Besettende! Bokanmeldelse: Carl Frode Tiller: «Flukt»

Carl Frode Tiller opphever skillet mellom de levende og døde i en roman inspirert av hans egen mystiske opplevelse.

Av Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: Nå nettopp

Få andre norske forfattere kan skildre en krangel bedre enn Carl Frode Tiller.

Det musikalske språket og den dype innsikten i menneskesinnet, har helt siden debutromanen «Skråninga», vært av et kaliber bare læremesteren Jon Fosse kan matche.

Men der Fosse ofte beveger seg inn i allegorien og avskyr referanser til samtiden, er Tillers romaner gjerne mer jordnære og til stede i hverdagens åk her og nå. Hos ham er verken mobiltelefoner, Spotify eller Kiwi-butikker bannlyst fra skriften.

FAKTA: «Flukt» Forfatter: Carl Frode Tiller Sjanger: Roman Forlag: Aschehoug Sider: 200 Pris: 379 kroner Vis mer

Det siste stemmer også for hans syvende roman, «Flukt», men denne gang nærmer han seg Fosses mer metafysiske verdensbilde.

Ifølge Tiller selv er inspirasjonen bak romanen en mystisk opplevelse han hadde i Guatemala i 1999.

Da han og en kamerat skulle legge seg, gled de begge inn i en våken drømmetilstand som paralyserte dem gjennom natten. Tid og rom forsvant, skillet mellom nåtiden og fortiden opphørte. Det merkelige var at både Tiller og vennen opplevde det samme den natten. De var begge edru, og det viste seg umulig å rasjonalisere vekk hendelsen.

I «Flukt» forsøker Tiller å gi denne mystiske opplevelsen et språk.

Romanen handler om Elisabet, Sakarias og deres døde sønn, Johannes. Ekteparet har nylig gått fra hverandre etter at Johannes mistet livet i en ulykke. Etter å ha tent lys på graven skal foreldrene feire julaften hver for seg, men ender likevel opp hjemme hos Elisabet. De er fremdeles glade i hverandre, selv om sorg og konflikter har kommet mellom dem.

Mens de ligger i sengen, åpner det seg en glipe over dem der tid og rom viskes ut og flyter inn i hverandre:

«eg forstod det ikkje, det minte om ein drøm, men eg var jo vaken, eg låg jo her med vidopne auge og stira på revna der oppe, på glipa i mørket, eg følgde med på det som skjedde på den andre sida av mørket».

«Flukt» er fortalt i jeg-form, men det er et flytende «jeg», som veksler mellom Johannes, Sakarias og Elisabet. Overgangene fra den ene til den andre skjer i løpet av en setning.

I begynnelsen skaper disse skiftene forvirring og følelse av desorientering. Det tar litt tid å forstå hvem som forteller, men så snart leseren har akseptert fortellergrepet, smyger setningene seg elegant inn og ut av personene.

Tiller er som vanlig svært dyktig til å skildre sårbare mennesker.

Portrettet av Johannes er sterk kost: Han liker jenteklær, låner mammas sminke og vil helst være alene. Han har en jente i seg som vil ut, som han sier. Scenene der han tar bussen med fremmede for å kunne være seg selv og endelig tørre å vise seg med en hårsløyfe, er rørende beskrevet.

Også foreldrenes sorg, selvbebreidelser og skam, er en viktig del av boken, og det krangles en hel del.

Det er tydelig at Tiller med denne romanen har hatt behov for å sprenge de ytre rammene for realismen han er kjent for å skrive. Materien vi alle er en del av, er antagelig langt mer plastisk og flerdimensjonal enn menneskesinnet normalt oppfatter.

«Flukt» ender med forsoning av en art som kaller på den store undringen. Med denne romanen har Tiller tatt et nytt og risikofylt steg videre i et allerede formidabelt forfatterskap.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

