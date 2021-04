TIL TOPPS: Akkurat nå er det Malin Falch (28) som selger mest bøker i Norge. Foto: Kari-Anne Toth

Hun selger mest i Norge

Malin Falch (28) danket ut alt av påskekrim med sin fjerde bok i barnebokserien «Nordlys» og går i dag rett til topps på den norske bestselgerlisten.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er svært sjelden at en barnebok går til topps på Boklista for skjønnlitteratur, men nå har den norske tegneserieskaperen Malin Falch klart det både med bok tre og fire i serien som totalt har rundet 200.000 i opplag:

Akkurat nå er det boken «Nordlys 4: Trollriket» som selger mest i Norge. Foran Jørgen Jæger, krigshelten Max Manus og det nye krimtalentet Grethe Bøe.

Boken kom ut rett før påske, og Malin Falch trodde selv at det ville bli vanskelig å nå toppen av salgslistene med alt krimfokuset som er rundt påske.

– Det er veldig kult! Spesielt fordi jeg trodde at folk kjøper mest krim rundt påsken. Men jeg har jo merket at folk har fått med seg at bok fire er ute: Jeg er blitt tagget mye på Instagram og har fått mange meldinger, sier Falch som merker stor forskjell fra de første to bøkene i serien kom i 2018 og 2019.

– Da de første bøkene kom, gikk jeg og ventet på å få noen reaksjoner, men nå skjer det med en gang boken er ute!

Terningkast 6

VG ga terningkast 6 til den tredje boken «Kråkesøstrene» som kom i fjor, og førsteopplaget på fjerde bok er på hele 10.000. Forlaget Egmont kan opplyse om at det må straks dobles til 20.000 etter det forrykende salget de første dagene. Bokrettighetene er solgt til syv land – og Nordisk Film planlegger en storslagen animasjonsfilm av serien.

Lest? «Nordlys»-suksessen blir film: − Sier nei om Disney ringer

Men feire, det driver ikke Malin Falch med: Hun sitter allerede foran tegnebordet på hjemmekontoret i Oslo med femte bok i serien. Målet er én bok i året – helt til serien teller 10 bøker.

– Det blir ikke noe sjampis og feiring her. Det er klart det er gøy at folk liker bøkene, men jeg tenker ikke så mye på det. Alt fokuset er på å lage neste bok. Jeg har dårlig tid, for dette er krevende arbeid, sier Falch som bare unner seg to uker tegnefri etter at hun er ferdig med en bok.

Da corona kom: – Hva er vitsen?

– Og de ukene der klarer jeg ikke å nærme meg tegnebrettet en gang. Det er liksom ingenting igjen. Og i fjor skulle jeg begynne på ny bok akkurat da corona-tiden startet. Da tenkte jeg litt sånn: Hva er vitsen! Skal jeg lage bok når verden går under? Men det gikk jo fort over. Nå er bok fire blitt min favorittbok så langt i serien, sier Falch.

– Jeg har eksperimentert mye med tegnestilen fra bok til bok, men nå har jeg funnet noe jeg har lyst til å fortsette med. De fleste merker nok ikke det så godt, men jeg har virkelig endret mye. Jeg prøver hele tiden å bli bedre til å tegne og skrive – og nå føler jeg at jeg har funnet en stil som jeg er komfortabel med.

JOBBET MED STILEN: Malin Falch har eksperimentert mye med tegnestilen og føler at hun har funnet sin stil med bok fire i «Nordlys»-serien. Her fra boken der Sonja tar vennene sine med på en farefull ferd inn i berget der trollene bor for å redde onkel Henrik. Foto: Ill: Malin Falch

«Nordlys» er en fantasyserie med røtter i norsk folktetro for barn fra 8 år og oppover. I den nye boken «Trollriket» tar hovedpersonen Sonja med seg vennene sine med på en farefull ferd inn i berget der trollene bor for å redde onkel Henrik.

– Det har vært en vanskelig bok både å tegne og skrive, og halvveis trodde jeg det kom til å bli det dårligste jeg noensinne hadde laget. Så det gjaldt å stole på at den ideen jeg hadde var bra.

Les VGs anmeldelse av «Nordlys» her: Terningkast 6!

Selv sa hun opp en godt betalt jobb i Silicon Valley for å satse på «Nordlys» – som startet som et prosjekt da hun utdannet seg til illustratør på Academy of Art University i SanFransisco. Nå skal hun lage én bok i året frem til hun fyller 33.

– Det er et voldsomt press jeg har lagt på meg selv. Det presset er vel mitt eneste problem i livet. Jeg føler på det konstant, og jeg prøver hele tiden å finne måter å jobbe bedre på, sier Falch – som nå tjener svært godt på serien.

– Ja, pengene er ikke et problem lenger, det er bare tiden som er et problem, ler hun.

Falch er spent på filmplanene og opplyser at Nordisk Film jobber med manus.