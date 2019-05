Mette-Marit på «Bokbanen»: - Jeg har fått god hjelp til å gjøre jobben jeg vanligvis gjør

Mette-Marit har tatt plass på T-banen for å gjennomføre årets litteratur-stunt «Bokbanen».

– Dette blir morsomt, sier kronprinsparet ved ankomst til banen på Kolsås i Bærum onsdag morgen.

– Hva krever det av kronprinsessen å gjøre dette, i lys av helsetilstanden?

– Jeg har fått god hjelp til å gjøre den jobben jeg vanligvis gjør. Det kommer til å gå bra. Jeg gleder meg veldig til å se byen, svarer kronprinsessen til VG.

Hun understreker at hun er glad for å ha med kronprinsen.

- Jeg er veldig glad for at Haakon er med, han er jo her først og fremst som stand-in i tilfelle jeg ikke skulle holde hele løpet ut, sier hun til den fremmøtte pressen.

– Når tok du T-banen sist?

– Jeg tok T-banen i julen, for å kjøre i Korketrekkeren med barna.

KOLLEKTIVT: Kronprinsesse Matte-Marit reiser med t-bane sammen med kronprins Haakon på årets litteratur-stunt Foto: MATTIS SANDBLAD

I fem år på rad har kronprinsesse Mette-Marit tatt med seg favorittbøkene og favorittforfatterne sine på Litteraturtoget. Det var kronprinsessen selv som tok initiativ til dette i 2014 for å øke interessen for litteratur. I år har hun byttet ut tog med t-bane - og i dag la hun ut på en to dager lokal litteraturreise fra Kolsås i vest til Stovner i øst med stopp underveis på Bekkestua, Røa. Majorstua, Tøyen, Furuset og Stovner.

LEGENDARISK BILDE: Kong Olav tok trikken under oljekrisen I 1973. Det vakte oppsikt. Berit Okkenhaug som sitter ved siden av kongen, fikk forøvrig en ny trikketur med kong Harald i 2010. Foto: Jan Greve

ROYALE FOTSPOR: Kong Harald og Kong Olav på t-bane og trikk. Foto: VG

Kronprinsessen skal gå av og på banen i vanlig rute, og på hvert stoppested blir det litterære møter med forfattere på stedets bibliotek.

Første stopp er Bekkestua - der det blir litterær samtale mellom forfatterne Maja Lunde og Bjørn Vatne.

Tidligere har kronprinsesse Mette-Marit selv stått for flesteparten av intervjuene, men på grunn av helsetilstanden, har kronprinsessen i år overlatt jobben til Silje Nordnes, kjent som programleder i P3. Hun er leid inn for å lede forfattersamtalene, hvor kropps press og under-livsspørsmål vil være blant temaene.

– Jeg er veldig spent på hvordan det blir å snakke om disse temaene med kronprinsparet på første rad, sier Silje Nordnes til VGTV .

– På grunn av Kronprinsessens helsetilstand vil hennes deltagelse sannsynligvis bli noe redusert sammenlignet med tidligere litteraturtog, har kommunikasjonssjef Guri Varpe tidligere oppløyst til VG.

I tillegg har kronprinsessen valgt å ta med seg kronprinsen på hele turen.

– I tillegg har jeg invitert med meg Kronprinsen, som skal være med under hele arrangementet, sa kronprinsesse Mette-Marit til VG da nyheten om bokbanen ble kjent.

– Jeg er så glad i å lese selv, og er opptatt av at lesingen ikke må bli borte. Jeg er overbevist om at det finnes en bok for alle. På litteraturbanen får du oppleve forfattere som skriver fantasy, som skriver humoristisk, som skriver om sin egen oppvekst og om kroppen, sa kronprinsesse Mette-Marit.

Av forfatterne som er med er Lars Saabye Christensen, Maja Lunde, Zeshan Shakar, Siri Pettersen og Erlend Loe. Kronprinsessen innleder også til et møte om kroppen med Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, forfatterne av «Gleden med skjeden» og Jonas Kinge Bergland, forfatter av «Manus om anus».

Hovedmålet med årets kortreiste bok-bane er å nå ungdom mellom 15 og 25 – og flere klasser fra forskjellige videregående skoler i Oslo og Bærum er invitert med på bibliotekene.

Publisert: 08.05.19 kl. 10:24 Oppdatert: 08.05.19 kl. 10:43