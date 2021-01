NY SERIE: Geir Tangen er ute med første bok en ny krimserie. Foto: Haakon Nordvik

Bokanmeldelse «Vargtimen» av Geir Tangen: Bekmørk krim fra Haugesund

Geir Tangens første bok i en varslet ny krimserie er spennende nok, men i «Vargtimen» er det altfor mye språklig ugress.

Ingvar Ambjørnsen

Publisert: Nå nettopp

Geir Tangen brakdebuterte i 2016 med kriminalromanen «Maestro». Boken var både spennende, smart – og veldig morsom. I et forrykende tempo lekte forfatteren seg med ulike varianter innenfor krim og spenning, og sjarmerte et stort publikum.

Når han nå har levert første bind i en ny serie, er det imidlertid en litt annen Tangen vi møter. Nå er det slutt på crazy innfall og handlingsmettede saltomortaler. I «Vargtimen» er det alvor.

Fått med deg? VG kårer de beste bøkene i 2020

«Vargtimen» Forfatter: Geir Tangen Sjanger: Krim Forlag: Gyldendal Sidetall: 384 Pris: 399,- Terning: 4 Vis mer

Romanens hovedperson er Førstebetjent Gabriel Fjell ved Haugesund politistasjon. En helt streit fyr. Fast kjæreste. Alt på stell.

Året er 2019, og det er sen høst i Haugesund. Vind og vann og kliss og klass hele handlingen igjennom. Mørkt og surt. Bekmørkt er også forfatterens hovedtema: Psykiske lidelser og selvmord blant barn og unge.

En tidlig morgen blir ei fjorten år gammel jente funnet hengt i skogen utenfor byen. Bare dager etter tar nok ei ung jente livet sitt. Eller er det egentlig det som skjer? Flere ting tyder på at de kan ha fått assistanse av en «hjelper». Nokså snart kommer politiet på sporet av et hemmelig nettverk, der ungdom presenteres for et destruktivt spill.

les også Sjekk ut: Intens spennende thriller

Via 57 ulike trinn eller «utfordringer» ledes deltagerne inn i en mørk spiral, der det høyeste nivået er å forlate livet for egen hånd. Jakten på den eller de som kan ha funnet på noe så vanvittig, utgjør romanens hovedtråd.

Romanens andre handlingslinje begynner i Bergen i 2005. Vi møter en bekymret far som sliter med å holde familien sin samlet. Han og kona har tre barn, men det er noe som er i ferd med å sprekke opp. Han føler at de andre vender ham ryggen. Og hva er det egentlig med jentungen som står der med dette underlige gliset på toppen av trappen?

I små glimt følger vi den arme mannen videre i årene som følger. Og tro meg. Det er en tung marsj vi er vitne til.

Sjekk forfatteren som solgte mest i Norge i fjor!

Som alle forstår skal disse to linjene krysse hverandre på et tidspunkt. Det gjør de da også. Men selv om forfatteren gjør en snedig vri mot slutten, er det ikke alt som fungerer like godt når dette krysningspunktet nås. For å øke spenningen skriver Tangen inn hendelser som strengt tatt ikke har noe med intrigen å gjøre. Som når en mistenkt kler seg ut som sykepleier og tar seg inn på ...

Nåja. La meg ikke røpe for mye. Romanen er spennende nok som den er. Men setninger som: «Synet av den unge jentas stivnede smerteskrik var ubehagelig», bør leseren få slippe.

I «Vargtimen» er det altfor mye språklig ugress av dette slaget.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen