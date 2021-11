BLOGGDRONNING: Svenske Isabella Löwengrip er aktuell med bok.

Isabella «Blondinbella» Löwengrip snakker om diagnose og bryllupsplaner

Isabella Löwengrip (31) forteller både om bipolar lidelse og om fremtidsplanene med sin nye kjæreste, Paul Sundvik (54).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den svenske bloggeren er aktuell med boken «Isabella», og i den forbindelse snakker hun ut i en rekke medier. Sentralt står den store nedturen hun opplevde i karrieren for to år siden, helsen og fremtiden med ny mann.

Til Expressen sier «Blondinbella, som hun kalles, at selv om hun nå forteller om bipolar lidelse, så vil hun ikke bli en «postergirl» for diagnosen. Men det er viktig å forklare at hun lenge levde en intens businesstilværelse uten å vite hvorfor hun var så plaget psykisk.

Til Sydsvenskan sier 31-åringen at det føles som hun har løyet for omverdenen i flere år:

– Nå vil jeg vise alle sider av meg selv, både overmot og selvhat, sier hun.

– Det var en dans med djevel, sier Löwengrip til Dagens Industri.

Samtidig har Blondinbella kommet frem til at hun trengte å gå på en smell for å få grep om virkeligheten. Kvinnen som for noen år siden fikk merkelappen Sveriges mektigste næringslivskvinne og sa «Farvel, Sverige», endte til slutt med å måtte få akuttpsykiatrisk hjelp.

– Jeg er så takknemlig for denne krasjen, sier hun til Dagens Industri.

– Nå forstår jeg at jeg har vært inne i et kaos av mani og energi, sier hun.

På Instagram skriver Löwengrip at boken egentlig skulle slippes 10. november, men at hun ikke ville vente så lenge.

«Jeg er så sinnssykt stolt over boken og vil at dere skal få ta del i mine betroelser så raskt som det bare går», skriver 31-åringen.

Til Göteborgs-Posten forteller Blondinbella at moren hennes ringte etter ha lest bokmanuset.

– Hun var kjempelei seg fordi hun ikke visste at jeg hadde hatt det sånn i så mange år.

Til avisen forteller Blondinbella også om angsten og livslysten som forsvant. Diagnosen bipolar lidelse fikk hun etter at korthuset raste høsten 2019.

I dag synes hun det er pinlig å se tilbake på holdningene hun viste, men hun forklarer det med at hun var syk uten å vite det.

Nytt forhold

I fjor skjedde det noe som førte til et stort lyspunkt i livet til tobarnsmoren. Etter et avsluttet ekteskap og et påfølgende langt forhold som også endte vanskelig, forelsket Löwengrip seg på nytt.

«Når livet plutselig snur og man treffer sitt livs store kjærlighet», skrev Löwengrip under et kyssebilde av seg og Paul Sundvik (54) i fjor sommer. Det var på den måten hun introduserte sin nye flamme for omverdenen.

Siden har hun delt flere glimt fra hverdagen:

Sundvik er kunstner, designer og fotograf. Nå ser de to for seg en lang fremtid sammen, ifølge Löwengrip.

– Vi planlegger barn, forlovelse og giftermål, sier hun til Expressen.

Til bladet Amelia opplyser hun at kjæresten også tør å gi henne motstand, noe hun mener hun trenger.

– Paul er den første partneren min som virkelig våger å si meg imot, han er den første som sier nei til meg.

Löwengrip har også på bloggen sin vært åpen om depresjoner og de mange smellene hun har gått på, både privat og karrieremessig. Blant annet informerte hun i fjor om at hun fikk oppfølging av profesjonelle, og at hun trengte beroligende piller. Men at hun har bipolar lidelse, har hun ikke snakket om før.

Bipolare lidelser er ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) en psykisk sykdom hvor symptomene består av perioder med unormal oppstemthet (mani eller hypomani) og perioder med depresjon. Mellom sykdomsperiodene kan det være lange perioder uten plager.