KONTAKTET AV FLERE FORLAG: Geir Aker er blitt kontaktet av flere store norske forlag om å gi ut bok. Til høsten debuterer han som forfatter med boken «Fenrikens førstegangstjeneste». Foto: Line Møller

Gjør fenriken til business: Startet firma og gir ut bok

Geir Aker gjør nå Fenriken, som vi er blitt kjent med gjennom TV-suksessen «Kompani Lauritzen», til sin hovedbusiness.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Taster du inn Fenriken.no i nettleseren kommer du direkte til hans nystartede AS, Optimus kompetanse:

«Fenriken er tilbake», står det på nettsiden der han smiler i kjent stil med den oransje luen på snei og uniformen fra TV-serien. Her selger han tjenester som: Veiledning, foredrag, instruktøropplæring, lederstøtte, ansatt-boost – og villmarksleir for ungdom.

I tillegg gir han ut selvhjelpsboken «Fenrikens førstegangstjeneste» på Gyldendal forlag allerede til høsten.

– Jeg føler meg vel ikke akkurat som en forfatter, men Gyldendal hadde en idé om at jeg kunne være en troverdig og aktuell avsender av en slik bok. Det har nok med min bakgrunn å gjøre, men så klart også den rollen som jeg har i TV-programmet, sier Aker som ikke legger skjul på at «Kompani Lauritzen» har gitt ham drahjelp til å kunne drive selvstendig.

– Det er jo noe jeg har jobbet med i mange år, men det har vært et ekstremt flott utstillingsvindu å gjøre rollen som fenrik i TV-programmet. Nå kan jeg konsentrere meg om firmaet mitt og får lov til å gjøre det jeg liker aller best.

– Og det kan du takke fenriken for?

– Hehe, ja, jeg hadde nok prøvd på dette uansett, men da måtte jeg ha jobbet mye hardere for å få innpass. TV-serien har gitt meg uvurderlig drahjelp.

Seer-magnet

TV-serien satte nye seerrekorder og ga også fenriken den gjeve Publikumsprisen under Gullruten i vår.

SEERMAGNET: «Kompani Lauritzen» er TV 2s mest sette underholdningsprogram noensinne – og Geir «Fenriken» Aker vant Publikumsprisen under årets Gullruten – i konkurranse mot navn som Mads Hansen, Fredrik Solvang, Odin Waage og Agnes Kittelsen. Foto: God kveld Norge/TV 2

– Ja, det var en stor anerkjennelse å få en pris i forbindelse med det som er det mest sette programmet på TV. Det jeg synes er helt spesielt med Publikumsprisen er at du ikke vurderes av en jury, men av folket. Det er veldig stort, og jeg sliter nesten fortsatt med å forstå dette, sier Aker.

– Hvor viktig har rollen som fenrik i «Kompani Lauritzen» vært for deg?

– Den har jo gitt meg mulighet til å løfte frem mange gode ting som forsvaret har å by på. Det er fort gjort å drukne i kamuflasje, utstyr og raske kjøretøy, men det handler vel så mye om å få frem det menneskelige – som forsvaret trenger og er gode på.

Selv jobbet han i over 10 år i Forsvaret der han blant annet utdannet både ledere og soldater og har senere jobbet med ungdom, rusmisbrukere og fengselsinnsatte. I arbeidet med den kommende boken besøkte han også nylig en rekruttskole for å oppdatere seg.

– TV-programmet springer ut fra Dag Otto Lauritzens førstegangstjeneste på 70-tallet, og selv om de fleste elementene finnes i dag, så har jeg hatt et samarbeid med forsvaret for å oppdatere meg. Boken tar for seg rekruttskolen, som bare er starten på førstegangstjenesten, sier Aker.

Rer opp sengen hver dag

Boken kommer i oktober og beskrives av forlaget som Fenrikens veiviser til bedre fokus, orden, selvrespekt, gjennomføringsevne og styrke – og fenriken legger opp at leserne kan gjennomføre sin egen rekruttskole.

I KJENT STIL: Geir Aker skal utgi bok og bruker fenriken til å selge tjenester som veiledning og kurs i sitt nye firma Optimus kompetanse. Foto: Gyldendal

– Det hele startet egentlig med at jeg lurte på hva man går glipp av når man ikke har fått gjennomført førstegangstjenesten. Og da tenkte jeg ikke først og fremst på det faglige, men det menneskelige. Hvilken ballast får de vernepliktige og hvordan bruker de det videre i livet? Er det mulig å gjøre dette tilgjengelig for dem som ikke har tatt førstegangstjenesten?

– Det er dette jeg prøver på i boken, forteller Geir Aker som helt klart mener det er en selvhjelpsbok.

– Her blir det masse triks og tips, men også litt om mine erfaringer og egne betraktninger. Jeg tror alle kjenner på motstand i livet, men det handler om å håndtere motstanden på en måte som gjør at man lærer og vokser på det. Jeg belyser også konsekvenser og valgmuligheter.

– For eksempel: Hva skjer om du lar være å re opp sengen en morgen?

– Eh, ja hva skjer da?

– Det høres kanskje banalt ut, men det meste vi gjør får jo konsekvenser, og da kan det være lurt å få inn noen gode rytmer fra dagens start. Jeg rer opp sengen min så godt som hver morgen, og det handler om mange ting, om å finne retning i livet. Men hvis jeg lar det være, ja, da blir jeg i alle fall misfornøyd når jeg skal legge meg.