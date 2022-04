RIK OVER NATTEN: Britiske Annabel Steadman (28) fikk det høyeste forskuddet for en barnebok noensinne i Storbritannia.

Tidenes forskudd: Tjente minst 22 millioner på barnebok før utgivelse

28 år gamle Annebel Steadman er advokaten som skrev barnebok og tjente minst 22 millioner kroner allerede før utgivelse. Nå kommer «Skandar og enhjørningstyven» ut samtidig i 29 land.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

– Dette er Gyldendals største satsing på en barnebok på i alle fall de fem årene jeg har jobbet her. Det er den oversattboken vi har hatt høyest forventninger til på mange år, sier redaktør Pål Stokka i Gyldendal.

Han sikret seg de norske rettighetene på et såkalt pre-emt (et forhåndsbud som kupper en eventuell budrunde) allerede før det ble kjent hvor mye det engelske forlaget la på bordet.

– Det er noen ganger man bare skjønner at her er det noe ekstra. Jeg fikk manuset samtidig som det engelske forlaget – og ble så gira av det jeg leste at jeg kastet meg rundt.

Dette var allerede i 2020. Først nå kommer boken ut når den i neste uke utgis samtidig i 29 land. I flere av disse landene har det vært store budrunder, og i hjemlandet til debutforfatter Annabel Steadman tok det helt av:

Hun fikk et syvsifret beløp i pund, altså minst én million pund som tilsvarer over 11 millioner kroner, for bokrettighetene.

– Dette er det høyeste forskuddet for en barnebok noensinne i Storbritannia. Det handler om at bransjen er på jakt etter et nytt fenomen, det er en stor hunger etter å skape det neste store – og forlag er villige til å bruke store penger når det er snakk om noe som skiller seg ut, mener redaktør Pål Stokka.

Forfatter Annabel Steadman fikk ifølge forlaget også et syvsifret beløp i pund da Sony kjøpte filmrettighetene ti boken. Altså til sammen minst 22 millioner kroner.

– Fallhøyden kan bli stor?

– Ja, det er alltid det når man har slike forhåndssalg og forventninger. For Gyldendal handler det mest om at vi har kjøpt rettighetene til en bok som det er fantastisk gøy å jobbe med og som vi håper mange barn vil oppdage og kose seg med. Så får vi se om dette er det fenomenet bransjen tror det kan bli, sier Stokka.

I «Skandar og enhjørningstyven» møter vi 13-åringen Skandar Smith som vil bli enhjørningsrytter.

DYR BARNEBOK: Det britiske forlaget Simon & Schuster betalte et syvsifret beløp i pund for denne boken.

Det eneste Skandar har lyst til er å bli en av de heldige få som får klekke ut en enhjørning, bli knyttet til denne enhjørningen for livet og sammen kjempe for ære og bli en helt. Men så blir det farlig: En mørk fiende har stjålet den mektigste enhjørningen, og Skandar oppdager en hemmelighet som kan forandre verden for alltid.

Bak denne historien står altså 28-åringe advokaten Annabel Steadman fra Canterbury i England. Til The Guardian har hun uttalt at «det ble helt crazy» etter at forlaget punget ut det store beløpet for rettighetene.

– Jeg bare: Dette skjer ikke, dette kan ikke skje, det er ikke virkelig, sa hun til The Guardian.

Allerede i 2013 hadde hun skrevet ned ideen til boken om Skandar, men la det til side for å jobbe som advokat.

– Det var ikke plass i hjernen min til noe annet enn jobb og saker som kom opp. Så tenkte jeg til slutt at jeg ikke har lyst til å gjøre dette for alltid, så jeg sa opp, fortalte hun til avisen.

Summen det norske forlaget måtte ut med for de norske rettighetene til tre bøker om Skandar var ikke i nærheten av den engelske summen.

– Vi kommenterer ikke slikt, men vi slapp billigere unna enn det syvsifrede pundbeløpet, ja, sier Stokka.