt.

Den første boken om Harry Hole, «Flaggermusmannen», kom i 1997.