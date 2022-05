NYTT SAMARBEID: Jo Nesbø (t.h) utvider samarbeidet med sin agent Niclas Salomonsson (t.v.) – og har startet selskap med Exit-skaperen Øystein Karlsen (midten).

Jo Nesbø starter produksjonsselskap med «Exit»-regissør

Jo Nesbø (62) og hans agent Niclas Salomonsson (46) starter produksjonsselskap sammen med «Exit»-regissør og manusforfatter Øystein Karlsen (50).

Selskapet heter Redpoint productions og ble registret i foretaksregisteret 1. februar i år.

– Det er ikke svære greiene, altså, svarer Nesbø da VG tar kontakt om selskapet.

– Vi startet det i fjor for å samle noen felles prosjekter som vi pusler med. Film og TV-ideer. Kanskje blir noe av en dag, kanskje ikke. Vi har det uansett moro, sier Nesbø.

Styrets leder er den svenske superagenten Niclas Harry Salomonsson – som i mange år har jobbet tett med Jo Nesbø. Som kuriosa kan vi nevnte at han tok mellomnavnet Harry av kjærlighet til Jo og hans hovedperson Harry Hole.

RIK VESKEBÆRER: Jo Nesbø og de to agentene Niclas Salomonsson (midten) og Tor Jonasson på Gålå i forbindelse med at Jo Nesbø ble årets Peer Gynt i 2013. Nesbø er den forfatteren Salomonsson Agency opp gjennom har dratt inn mest penger på. Nå utvider de samarbeidet.

Salomonsson kan kalle seg en av verdens ledende litteraturagenter – og hans Salomonsson Agency er et av verdens mest suksessrike agentbyrå med 24 ansatte som representerer både forfattere, manusforfattere, regissører og skuespillere.

Salomonsson representerer for øvrig både Jo Nesbø og Øystein Karlsen.

Nå utvider de tre samarbeidet.

Hvilke konkrete planer de har, ønsker de ikke å fortelle.

– Vi sier ikke noe om hva prosjektene er, det er å gi seg selv hjemmelekser, og det vil vi jo ikke ha, sier Nesbø.

Det er Øystein Karlsen som står oppført som kontaktperson for selskapet – og han har tidligere uttalt til VG at han og Nesbø jobber sammen om et par prosjekter.

Nesbø var også med i denne «EXIT»-videoen.

På SMS direkte fra Exit-settet forteller Øystein Karlsen at han har kjent Jo Nesbø i mange år.

– Jeg møtte ham før jeg hadde regissert noe som helst. Og jeg kjenner at jo eldre jeg blir, jo mer viktig blir det å jobbe med bra folk. Altså ikke bare flinke, men de som er hel ved, sier Karlsen.

SAMARBEID: Serieskaperen Øystein Karlsen har hatt stor suksess med blant annet «Exit» og «Dag». Han har tidligere sagt at han jobber med Nesbø «på et par prosjekter».

– I dette tilfellet er det jo sånn at de som er med, både er veldig bra folk, som er ekstremt flinke og er mennesker som man vil tilbringe tid med. Så det er jo et kinderegg. Det irriterer meg litt at Jo skriver bedre enn meg så klart, men jeg jobber med å takle det, sier Karlsen som kan fortelle at de er på dag 35 av opptakene til sesong 3 av «Exit» nå.

– Vi filmer natt i Adams hus og har filmet natt i snart 2 uker. Så akkurat nå føler jeg meg en blanding av jetlagged, sulten og lettrørt av søvnmangel. Men jeg har trua. Det føles som det vi gjør blir fint. Det blir i alle fall ikke kjedelig.

Jo Nesbø og Øystein Karlsen står begge oppført som styremedlemmer i det nye produksjonsselskapet.

Selskapets formål omtales slik:

«Produksjonsselskap for film og TV og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, inklusive deltagelse i andre selskaper i denne bransjen.»

Varamedlem er Bjørn Werner Johansen – som også ble daglig leder i Jo Nesbøs firma Skriveverkstedet på tampen av 2021. Firmaet hadde et driftsresultat før skatt på nærmere 22 millioner – og en egenkapital på over 207 millioner kroner.