OVERTYDELIG: Forlagsredaktør Greer Hendricks (t.h) og forfatter Sarah Pekkanen har slått seg sammen for å skrive krim - og resultatet er ikke bra. Foto: Bill Miles

Kriminelt makkverk! Greer Hendricks og Sarah Pekkanen: «Kvinnen i midten»

Publisert: 25.06.18 12:39

2

BOK 2018-06-25T10:39:05Z

Billige og velkjente grep i overtydelig krim.

En «bestselgerforfatter» og en tidligere forlagsredaktør slår seg sammen og

skriver nøye kalkulert og lettfordøyelig spenningslitteratur.

Krim Forfatter: Greer Hendricks og Sarah Pekkanen Tittel: «Kvinnen i midten» Forlag: Cappelen Damm Oversatt av Ulrik Farestad Sider: 383

Pris: 379,-

De viktigste litterære grepene har de lånt fra andre, og persontegningene er akkurat så utenpå og intetsigende som bare amerikanere kan.

Resultatet er «Kvinnen i midten», og spørsmålet er hvorfor Norges største forlag synes dette var verdt å oversette?

Terningkast 6-krim: Norske Gard Sveen leverer sommerens spenning!

Historien minner til å begynne med mest av alt om det som før i tiden ble kalt en

«dameroman». Vanessa er forlatt av sin kjekke, vellykkede og rike mann Richard. Han har nemlig funnet en yngre kvinne (tenk det), og tro om ikke den nye kvinnen til forveksling kan minne om Vanessa for noen år siden.

Den stakkars forsmådde kvinnen må ta til takke med jobb i en klesforretning på Manhattan, og si farvel til den flotte villaen, «hybelen» i byen, Mercedesen og de eksotiske ferieturene. Ikke rart hun må trøste seg med billig vin!

Fått med deg? Gert Nygårdshaug har skrevet oppfølgeren til «Mengele Zoo»

Men det skal vise seg at Vanessa ennå har overskudd til å interessere seg for sin eksmann og hans nye brud. Hun bærer nemlig på skremmende innsikter om Richard og hans personlighet, som det er maktpåliggende å få levert til sin «stedfortreder». Pussig nok velger den forsmådde å gjøre dette i form av et brev, som hun bruker veldig mye tid på å få gitt den unge Emma.

Roman til sommeren? Panegyriske anmeldelser til Kim Leine

Men, hold deg fast: Også Vanessa bærer på dystre hemmeligheter fra fortiden.

Spenningskurven viser et lite tegn til stigning i det historiens kvinnepersoner en stund ser ut til å gli over i hverandre, og klaustrofobien melder seg. Men ganske snart blir vi på aller mest hensynsfulle vis igjen geleidet inn på trygge spor.

Forfatterne er som antydet umiskjennelig amerikanske, til tider ulidelig skravlete og masete med side opp og side ned med skildringer av interiører, klær, smykker og andre ytre effekter. Og selv om de pøser på med utstrakt telefonterror, en hund som forsvinner(!) og flere lag med skjulte personligheter, blir handlingen mer søkt enn spennende.

Grepet med en upålitelig fortellerstemme oser heller ikke akkurat av originalitet.

Det sier en del når en slags dramatisk nøkkelscene er mysteriet om en forsvunnet vinbestilling.

Ta med en helt annen bok på stranden i sommer.