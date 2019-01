NESTMEST: Zeshan Shakar (36) skrev bok om oppveksten på Stovner og fikk gode kritikker da den kom i 2017. Men da folk begynte å lese, spredte ryktet seg - og i 2018 ble hans debutroman «Tante Ulrikkes vei» den nest mest solgte boken - uansett sjanger og utgivelsesår. Foto: Frode Hansen

Disse bøkene solgte mest i 2018

BOK 2019-01-04T15:40:55Z

Norske Maja Lunde og Zashan Shakar danket ut bestselgere som Jojo Moyes og Lucinda Riley med sine bøker «Snøsøsteren» og «Tante Ulrikkes vei» - og solgte aller mest bøker i Norge i fjor.

Publisert: 04.01.19 16:40

Den norske boklisten publiseres hver uke av Bokhandlerforeningen , og de opererer med flere forskjellige lister. Den offisielle boklisten som publiseres hver uke viser kun salg av nye bøker - og ikke hva som faktisk selger mest.

VG har de siste årene fått Bokhandlerforeningen til å sette sammen listen over hvilke bøker som solgte mest det siste bokåret - helt uavhengig av både sjanger, utgaver (hard/pocket er slått sammen) og utgivelsesår.

I år ble det allerede lenge før jul klart at Maja Lunde og Lisa Aisatos «Snøsøsteren», som satte fyr på boksalget i høst, kom til å bli årets mest solgte bok - noe den også ble.

Sjekk: «Snøsøsteren» er årets mest solgte bok

Men på andreplassen, før bestselgerforfattere som Jojo Moyes og Lucinda Riley, finner vi norske Zeshan Shakar som har tatt norske lesere med storm med sin roman»Tante Ulrikkes vei» som kom i 2017. Sjefredaktør Kari Marstein for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal sier at det hele har vært et eventyr:

Les VGs anmeldelse: Sterkt og viktig om oppvekst på Stovner

– Det er fantastisk morsomt at en så litterært sterkt bok gjør det så bra hos leserne. Og at det i tillegg dreier seg om en debutant, gjør dette til et eventyr. Det sa ikke pang med en gang da boken ble lansert, men det bygget seg opp organisk - og boken har solgt bedre og bedre ettersom folk anbefaler den videre, sier Marstein til VG.

Her er Topp 15

1. «Snøsøsteren: En julefortelling « av Maja Lunde

Les anmeldelsen her!

2. «Tante Ulrikkes vei» av Zeshan Shakar

Les anmeldelsen her!

3. «Perlesøsteren» av Lucinda Riley

Les intervju her: Lucinda Riley : – De som vil ha sex, finner det andre steder

4. «Fremdeles meg» av Jojo Moyes

Les anmeldelsen her!

5. «En sjøens helt: Krigerens hjemkomst» av Jon Michelet

Les anmeldelsen her!

6. «Søsterklokkene» av Lars Mytting

Les anmeldelsen her!

7. «Hjernen er stjernen» av Kaja Nordengen

Les intervju her: Nyter mammalivet: Hjerneforsker med forfattersuksess

8. «Hyttebok frå helvete» av Are Kalvø

9. «Svarthuset» av Peter May

10. «Macbeth» av Jo Nesbø

Les anmeldelse her!

11. «Pondus: 17 i nøtten» av Frode Øverli

12. «Bienes historie» av Maja Lunde

Les anmeldelse her!

13. «Kjærlighetsbrevet» av Lucinda Riley

14. «Syrinpikene» av Martha Hall Kelly

15. «Byens spor: Ewald og Maj»av Lars Saabye Christensen

Les anmeldelse her!

Sjekk også hvilke skjønnlitterære bøker (utgitt i 2018) som solgte best:

1. «Snøsøsteren: En julefortelling» av Maja Lunde/Lisa Aisato

2. «Fremdeles meg» av Jojo Moyes

3. «En sjøens helt: Krigerens hjemkomst» av Jon Michelet

4. «Søsterklokkene» av Lars Mytting

5. «Macbeth» av Jo Nesbø

6. «Pondus: 17 i nøtten» av Frode Øverli

7. «Perlesøsteren» av Lucinda Riley

8. «Juleroser 2018» av Herborg Kråkevik

9. «Leksikon om lys og mørke» av Simon Stranger

10. «Jenta som ble igjen» av Jojo Moyes

11. «Til ungdommen» av Linn Skåber

12. «Lazarus» av Lars Kepler

13. «Det innerste rommet» av Jørn Lier Horst

14. «Jordmor på jorda» av Edvard Hoem

15. «Menn i min situasjon» av Per Petterson

PS! Boklista er utarbeidet av Bokhandlerforeningen. Salgsstatistikk er hentet fra følgende bedrifter: ARK Bokhandel, Tanum, Akademika, Notabene, Norli Libris, Tynset Bokhandel, Boklageret, Haugenbok.no, Bokkilden og AdLibris. Bokdata fra Bokbasen AS.