NY SAABYE-BOK: Lars Saabye Christensen (68) fortsetter i kjent stil i «Pikkoloens bagasje» som er hans andre utgivelse bare i høst.

Velkjent Saabye: Søt og litt surrete

Her har du tre nye fortellinger fra Lars Saabye Christensens umiskjennelige univers.

Det er blitt september, og i år som så mange år tidligere betyr det en ny bok av Lars Saabye Christensen.

Forfatteren har aldri lagt skjul på at dette er hans favorittid, overgangen mellom sommer og høst da naturen for alvor tenner sine farger. Dessuten er han jo selv septemberbarn.

Dette ørlille preget av melankoli passer som hånd i hanske til Saabye Christensens litterære univers.

Som så ofte før skal vi tilbake til en tid som ikke lenger er.

En umiskjennelig etterkrigstid som strekker seg frem til overgangen mellom 1970- og 80-tallet. Og stedet er som nesten alltid Oslo, med avstikkere som også er velkjente for Saabye-leserne: Nesodden og København for eksempel.

Den første fortellingen, «Villvin», henter sin tittel fra fasaden til Hotell Løv, der Kai Våler og Arthur Vibe møtes.

Kai er pikkoloen som sliter med angst og ruelse etter å ha stjålet et Vill Vest-blad i kiosken på Briskeby. Han vender seg til Gud og ber for alt og alle.

PRODUKTIV: Lars Saabye Christensen (68) ga i august ut boken «Hjemmekontoret» og er nå klar med tre fortellinger – som henger sammen. I fjor kom han med hele to romaner: «En tilfeldig nordmann» og siste bok i «Byens spor»-serien.

Arthur for sin del er en typisk førstegenerasjons student, som står i den sosiale spagaten mellom hvor han kommer fra og hvor han vil. Rundt dem spiller det seg ut små og store dramaer som til sammen gir et mangefasettert bilde av et Oslo som ikke lenger er, preget av frykt for så vel atomkrig som forbudt seksualitet (les: homofili).

Bokens andre fortelling heter «Polaroid», og nå er vi på Sogn Studentby i det jeg antar er slutten av 1970-tallet.

Vi møter studenten Lukas, som har sommerjobb i Majorstua Transportbyrå. Han forelsker seg akutt i den kunstneriske Henny, som holder til i et gult badehus på Nesodden.

Det som starter som en søt og litt surrete kjærlighetshistorie, utvikler seg til en atskillig mørkere fortelling når Henny blir gravid. Mer bør ikke røpes her, annet enn at fenomener som aldring og minner etter hvert blir hovedmotiver i historien.

Bokens siste og lengste fortelling er «Brukt».

Igjen har fortelleren sommerjobb i Majorstua Transportbyrå, men det er en annen person som er historiens hovedperson.

Fortelleren og kollegaene hans har nemlig en lang pause mens de venter på en pianobil, og da får vi høre historien om Henry Att – «verdens støggeste fyr». Han er sønn av en paraplymaker (paraplyer er enda et klassisk Saabye-motiv), og ender selv opp som brukthandler.

En klassisk, skakk Saabye-figur med andre ord.

Henry Att forelsker seg i Agnes som har en vanskelig fortid, et av flere sidemotiver i denne fortellingen som slynger seg i store sirkler og lange omveier. At det bygger opp til en nokså trist finale bør ikke overraske noen Saabye-lesere.

Av og til er det som om historien vaser seg fast i alle sine løse tråder, men fortalt som en skrøne – som dette jo er – er den slett ikke så verst.

Problemet er bare at den liksom aldri tar slutt, og på samme måte som i fjorårets roman «Byens spor 4. Jesper og Trude», hekter Saabye Christensen på ikke bare én, men flere epiloger. Uten at det kan sies å tilføre særlig dynamikk.

Disse tre fortellingene, med samletittelen «Pikkoloens bagasje», peker på ingen måte fremover i Saabye Christensens forfatterskap.

Likevel er de for bra til bare å kunne avfeies som et oppsamlingsheat.

Ikke vil jeg kalle det noen æresrunde heller, selv om Saabye vandrer på velkjente veier.

Regner heller med at Lars Saabye Christensen er tilbake i toppform neste september.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk