DØD: Kjell Askildsen døde 23. september.

Kjell Askildsen bisatt: − En stor forfatter som gikk levende blant oss

Familie, venner og en lang rekke forfatterkolleger var tirsdag samlet for et siste farvel da novellemesteren Kjell Askildsen ble bisatt i Vestre gravlund Nye kapell.

Forfatteren døde fredelig med sin kone Gina Giertsen ved sin side 23. september – bare én uke før han skulle ha fylt 92 år.

– Det er sterkt og fint, og veldig vemodig, å stå her i dag, sa forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober – som var forretter i bisettelsen.

– Oktober hadde ikke blitt det forlaget det er i dag uten Kjell Askildsen. Han la lista høyt og satte en standard som forfattere og forlaget har strukket seg etter, sa forlagssjefen til et fullsatt kapell.

I BISETTELSE: Forlagssjef i Oktober Ingeri Engelstad og Øyvind Ellenes som var redaktør for Askildsens siste bok.

– En stor forfatter

Blant talerne i bisettelsen var forfatterkollegaene Edvard Hoem og Alf van der Hagen.

– Han var en stor forfatter som gikk levende blant oss. Han så alle, også dem som var nederst på rangstigen, sa Edvard Hoem som har kjent Askildsen siden 1970.

– Jeg vet jeg har alle med meg når jeg nå takker Askildsen for alle skattene han etterlater seg, sa Hoem før han lyste fred over Kjell Askildsens minne.

I BISETTELSE: Forfatter Edvard Hoem og skuespiller og tidligere kulturminister Ellen Horn.

Kjell Askildsen ble født i 1929 og regnes som en av de største skjønnlitterære forfatterne i norsk etterkrigslitteratur.

Han debuterte med novellesamlingen «Heretter følger jeg deg helt hjem» i 1953 – og har utgitt en lang rekke romaner og novellesamlinger. Rekken over litterære priser er også lang: Askildsen vant blant annet Kritikerprisen to ganger, Brages hederspris i 1996 – og i 2009 mottok han Svenska Akademiens nordiske pris.

Minneord om et sjeldent forfatterliv: Debutboken ble bannlyst – hans egen far brant boken

I BISETTELSE: Forfatter Dag Solstad og forlegger William Nygaard.

– Ordenes og stillhetens mester

På vei ut fra bisettelsen beskriver forfatter Linn Ullmann en vemodig og fin seremoni.

– Alle som talte hadde lagt så mye i hvert eneste ord, og det var kanskje den beste hyllesten til Kjell Askildsen – nettopp den omtanken rundt hvordan man ordlegger seg, og også i bruken av stillheten, sier Ullmann til VG.

VEMODIG: Linn Ullmann har et sterkt forhold til Askildsen – og sier det var en vemodig og fin seremoni.

– Askildsen var både ordenes og stillhetens mester, og det ble tydeliggjort under denne seremonien, sier Ullmann.

Forfatter og journalist Terje Holtet Larsen hedret også Askildsen som mann og forfatter under sin tale i bisettelsen:

– Så lenge det finnes Kjell Askildsen-lesere finnes det håp. Og Kjell Askildsen-lesere finnes overalt i verden. De deler en erfaring: Følelsen av å bli tydeliggjort av en som er i stand til å beskrive den tausheten vi alle bærer i oss.

– Han så ut som novellene sine

Etter bisettelsen sier Holtet Larsen at han kjenner på tomrommet som nå er oppstått.

LIGNET PÅ NOVELLENE: Terje Holtet Larsen beskriver Askildsens bortgang som en vegg som er borte – og mener Askildsen så ut som novellene sine, og de lignet på ham.

– Selv om han ble en gammel mann, og selv om han fikk fullført forfatterskapet sitt, så er det oppstått et tomrom, det er en vegg som er borte. Askildsen ga litteraturen en egen status. Han var en du kunne stole på, og du kunne stole på det han skrev. Det var noe med denne mannen og forfatterskapet som ...

– Ja, han så ut som novellene sine. Og de lignet på ham. Kjell var hel ved, sier Terje Holtet Larsen til VG.

GODE MINNER: Dag Solstad vil minnes sin nære venn Askildsen med glede.

Forfatter Dag Solstad forteller til VG at Askildsen har vært en nær venn helt siden de to ble kjent 1966.

– Jeg har voldsomt mange gode minner fra disse årene. Vi vær nære venner, og jeg vil minnes ham med glede.

Solstad beskriver Askildsen som en stor forfatter.

– Han var en av de største vi har hatt i Norge, sier Solstad til VG.

Også forfatter Espen Haavardsholm trekker frem Askildsen som helt spesiell.

– Han betydde kolossalt mye. Han var en vi så opp til og beundret. Samtidig var han en av gutta. Han var alltid morsom å være sammen med, sier Haavardsholm til VG.

Leste med andakt

I 2015 gjorde Askildsen et historisk comeback som 86-åring: For første gang på 19 år utga han en bok med upubliserte noveller. I bisettelsen fortalte forlagssjef Ingeri Engelstad om da hun i 2015 mottok manuset til novellesamlingen «Vennskapets pris».

– Det var med andakt jeg satte meg ned og leste. Og jeg ble ikke skuffet, sa Engelstad under bisettelsen.

«Et lite stykke norsk litteraturhistorie», skrev VGs anmelder Sindre Hovdenakk om boken.

Synet sviktet

Terje Holtet Larsen snakket også om denne boken som en bragd både i sin tale og etter bisettelsen.

– På den tiden hadde jo synet hans sviktet, og han måtte ta alle avgjørelser om språket ved å lytte. Alle skrivende mennesker vil skjønne hvilket mot han viste der. Det var egentlig et hasardiøst prosjekt, for han var jo klar over sin egen standing – og han visste det ville bli hans siste bok.

– Det var en helt fantastisk kunstnerisk bragd han gjorde der. Jeg skjønner nesten ikke at han våget, sier Holtet Larsen til VG.

Alf van der Hagen som i 2014 ga ut intervjuboken «Kjell Askildsen. Et liv», fortalte om Askildsens lange og begivenhetsrike liv – og la mot slutten av sin tale særlig vekt på hans lidenskapelige forhold til kona Gina.

På slutten leste hun hans egne noveller for ham, forteller van der Hagen.

– Da synet sviktet, var Gina den som leste for Kjell. Bok etter bok. Mot slutten også hans egne noveller. (...)

Skrev postkort til seg selv

Alf van der Hagen fortalte at Askildsen gjennom hele livet skrev postkort til seg selv – det finnes hundrevis av dem samlet i flere ringpermer. «Til Kjell, fra Kjell».

– På ett kort, fra Tyskland, sto det: «Kjære Kjell, har nettopp hatt min første opplesning for 70 gymnasiaster. Hils Gina og si at det gikk brukbart, og at jeg har det bra, og at jeg elsker henne.»

Da Alf van der Hagen senere leste opp dette kortet for Askildsen hadde han svart:

– «Det kan ikke sies bedre».

GA UT BOK SOM 86-ÅRING: I 2015 gjorde Kjell Askildsen et historisk comeback, og her er han fotografert i forbindelse med novellesamlingen «Vennskapets pris».

Kjell Askildsens bøker er oversatt til 32 språk. De siste årene har han ifølge forlaget fått mange nye lesere utenfor Norge, og høsten 2019 ble hele hans samlede verk utgitt på tysk. Kritikere over hele verden har hyllet hans stil og El Pais har sammenlignet ham med Hemingway:

«En stor historieforteller ... kan sammenlignes med Hemingway og Carver i sin stil, og med Kafka, Beckett og Camus i sitt innhold», skrev El Pais i forbindelse med at Askildsen ble utgitt i Penguins Modern Classics-serie.

Mens kritikeren i The Independent skrev følgende: «Kjell Askildsens Noveller i utvalg viser at det er mer ved samtidsnoveller enn Amerika, og mer ved Norge enn Knausgård og Nesbø».