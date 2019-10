UTSTILLING: Karl Ove Knausgård viser frem malerier til blant annet kronprinsparet.

Kronprinsesse Mette-Marit møtte forfatterhelten

DÜSSELDORF (VG) Kronprinsesse Mette-Marit har tidligere snakket om hvordan hun i perioder i livet har sitert den siste setningen av Karl Ove Knausgårds første «Min kamp»bok om og om igjen inne i seg.

I kveld møtte kronprinsessen forfatteren hun setter så høyt da hun skulle holde åpningstale på åpningen av utstillingen «Edvard Munch seen by Karl Ove Knausgård» i Düsseldorf. Utstillingen er en del av Norges kulturelle program som såkalt gjesteland ved årets store bokmesse i Frankfurt.

Men riktig starstrucked ble hun ikke i møte med Knausgård:

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg blir ikke så ofte starstrucked, sa kronprinsessen til stor latter fra det store tyske og norske pressekorpset som hadde møtt opp.

Men at Karl Ove Knausgård er en av Mette-Marits største forfatterhelter er det ingen tvil om.

Det er fem år siden kronprinsesse Mette-Marit reiste på sitt første Litteraturtog, noe hun selv tok initiativ til for å fremme interessen for litteratur. Det var på dette første litteraturtoget, på et stopp i Snåsa, at hun åpnet opp om sitt spesielle forhold til Karl Ove Knausgård for første gang.

– Da jeg leste Karl Ove Knausgård for første gang, så var det som noe inni meg gikk i stykker, og det åpnet seg et stort hull i brystet mitt, sa kronprinsessen til pressen den gangen.

Veldig glad

Til VG sier Knausgård at han ble veldig glad for å høre om kronprinsesse Mette-Marits sterke forhold til «Min kamp»

– Jeg setter enormt stor pris på slike tilbakemeldinger. Det var også modig gjort av henne å åpne opp om det. Det var jo akkurat dette det handlet om for meg personlig også, det handler om å snakke om slike ting gjennom bøker, sier Knausgård til VG i Düsseldorf.

PÅ ÅPNING: Kronprinsesse Mette-Marit på utstillingsåpning sammen med ektemannen kronprins Haakon. Foto: OLA VATN

Som å lese sin egen far

Han mener også at det Mette-Marit gjør for bøker og norske forfattere er veldig fint.

– Det er en fin ting, det hun gjør. Det å løfte frem forfattere som kanskje ikke ellers er så synlige er bra - uansett hva folk måtte mene. Jo flere som leser bøker, jo flere som snakker om bøker, og jo flere andre stemmer som kommer frem, jo bedre, sier Knausgård til VG.

Kronprinsessen har fortalt at å lese Knausgårds beskrivelser av sin fars død i første bind av «Min kamp», var som å lese om sin egen far.

– Da min far døde, så hadde jeg mye som var usagt, mye som jeg ikke forsto, og mye som jeg klandret meg selv for. Knausgård skrev om sin pappa. Jeg opplevde at han skrev om min. Vi brukte samme begravelsesbyrå. Jeg kjente igjen beskrivelsen av rommene, sa Mette-Marit - og fortalte at den siste setningen av bind en av «Min kamp» var spesielt viktig.

– For meg har noe av det vanskeligste temaet i mitt liv vært forholdet til min far og forholdet mitt til døden. Den siste setningen av «Min kamp», første bind, siterer jeg ofte inne i meg, i perioder daglig, fortalte kronprinsesse Mette-Marit.

Vanskelig å forklare

Den siste setningen lyder slik:

«- Og døden, som jeg alltid hadde betraktet som den viktigste størrelsen i livet, mørk, dragende, var ikke mer enn et rør som springer lekk, en gren som knekker i vinden, en jakke som glir av kleshengeren og faller ned på gulvet.»

Da VG i kveld spurte kronprinsessen om hva det er med denne setningen som gjør at den har betydd så mye, sier hun at det er vanskelig å forklare.

– Jeg vet ikke hva det er som har gjort at den er blitt så viktig for meg. Det er et eller annet med, nei, det er litt vanskelig å si akkurat hva det er i noe som berører oss, sier Mette-Marit og forklarer at hun også ble berørt av ett spesielt bilde av Munch.

– Da jeg så denne utstillingen første gang, så var det bildet som heter Blodfrossen som gjorde utrolig sterkt inntrykk på meg. Jeg vet ikke hvorfor nettopp dét av alle disse vakre bildene traff meg spesielt. Men det er vel der vi er i livet akkurat når vi ser det bildet eller leser den setningen eller den boken, og hvordan vi tar det inn og setter det opp mot eget liv, som gjør at det blir spesielt for oss. Det er vel kanskje det som er poenget med både litteraturen og kunsten, sier Mette-Marit.

Haakon måtte steppe inn

Kronprinsesse Mette-Marit planlegger en storslagen ankomst med boktog til bokmessen i Frankfurt sammen med en stor gjeng av norske forfattere før åpningen tirsdag ettermidag. På turen har hun med seg kronprins Haakon hele veien. Noe av årsaken til det er at hun trenger mer støtte etter at hun ble rammet av sykdommen kronisk lungefibrose.

I kveld skulle hun holde åpningstale for utstillingen «Munch seen by Karl Ove Knausgård», men kronprins Haakon måtte steppe inn og holde talen.

Dette var startskuddet for en litterær reise som også involverer bokhandler-besøk i Berlin, liveshow på tysk radio og boklansering av antologien «Hjemlandet» - før Mette-Marits tyske litteraturtog reiser fra Berlin til Køln mandag og videre til Frankfurt tirsdag.

Kronprins Haakon sier til VG at han også ble svært begeistret for utstillingen - og for å møte Knausgård:

– Det er så fint å være sammen med ham her, for han har et utrolig blikk for Munch og er utrolig entusiastisk og veldig berørt av det selv. Og det smitter over på oss som hører på. Så det har vært en fin opplevelse å være med rundt og se utstillingen sammen med ham, forteller kronprins Haakon.











Storslagen ankomst

SJELDEN OPPTREDEN: Karl Ove Knausgård viste i går frem sin Edvard Munch-utstilling ved Kunstsammlung NRW i Düsseldorf for et stort tysk pressekorps. Utstillingen skal vises frem til 1. mars 2020. Foto: Ola Vatn / VG

Tidsbilde på Norge

Tidligere i høst kom Mette-Marit og forfatter og redaktør Geir Gulliksen ut med antologien «Hjemlandet» - der Knausgårds tekst «Hjemlandet» ble hovedtittelen på boken. Mette-Marit mener at at Knausgård ved å fortelle sin personlige historie i storverket «Min kamp», samtidig ga et tidsbilde på Norge som mange kunne kjenne seg igjen i.

– Jeg tror noe av det Karl Ove Knausgård greide da han skrev «Min kamp», var å si noe om hvem vi er -- ikke bare som individer, men det kollektive vi som er oppvokst på denne tida i Norge, vi som lever her nå. (...) Og derfor ble disse bøkene så aktuelle for så mange og førte til at litteratur ble diskutert i nesten alle norske hjem, skriver Mette-Marit i forordet til «Hjemlandet».

