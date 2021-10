DØD: Kjell Askildsen døde 23. september.

Kjell Askildsen bisettes i dag: − Veldig vemodig

Novellemesteren Kjell Askildsen bisettes tirsdag i Vestre gravlund Nye kapell.

Familie, venner og forfatterkolleger samles for et siste farvel med Kjell Askildsen som døde 23. september, 91 år gammel.

Han døde fredelig med sin kone Gina Giertsen ved sin side 23. september - bare én uke før han skulle ha fylt 92 år.

Askildsen bisettes i Vestre gravlund Nye kapell. Bisettelsen startet klokken halv tolv. Det er Ingeri Engelstad, forlagssjef i Forlaget Oktober, som forretter i bisettelsen.

– Det er sterkt og fint, og veldig vemodig, å stå her i dag, sa hun til de fremmøtte under bisettelsen.

– Oktober hadde ikke blitt det forlaget det er i dag uten Kjell Askildsen. Han la lista høyt og satte en standard som forfattere og forlaget har strukket seg etter, sier forlagssjefen.

Blant talerne i bisettelsen er forfatter Edvard Hoem og journalist Alf van der Hagen. Hoem ble kjent med Askildsen i 1970.

– Han var en stor forfatter som gikk levende blant oss. Han så alle, også dem som var nederst på rangstigen, sa Hoem i bisettelsen.

– Jeg vet jeg har alle med meg når jeg nå takker Askildsen for alle skattene han etterlater seg, sa han før han lyste fred over Kjell Askildsens minne.

I BISETTELSE: Forfatter Dag Solstad og forlegger William Nygaard.

Bisettelsen forrettes av Ingeri Engelstad, forlagssjef i Askildsens forlag Oktober.

– Det er et stort tap for norsk litteratur og for oss på forlaget at han er borte. Kjell Askildsen satte en helt egen standard for novelle- og prosakunsten, sa Engelstad i forbindelse med hans bortgang.

Kjell Askildsen ble født i 1929 og regnes som en av de største skjønnlitterære forfatterne i norsk etterkrigslitteratur. Han debuterte med novellesamlingen «Heretter følger jeg deg helt hjem» i 1953 – og har utgitt en lang rekke romaner og novellesamlinger. Rekken over litterære priser er også lang: Askildsen vant blant annet Kritikerprisen to ganger, Brages hederspris i 1996 – og i 2009 mottok han Svenska Akademiens nordiske pris.

I BISETTELSE: Forfatter Edvard Hoem og skuespiller og tidligere kulturminister Ellen Horn.

I 2015 gjorde Askildsen et historisk comeback som 86-åring: For første gang på 19 år utga han en bok med upubliserte noveller. «Et lite stykke norsk litteraturhistorie», skrev VGs anmelder Sindre Hovdenakk om boken «Vennskapets pris».

Han var ikke bare elsket av kritikerne, men også leserne omfavnet novellene hans – og «Thomas F's siste nedtegnelser til allmennheten» ble av Dagbladet kåret til den beste norske boken utgitt de siste 25 årene.

Kjell Askildsens bøker er oversatt til 32 språk. De siste årene har han ifølge forlaget fått mange nye lesere utenfor Norge, og høsten 2019 ble hele hans samlede verk utgitt på tysk. Kritikere over hele verden har hyllet hans stil og El Pais har sammenlignet ham med Hemingway:

«En stor historieforteller ... kan sammenlignes med Hemingway og Carver i sin stil, og med Kafka, Beckett og Camus i sitt innhold», skrev El Pais i forbindelse med at Askildsen ble utgitt i Penguins Modern Classics-serie.

Mens kritikeren i The Independent skrev følgende: «Kjell Askildsens Noveller i utvalg viser at det er mer ved samtidsnoveller enn Amerika, og mer ved Norge enn Knausgård og Nesbø».