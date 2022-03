GRØSSER FRA TRØNDELAG: Anne Elvedal (49) har skrevet manus til filmer som «Børning 2» og «Wisting» og er et frisk pust med sin grøsserserie fra Trøndelag.

Norsk grøssertrilogi blir TV-serie: Oppslukende på sitt beste

Monster har kjøpt filmrettighetene til Anne Elvedals grøsserserie for ungdom, og de kommer til å ha mange scener å meske seg med.

Av Kristine Isaksen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Svik, kjærlighet og paranormale krefter står sentralt i norske Anne Elvedals grøssertrilogi der solen steiker fra første side og gjør selv leseren gal av tørst.

Grøssersjangeren er større i filmverdenen enn i litteraturen, så TV- og filmmanusforfatter Anne Elvedal er et friskt pust når hun debuterer med en paranormal grøssertrilogi satt i Trøndelag.

Resultatet er en skummel, apokalyptisk fortelling der mørke krefter herjer i flere generasjoner gjennom et åndebrett.

Som en motsats til alt sviket, misunnelsen og frykten, står et kjærestepar som kan minne om Bella Swan og vampyren Edward Cullen i Twilight-serien.

Tredje og siste bok er grand finale - og er nå ute i salg.

TRILOGI: Tredje og siste bok i trilogien «Dødens spill», «Mørkets tjener», ble nylig lansert - og serien er komplett.

Selv om det er mye som fungerer, og avslutningen er akkurat så bringebærkyssaktig som man vil ha den, blir det for mange gjentakelser og skummelt-faktoren daler gjennom bøkene.

Hovedpersonene Martin og Rebekka er sjelevandrere, og de mørke og lyse krefter går igjen i livene deres på repeterende vis.

Den tredje boken oppleves derfor som en kopi av de to foregående.

Det skjer mord som de to sekstenåringene prøver å nøste opp i, og her går trådene både bakover og framover i de forskjellige livene de har levd. Leseren må etter hvert gi opp å prøve å utpeke de skyldige for dette er ikke vanlige kriminalmysterium.

Mørke krefter kan plutselig invadere og styre hvem som helst.

STÅR BAK BØRNING 2: Anne Elvedal (t.h.)har skrevet manus til «Børing 2» sammen med Linn-Jeanethe Kyed (t.v.). Elvedal har også skrevet manus til TV-seriene «Twin» og «Wisting».

Stemningen er truende, fortellerstemmen alvorlig og korthugd. En hetebølge rammer Hommelvik, og vannrestriksjonene er strenge. Mange blir sprø av varmen. På kveldene blir det innført portforbud fordi da lusker de aller sprøeste rundt på plyndringstokt.

Kanskje treffer beskrivelsene av unntakstilstanden leseren ekstra godt i urolige tider med pandemi og krig. Man kan formelig kjenne den brennhete varmen på huden og det evige knusktørre svelget.

Bøkenes styrke er beskrivelsene av den dystre stemningen i bygda og kjærlighetshistorien som varer gjennom flere liv. Monster har kjøpt filmrettighetene, og de kommer til å ha mange scener å meske seg med.

«Mørkets tjener» er tidvis spennende, tidvis gjentakende og forutsigbar, tidvis sanselig oppslukende og bestemt for lang.

Det er forfriskende å lese bøker i en sjanger som ikke er typisk norsk, men som likevel er i en norsk setting. Men det er vanskelig å fri seg fra tanken om at det hadde vært bedre med én skikkelig god bok i stedet for å vanne ut stoffet i tre.

Anmeldt av: Kristine Isaksen