SUPERSUKSESS: Nina Lykke (57) slo gjennom med «Nei og atter nei» i 2016, og hennes «Full spredning» ble en av årets aller mest solgte bøker både i 2019 og 2020. Til høsten kommer hun med ny roman.

Nina Lykke følger opp «Full spredning»: − Jeg har begynt å drikke igjen

Forfatteren bak supersuksessen «Full spredning» rørte ikke en dråpe alkohol på tre år, men nå kommer Nina Lykke (57) med noen innrømmelser som gjør henne til nervevrak.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har begynt å drikke igjen, sier Nina Lykke (57) – forfatteren som har gjort stor suksess med romanene «Nei og atter nei» og «Full spredning».

Sistnevnte ble en av årets aller mest solgte bøker i både 2019 og 2020, vant Brageprisen – og er solgt i nærmere 100.000 eksemplarer.

Innrømmelsen kommer da VG møter henne hjemme i villaen på Vinderen i Oslo for å snakke om at hun snart er klar med oppfølgeren som har fått tittelen «Vi er ikke her for å ha det morsomt».

Men selv for en som lever etter det mottoet, kan det bli for kjedelig.

KJØKKEN-INNRØMMELSER: Nina Lykke kaller seg «addict brain». Her serverer hun luksuskaffe hjemme på kjøkkenet i huset på Vinderen.

– Jeg satt der med Clausthaleren min i en middag i påsken i fjor, og det var scampi og stekt and og champagne og rødvin og alt som er godt. På T-banen hjem sa jeg til mannen min:

– Nå lurer jeg på å åpne opp for drikking igjen. For dette er dritkjedelig.

Hun har tidligere fortalt om den harde 17. mai-festen i New York i 2018 som førte til at hun ble avholds.

– Det var ikke noe problem å slutte å drikke da jeg bestemte meg, men jeg sluttet fordi jeg så på meg selv som litt forfylla. Jeg likte det for godt, jeg kunne glede meg til å bli brisen. Mens mannen min kan kose seg med et glass, skjønner ikke jeg vitsen med bare et glass.

Men det kan gå utover både nattesøvn og skriving.

– For jeg som ikke tålte mye før, tåler sykelig lite nå som jeg ikke er 50 lenger. Så jeg kommer nok til å gå inn for en vannlinje igjen, sier Lykke som mener det burde være mer akseptert å ikke drikke.

– Vi møter alkohol i alle sammenhenger, og jeg vet om folk som skjuler at de ikke drikker. Det er deilig å drikke, men det er deilig å la fullstendig være også.

Hun har ingen problemer med å kalle seg en «addict brain». Da hun sluttet å drikke alkohol, fant hun andre løsninger.

STAKK TIL LA: Da hun ikke drakk alkohol, testet Nina Lykke ut hasjgummibjørner i Los Angeles - der cannabis er blitt legalisert.

– Jada, jeg dro blant annet til LA og spiste meg stein på gummibjørner. Jeg er veldig glad for at det ikke er lovlig i Norge, for da ville det vært fra morgen til kveld. Nei da, men etter hvert som man blir eldre, får man ikke mindre lyst på dop, ler hun og legger til:

– Kan jeg egentlig si disse tingene?

Hun viser til at det er straffbart i Norge - og ikke akseptert på samme måte som alkohol.

– Jeg er jo nervevrak fra før, så det trenger i alle fall ikke å bli tittelen, sier Lykke som er utdannet grafisk designer og jobbet tidligere på desken i Dag og tid.

Alt i alt handler det om å finne roen.

– Det skjer så mye i hodet mitt. Jeg kan også roe ned med yoga, meditasjon og skogsturer. Men du må jobbe mye mer for den roen med meditasjon enn med marihuana, for å si det sånn.

Boken «Vi er ikke her for å ha det morsomt» kommer til høsten. Den er skrevet med den samme mørke humoren hun er blitt kjent og hedret for, og tittelen er et sitat fra «Full spredning» – som nå er solgt til 18 land.

FULL SPREDNING: Romanen er solgt til hele 18 land - og nå som pandemien er «over», sier Nina Lykke ja til alle invitasjoner. Hun har på kort tid besøkt Sverige, Danmark, Estland, Polen, Finland og Tyskland. Her fra Brageprisutdelingen i 2019 der hun vant prisen for årets beste roman.

– Det er noe jeg tenker ofte på. Vi trøbler alle med mye rart som ikke egentlig er så vanskelig. Vi lager oss problemer. Da kan det være beroligende å tenke på at vi ikke er her for å ha det morsomt. Vi er ikke skapt for å ha det så bra hele tiden, da hadde vi ikke overlevd.

– Vi er jo her for at vi skal bli flere. Vi er for å reprodusere oss. Sånn sett er jeg her på overtid, sier Nina Lykke.

Men hun innrømmer glatt at hun streber:

– Jeg greier innimellom å leve sånn jeg vil: Med trening, nok søvn og grønne smoothier. Det kan tippe over til det nevrotiske.

For eksempel da hun i fjor høst skulle sykle fra Oslo til Berlin på sin nyinnkjøpte elsykkel til 60.000 kroner, hun er jo bestselgerforfatter nå (hun kjøpte også en helt lik til mannen Petter).

SYKLET TIL TYSKLAND: Når Nina Lykke bestemmer seg for noe, går hun «all in».

– Da jeg kom til Göteborg, konket laderen. Men tror du jeg ga opp? Nei, jeg tok bussen hjem, fikk ny lader på garantien, tok bussen tilbake til Göteborg, alt på én og samme dag. Så syklet jeg videre og fikk en fantastisk tur.

– Helt til jeg kom til Rostock. Da hadde jeg fått så vondt i artrosehånden at jeg måtte ta toget resten av veien.

I den nye boken møter vi igjen fastlegen Elin fra «Full spredning», men bare som statist.

For det er hasbeen-forfatteren Knut det handler om denne gangen.

FØLGER OPP: Nina Lykke bruker tre år på hver roman: «Vi er ikke her for å ha det morsomt» (t.v.) kommer akkurat tre år etter «Full spredning» (2019) som kom tre år etter «Nei og atter nei» (2016).

– Knut hadde en suksess for mange år siden med «Den Berømte Boken» som gjorde ham økonomisk uavhengig. Han har siden prøvd å skrive en ny suksessbok, men ikke greid det. Så blir han invitert til litteraturfestivalen på Lillehammer som stand-in.

Og her starter middelklasseforviklingene: For Knuts ekskone er der, og hennes nye mann. Knut tar også med seg sin nabo Frank som har et veldig hemmelig forhold til en elsker som også dukker opp på Lillehammer.

– Jeg er ikke sikker på at jeg blir invitert til Lillehammer etter denne boken, ler Lykke – som ikke vil avsløre særlig mer. Men om å skrive om en mannlig hovedperson for første gang, sier hun bare:

– Jeg har alltid følt meg litt maskulin.

LESTE I ET JAFS: Mannen Petter er en av de få som har fått lese Nina Lykkes roman som kommer til høsten - og han er mer begeistret for denne enn hennes forrige bøker.

Som på bestilling kommer Nina Lykkes mann Petter hjem fra jobb midt i intervjuet. Han er en av svært få som har fått lese utkastet til den nye boken – og går mer enn god for både den mannlige hovedpersonen og historien.

– Jeg leste teksten veldig hurtig, alt på en gang, og det har ikke skjedd med noen av de tidligere bøkene hennes. Og nei, det er ikke noe jeg bare sier, for det blir et helvete hvis jeg ikke er ærlig. Det merker hun med én gang, sier Petter Erik Hagen.

Nina synes det er fint å høre – selv fra en inhabil mann – for hver gang hun er innspurten av en bok, tror hun knapt at hun overlever.

– Uansett hva folk sier, uansett Bragepris og gode kritikker. Jeg er den samme idioten jeg alltid har vært.