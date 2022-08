NRK-REPORTER: Kristin Solberg har skrevet bok om den norske IS-kvinnen, Aisha Shezadi. Her er Solberg foran et Foran brennende oljefelt som IS hadde satt fyr på i Irak, da Kristin Solberg dekket kampen mot IS for NRK.

Bok om norsk IS-kvinne: Til å få frysninger av

Kristin Solbergs bok om den norske IS-kvinnen Aisha Shezadi er til å få frysninger av.

Seks år etter Åsne Seierstads Brageprisvinnende bok «To søstre», kommer Kristin Solberg med sin historie om en annen norsk IS-kvinne, Aisha Shezadi.

Her får vi hennes egen beretning om opplevelsene som IS-brud, men også historien om Aisha Shezadis islamistiske radikalisering.

Info BOKANMELDELSE: «Den andre» Forfatter: Kristin Solberg Sjanger: Dokumentar Forlag: Aschehoug Sider: 446 Pris: 399 kr. Vis mer

Da hun valgte å slutte seg til IS-staten i Syria, skulle det ikke bare koste Shezadi hennes egen frihet. Den lille sønnen hennes døde bare noen måneder etter ankomsten.

Ifølge Aisha Shezadi og hennes «medkones» fortelling, var det ektemannen, norsk-chilenske Bastian Vasquez, som mishandlet gutten til døde. Vasquez, som også kalte seg Abu Safiyyah, døde selv angivelig i en eksplosjonsulykke i 2015.

Han har derfor aldri blitt stilt for retten.

Denne tragedien er imidlertid bare en i en lang rekke redselsskildringer fra IS-kalifatet.

Som journalist i Aftenposten og senere NRK, dekket Kristin Solberg krigen i Syria og Irak, og hun bruker sine erfaringer derfra for å gi et bakteppe til historien om Aisha Shezadi.

I SYRIA: Kristin Solberg i Syria – under researchreise i forbindelse med boken om Aisha Shezadi.

Det betyr også at handlingen stadig hopper frem og tilbake langs en lang tidslinje, fra 2014 og til i år. Solberg har hatt kontakt med Shezadi i tre år, og gjort fem intervjuer med henne, i tillegg til hyppig kontakt på telefon.

Flere ganger gjentar Solberg at denne boken er motivert i en ønske om å forstå. Både hvorfor Shezadi valgte som hun gjorde, og hvorfor så mange andre også kunne støtte opp om redselsregimet til IS.

Det blir anslått at et sted mellom 44.000 og 52.000 mennesker frivillig sluttet seg til IS, derav minst 7000 kvinner.

Dette grepet med å leve seg inn i Aisha Shezadis erfaringer og valg gir seg utslag i et litt underlig litterært grep, der Solberg ved flere anledninger skriver om henne som «du».

Åpenbart for å skape en sterkere og mer følelsesladet identifikasjon, og bryte med «de» og «oss»-perspektivet. Mens Solberg ellers i teksten skriver i nøytral tredjeperson.

Et slikt grep kan virke unødvendig affektert. Det blir også noen ganger krevende å skille mellom hva som er Shezadis og hva som er Solbergs fortelling.

Aisha Shezadis historie er ellers ganske velkjent fra mediene.

FOREDRAG: Her et bilde fra 2012 da Aisha Shezadi holdt foredrag i nikab for norske skoleklasser på oppdrag fra foreningen Les.

Hun vokste opp i en familie i Bærum, der vold i hjemmet var en del av hverdagen. Ungdommen var preget av utenforskap og manglende tilhørighet, til hun søkte seg til Islam Net, fant tilhørighet og startet på en lang radikaliseringsprosess.

Til slutt endte hun opp i miljøet rundt Profetens Ummah.

Aisha Shezadi bidro i 2011 til antologien «Utilslørt. Muslimske råtekster», og ble første gang kjent for en større offentlighet da hun dro på en foredragsturné for å forklare sitt valg om å bruke nikab.

Hun møter også de to søstrene fra Bærum, som Seierstad skriver om, og de lar seg åpenbart gjensidig inspirere av hverandre i den videre radikaliseringsprosessen. Selv om dette ikke er noe hovedmotiv i denne fortellingen.

Til slutt sto det tydeligvis som det eneste og helt nødvendige valget for Shezadi å ta steget helt ut og slutte seg til IS-kalifatet.

Etter at IS-kalifatet brøt sammen har Aisha Shezadi vært internert i de store teltleirene der IS-kvinnene og deres barn holder til. Først i al Hol-leiren, og senere i Roj-leiren.

Etter flere runder frem og tilbake, har Shezadi nå bestemt seg for at hun ikke vil bli hentet tilbake til Norge sammen med sin yngste sønn.

Den viktigste årsaken synes å være at hun tror en slik retur vil gjøre det vanskeligere for henne å leve et «rent», muslimsk liv.

Det kan med andre ord virke som om erfaringene fra IS-staten og tilværelsen etterpå har gjort henne mer og ikke mindre fundamentalistisk. Derfor sitter det også langt inne for Aisha Shezadi å ta avstand fra henrettelser, tortur og slaveri begått i kalifatets navn.

Den som åpner denne boken for å finne spor etter virkelig selvransakelse og innrømmelse av fatale feilvalg vil derfor bli skuffet.

Men leter man etter en velskrevet og gjennomarbeidet dokumentar om IS-staten og dens ufattelige mange ofre, er «Den andre» et godt valg.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk