TOPPER BOKLISTENE: Zeshan Shakar topper med «Gul bok» Foto: Maud Lervik

Zeshan Shakar selger aller mest i Norge nå

I dag går Zeshan Shakar (37) helt til topps på boklistene og selger både flest bøker og flest e-bøker i Norge akkurat nå.

Shakar følger opp den utrolige suksessen med debutromanen «Tante Ulrikkes vei» - med en ny salgssuksess. Etter å ha knivet med Linn Skåbers «Til de voksne» i forrige uke, går han i dag helt til topps på bestselgerlisten med andreboken «Gul bok» - som fikk terningkast 6 i VG.

Linn Skåber tar andreplassen, mens den ferske Vigdis Hjorth-romanen «Er mor død» legger seg på tredjeplass i sin første salgsuke. Zeshan Shakar er ydmyk over å ta førsteplassen med så hard konkurranse.

– Jeg blir veldig ydmyk og takknemlig overfor leserne, og også for det arbeidet forlaget mitt har lagt inn, sier Shakar.

– Hvordan er det å se at andreboken lykkes så til de grader?

– Det var på ingen måte noe jeg forventet på forhånd, men veldig deilig, selvfølgelig. Man skriver jo fordi man vil nå ut, sier Shakar som ikke akkurat har planlagt noen stor feiring:

– Jeg brukte H-melk i stedet for lettmelk i teen min idag, ler han.

På forlaget Gyldendal er det full jubel. I bokens første uke i salg opplevde de å selge ut førsteopplaget på 10.000 fra lager - og har allerede trykket fire nye opplag.

– Det er fantastisk gøy og fortjent at Zeshan Shakars «Gul bok» tar førsteplassen denne uka – og så i den konkurransen, da. Shakar formidler noe universelt om sosiale forskjeller som det er tydelig at mange kjenner seg igjen i, sier forlagssjef for norsk skjønnlitteratur, Kari Marstein, til VG.

Shakar tar ikke bare førsteplassen på den ordinære boklisten, han topper også e-boklista foran Vigdis Hjorth og Karin Fossum.

Bokhandlerne opplyste i forrige uke til VG at det er god fart i boksalget om dagen.

– Bokhøsten er definitivt godt i gang, og vi har hatt veldig gode salgstall på nye bøker helt fra juli, men denne uken har det virkelig tatt av. Det er veldig stor fart på salget på Skåber og Shakar, så nå har vi bestilt mange flere bøker enn forlagene hadde forventet, sa kategorisjef Marit Grue for skjønnlitteratur i Ark-kjeden.

Hun sier at de gjennom corona-tiden har sett at folk er opptatt av anmeldelser og bøker i media - og at interessen for nye bøker er stor.

Til uken melder også krimforfatteren Jo Nesbø seg på bokhøsten med sin rykende ferske krim «Kongeriket». Boken er allerede anmeldt i flere medier - blant annet i VG der den fikk terningkast 4. I neste uke kommer det også romaner fra bestselgerne Maja Lunde og Elena Ferrante.

Publisert: 28.08.20 kl. 11:09 Oppdatert: 28.08.20 kl. 14:44

