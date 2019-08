REFSER OG GLEFSER: Kjartan Fløgstad er i sitt ess i den nye romanen «Du og drone». Foto: Julie Pike

Glødende Fløgstad! Bokanmeldelse: Kjartan Fløgstad: «Due og drone»

Kjartan Fløgstad refser og glefser som bare han kan i dette rødglødende romanoppgjøret med løgn og unnfallenhet i norsk etterkrigshistorie.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det er sannelig ikke lett å skulle sammenfatte handlingen i et slikt fresende smelteverk av en bok. Men noen hovedspor må nevnes: I Norge i nåtid har tidenes verste norske terrorist (alle vet hvem vi da tenker på) flyktet fra fengselet. Jakten på massemorderen er med på å skape politisk unntakstilstand og et klima der direkte intervensjon fra vår vennlige allierte i vest, for å trygge vår sikkerhet, lar seg forsvare.

Forfatterforeningen i sjokk: Kjartan Fløgstad meldte seg ut etter 50 år som medlem

«Du og drone» Forfatter: Kjartan Fløgstad Sjanger: Roman Sider: 487 Pris: 399,- Forlag: Gyldendal Vis mer

Samtidig skjer det en konsensuspreget innstramning av den politiske ytringsfriheten, ivrig forsvart og forklart av en systemlojal presse. En av bokens hovedpersoner er journalist og redaktør i VG, Hege Bostrup, bedre kjent som Kege Hege. Skildringen av hennes senere sømløse overgang fra avis til tenketank er et av romanens ironiske høydepunkt.

Lest intervjuet med Aslak Nore? - Med Kjartan Fløgstad som far, kan man ikke levere noe middelmådig tull

Men lenge før det skal vi tilbake til krigens dager, nærmere bestemt nedbrenningen av Finnmark i 1944. Her krysses menneskeskjebner på en måte som skal få betydning for bokens senere utvikling. Deriblant en østerriksk offiser, en russisk soldat, en norsk kvinne ved navn Kcenia Nyslåttbuktmo og hennes nyfødte sønn som bare kalles Pøyken.

De to siste skal i sin tur danne familie på Bjølsen i Oslo med den fremmelige unge politimannen Olav Ullvik Sima. Han har, jeg hadde nesten skrevet selvsagt, bakgrunn fra Hardanger samt industriarbeidermiljøet i Ryfylke. Bare en av mange visitter til Fløgstads tidligere forfatterskap.

Dag Solstad romanklar - og genierklært i Tyskland

Olav Ullvik Simma gjør senere karriere som forretningsadvokat og spesialiserer seg på å arbeide for det såkalte Oslo-konsortiet, sammenslutningen av Norges fremste kapitalistfamilier som under krigen tjente store penger på å levere råmaterialer til IG Farben. Firmaet som i sin tur produserte cyaniden til Hitlers gasskamre. Senere lot familiene investeringene ta spranget «frå gass i Auschwitz til gass i Nordsjøen».

Krigsprofitører er med andre ord et hovedtema i denne romanen. Det samme er spionasje, systematisk løgn, nypuritanisme, sensur og altså terror.

les også Sjekk også disse: 12 romaner du bør merke deg i årets bokhøst

Og da har jeg ikke engang nevnt Olav H. Hauges forsvunne krigsdagbøker, hemmelige sovjetiske byer, Litzafronten eller Fløgstads egenskrevne viser og dikt som boken også er full av.

Forvirret? Ja, som så ofte hos denne forfatteren er dette en både burlesk, karnevalistisk og lettere surrealistisk leseropplevelse. Her gjelder det å holde seg fast i svingene helt til man er i mål.

Fått med deg: Nå selger Karen (22) mer bøker enn Jo Nesbø

Kjartan Fløgstad sparer heller ikke denne gangen på sarkasmer, blødmer og typiske ordspill. Noen blir man lei av, andre flirer man perfid av. Som karakteristikken av NATOS generalsekretær: «Feltmarskalk Jens av Benghazi».

Det er ikke sikkert at han klarer å rekruttere mange nye lesere med denne boken. Men Fløgstad-fans vil fryde seg over en roman av ypperste merke, som flommer over av litterært overskudd.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Bokorm? Mer om bøker og ferske bokanmeldelser her

Publisert: 22.08.19 kl. 12:06