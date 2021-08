HVERDAG: Det har vært unntakstilstand for Lars Saabye Christensen, men nå har han det han har lengtet etter: Alminnelige dager. Onsdag denne uken kommer han ut med fjerde bind i serien «Byens spor». Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Saabye Christensen overlevde: − En gave å kunne skrive videre

Lars Saabye Christensen (67) trodde han skulle dø da han skrev siste bind av den bejublede «Byens spor»-trilogien, men nå er han klar med fortsettelsen av serien – og livet.

– Hadde du sagt til meg den gangen at jeg skulle sitte her i dag, hadde jeg definitivt ikke trodd på det, sier Lars Saabye Christensen.

– Desto større blir jo gleden over å kunne føye enda et bind til i «Byens spor», sier han og løfter opp boken «Byens spor 4. Jesper og Trude» som kommer ut denne uken – nøyaktig to år etter hans berømte «farvel» i 2019.

– Blir den et slags symbol på at du overlevde?

– Jeg kan ikke trekke med meg det overalt, men du kan gjerne si at boken handler om et forsøk på å legge ting bak seg – både for karakterene mine og meg selv. Men noen ting er viktig å ta med seg videre, noen erfaringer er som grunnstoff i livet ditt – og slik er det vel med det jeg har opplevd. Og overlevd.

Da han skrev «Skyggeboken» herjet benmargskreften i kroppen – og han skrev seg selv og diagnosen inn i boken. Egentlig gjorde det ham livredd for å ødelegge litteraturen.

ETT ÅR SIDEN: Da vi møtte Lars Saabye Christensen i august for et år siden i forbindelse med sakprosaboken «Min kinesiske farmor», var han sykemeldt og gikk etter dette gjennom en slitsom høst. Foto: Maud Lervik

– Ja, i høyeste grad. Det er ekstremt lett å ødelegge en roman. Det skal bare én setning til, så har du dummet deg ut. Det er jeg redd for hver eneste gang.

– Og da jeg innførte min egen sykdomshistorie i «Skyggeboken», tenkte jeg nettopp det: Nå ødelegger jeg den, og leseren blir sikkert ekstremt irritert. Men jeg tror livssituasjonen min gjorde at jeg turte å ta sjansen. Jeg skrev i en form for unntakstilstand der alt var lov, og jeg tenkte:

– Nå gjør jeg hva faen jeg vil.

Det var da han våknet opp etter en avgjørende og vellykket operasjon på Aker sykehus etter en dramatisk sykdomsperiode i fjor høst at det plutselig sto klart for ham:

Han måtte skrive fortsettelsen på «Byens spor».

SÅ KLART: Lars Saabye Christensen våknet opp etter en operasjon på Aker sykehus og «oppdaget» romanen han skulle skrive: Bind 4 i det som var en helt definitivt avsluttet trilogi. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Operasjonen hadde gått veldig bra, og da jeg våknet opp dagen etter, bare kom romanen til meg. Jeg oppdaget den i farta, så å si, og jeg tok straks notater. Da jeg kom hjem, var jeg i gang.

– Det var en lykkelig opplevelse å plutselig se og oppdage en roman i et stoff man ikke trodde var der. En roman kan komme ut av de rareste ting, det gjorde det denne gangen. Og så skrev jeg den.

– Så enkelt?

– Ja, det har på mange måter vært en forbilledlig og deilig skriveprosess – rent overskudd rett og slett. Det har vært en gave å kunne skrive videre på denne fortellingen.

Igjen vendte han tilbake til Jesper og Trude og oppdaget at de «søren meg hadde holdt på på egen hånd» – uten ham. Tiden hadde også gått, det var blitt 80-tall, og byen var på mange måter ikke til å kjenne igjen. Forfatteren selv er definitivt også til stede denne gangen, men som et «vi» som observerer karakterene som beveger seg rundt.

SIGNERER ROMANEN: Lars Saabye Christensen signerer «Byens spor 4» med sitt fulle navn: – Jeg signerer det siste referatet i protokollen til Fagerborgs Røde Kors – som jo var det som jo inspirerte meg til å skrive «Byens spor». Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Dette kollektive vi-et henger nok sammen med at jeg synes jeg ble veldig personlig og privat forrige gang. Så det er definitivt ikke tilfeldig, det var helt nødvendig med en annen synsvinkel – og jeg synes det på mange måter ligger solidaritet, omtanke og varme i denne måten å fortelle på.

Karakterene er nå havnet i en annen etasje i livet. Og det dreier seg om en følelse som Saabye Christensen selv har kjent mye på:

– Den klassiske og fullstendig banale følelsen av tiden som går fra deg.

– Jeg skal love deg at jeg som investerer hele min tid til skrivingen, tenker på det. For å si det mildt. Plutselig har tiden gått fra deg.

Tid er grunnmotivet til Lars Saabye Christensen som har preget sin egen samtid helt siden debuten med «Historien om «Gly» i 1976. 45 år som forfatter har gitt ham en haug med priser og leserne romaner som «Beatles», «Herman» og «Halvbroren».

FRYS ET ØYEBLIKK: Tiden går som en rød tråd gjennom hele Lars Saabye Christensens forfatterskap, og hvis han selv kunne stanse tiden et sted i livet, velger han: – Første interrail alene nedover i europa, der kunne jeg gjerne vært en stund, sier Saabye Christensen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

I «Byens spor 4» er det selvsagt med en urmaker – og scenen der Jespers 10 år gamle pianoelev, Gard, oppdager at klokkene tikker, at tiden går – og skjønner at han en dag skal dø – er en såkalt nøkkelscene for Saabye Christensen.

– Jeg tror alle forfattere har noen sånne nøkkelscener som er knyttet til veldig sterke og nære egne opplevelser, og dette tilhører denne kategorien.

– Den dagen du får deg en klokke, så vet du at du skal dø.

– Så enkelt er det. Og når du har først har erkjent det, så blir aldri noe det samme.

LESER FOR KONA: Bare kona Karna Gjelle visste at Lars Saabye Christensen skrev på et fjerde bind i «Byens spor». – Jeg pleier å lese høyt for henne når jeg er rimelig fornøyd med noe jeg har skrevet. Det er en hyggelig måte å gjøre det på, forteller Saabye-Christensen. Her er de sammen da han mottok ordenen «Chevalier des Arts et Lettres» i 2004. Foto: Sara Johannessen Meek / SCANPIX

For å se fremover, må man ha noe å legge bak seg. Noe sånt sier en av karakterene i hans nye roman. Legger Lars Saabye Christensen nå «Byens spor» bak seg?

– Tanken har streifet meg, ja. Men det sa jeg jo forrige gang også.

– Betyr det at du allerede tenker på et bind 5?

– Jeg skal aldri si aldri. Det har jeg lært nå. For uansett hvor avsluttende ting virker i litteraturens verden, så finnes det alltid en ørliten sprekk – der det kanskje stikker ut en liten grønn gren i murveggen. Det er nok, sier Saabye Christensen og tar på seg et par hipster-solbriller før det blir en liten fotosession i augustsolen.

Vi følger ham over gaten, han er lettere på foten enn ved forrige litterære korsvei. Han trår et øyeblikk inn i skyggen, men så myser han mot oss.

– Jeg har lengtet etter de alminnelige dagene, det er der jeg trives best. Og nå er jeg kommet dit, sier han på spørsmål om hvordan han har det.

Og fremover ser han følgende:

– En fin rad med alminnelige dager der jeg får skrive uten å bli forstyrret.