SVENSK SUKSESS: Arne Dahl er et pseudonym for Jan Arnald (54) forfatter, redaktør og litteraturkritiker fra Stockholm. Nå er han ute med andre bok i en ny serie, der den første fikk omtalen «Mesterlig» i VG. Foto: Sara Arnald

Spenning i mange lag. Bokanmeldelse: Arne Dahl: «Innland»

Publisert: 05.02.18 11:16

4

Fra fjorårets «Utmarker» til årets «Innland»: Svenske Arne Dahl har skrevet en en krimhistorie med mange lag.

Men den ytre spenningen holder ikke alltid samme nivå som den underliggende intrigen i fortsettelsen av odysseen om Sam Berger og Molly Bloom.

Forrige bok: - Mesterlig!

Fakta Krim

Forfatter: Arne Dahl Tittel: Innland Forlag: Cappelen Damm Oversatt av: Einar Blomgren Sider: 414

Pris: 379 kr.

Det er en avansert og til dels komplisert historie som fortelles: De to er tilsynelatende gått i dekning etter å ha avslørt en fryktinngytende konspirasjon med forgreininger langt opp i de øverste lag av svensk politi. Uten jobb, og for Sam Bergers del med akutt hukommelsestap, gjemmer de seg i de mest utilgjengelige delene av Lappland.

Mens Sam Berger sliter med å gjenkalle fortiden, sitter Molly Bloom med langt

større kontroll over begivenhetene – og over Sam Berger. Det er hun som tar

ledelsen når de to overraskende blir tilkalt av sin tidligere kollega Desiré Rosenkvist, som vil ha dem til å etterforske det som kan se ut som en

seriemorders verk: En rekke drap på mødre og små sønner, der en spesiell

signatur på kvinnens kropp tyder på en sammenheng.

Etterforskningen, som kanskje kan bli deres vei tilbake til et «normalt» liv, må

skje under radaren og med falsk identitet. Den bringer også Sam og Molly i

kontakt med den underlige «varsleren» Jessica Johansson, og nå skyter

handlingen for alvor fart.

«Innland» har sin styrke i den klassiske høk-over- høk-oppbyggingen, der det

alltid skjuler seg et ekstra lag bak det du tilsynelatende ser, og der utlagte

blindspor og planting av bevis gjør at du som leser hele veien må skjerpe

oppmerksomheten.

Etterforskningsdelen av handlingen er intenst og oppkavet skildret, og det stadig skiftende fortellerperspektivet fungerer etter hensikten. Arne Dahl bruker i tillegg det nedsnødde novemberlandskapet i Lappland som en effektiv kulisse.

Like overbevist blir jeg ikke av de rene actioninnslagene. Det blir i overkant

mange elementer hentet fra den ordinære verktøykassa: Øde og forlatte hus,

mørke kjellere og gisselsituasjoner med utilregnelige kidnappere. Noe i overkant

søkte overganger, særlig mot slutten, trekker også ned.

Sam Berger og Molly Blooms historie er selvsagt ikke over med denne andre

boken der de har hovedrollene. Nøyaktig som forventet legges det på bokens

siste sider opp til en fortsettelse. Kanskje skal trådene nå samles, og tingene falle på plass. Eller blir alt bare ytterligere sammenfiltret? Svaret får vi trolig i 2019.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk