Gir faen! Bokanmeldelse: Jonas Eika: «Etter sola»

Den yngste vinneren av Nordisk råds litteraturpris noensinne har skrevet noveller som går sine helt egne veier.

Den danske forfatteren Jonas Eika ble historisk da han som den yngste vinneren noen gang ble tildelt Nordisk råds litteraturpris 2019. Ikke nok med at han er ung, født 1991, novellesamlingen «Etter sola» er forfatterens andre bok.

For en pangstart!

Det var sprekt av danskene å satse på en uetablert forfatter til Nordens gjeveste litteraturpris. Norge har til sammenligning sjelden tatt få sjanser og stort sett nominert kjente romanforfattere med betydelige forfatterskap bak seg. Men Nordisk råds litteraturpris er ikke en forfatterskapspris, men en pris for enkeltbøker. Derfor kan også ferske forfattere stikke av med prisen.

HISTORIENS YNGSTE: Danske Jonas Eika (29) er historiens yngste vinner av Nordisk råds litteraturpris – for boken «Etter sola» som er nå er ute på norsk. Foto: Aphinya Jatuparisakul

Mine forventninger til en vinner av Nordens gjeveste litteraturpris er høye.

Det er ingen tvil om at Jonas Eikas er et betydelig litterært talent, som forener sjangeroverskridelser med politisk aktivisme og samfunnskritikk. Novellene går inn i verdener og forvrengte virkeligheter som mildt sagt overrasker og setter leseren på prøve, men «Etter sola» er bare delvis vellykket i all sin originalitet.

De fem novellene spenner geografisk fra København og London til Mexico og Nevada.

Leseren møter blant annet en implementeringskonsulent, en derivatspekulant, «beach boys», rusavhengige og medlemmer i en UFO-kult. Eika fremstår som en spekulerende og fabulerende forfatter, som på organisk vis lar tekstene utfolde seg i uventede og merkverdige retninger med undertoner av science fiction og fremtidsnoir.

Det er forfriskende med en forfatter som åpenbart har andre forbilder enn det knappe, poengterte idealet som ofte preger novellesjangeren. Eika gir mer eller mindre faen i tradisjonelle konvensjoner.

Boken begynner svært lovende med novellen «Alvin», om en implementeringskonsulent som ankommer København og oppdager at banken som har leid ham inn har rast sammen og forsvunnet i et stort hull i bakken.

I samlingens høydepunkt, «Bad Mexican Dog», tar Eika leseren med til en turistresort i Mexico og en gjeng «beach boys» som byr seg frem for de solkåte turistene på stranden. Mot driks tilbyr de drinker, innsmøring med solkrem og andre tjenester som behager de vestlige turistene. Etter jobb hengir guttegjengen seg til noen merkelige ritualer som leder til ekstatisk frihetssøken og seksuell utskeielse.

Flere av tekstene beveger seg inn i tilstander og scener det er vanskelig å se for seg og fullt ut begripe, kanskje rett og slett fordi det som skjer bryter radikalt med virkeligheten slik vi kjenner den. Fellesskap og kroppslig nærhet er et gjennomgangsmotiv, men

utover det har jeg vanskeligheter med å komme helt til bunns i flere av novellene.

Det grensesprengende i disse novellene blir også deres største problem.

Enkeltscener og språklige bilder kan være imponerende isolert sett, men helheten glipper. Da er det greit å minne om at Jonas Eika fremdeles er i startgropen som forfatter. Det siste er lett å glemme i møte med en vinner av Nordisk råds litteraturpris.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 21.08.20 kl. 11:00

