Hyllest til livet! Bokanmeldelse: Dag O. Hessen: «Liv»

Biologiprofessoren Dag O. Hessen er en glimrende formidler og sakprosaforfatter - og nå går han løs på livet selv.

Av Guri Hjeltnes

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I boken «Liv» kan du bli med Dag O. Hessen på en forrykende reise på kryss og tvers gjennom vitenskapshistorien, spunnet rundt liv.

Hold deg fast. Det er morsomt, krevende og lærerikt.

Ved siden av sine vitenskapelige arbeider har professoren ved Universitetet i Oslo skrevet en lang rekke populærfaglige bøker, og blitt hedret for det. Som «Verden på vippepunktet» fra 2020, da han også ble tildelt Brages hederspris for å ha bidratt til å bygge bro mellom vitenskap og allmennhet.

FAKTA: «Liv. Historien om universets mest spektakulære oppfinnelse» Forfatter: Dag O. Hessen Sjanger: Sakprosa Forlag: Cappelen Damm Sider: 184 Pris: 350,- Vis mer

Hessen trekker leseren fort inn og med seg – i en bok som virkelig ikke er helt enkel i partier, men har en tekst som fører leseren med seg gjennom sin friskhet, overraskelser, en velopplagt tone og mange gode språklige vendinger.

I en sving er det humor og snert, og så er vi brått inne i en tettpakket framstilling av et vitenskapelig tema, og tror mens vi leser – at ja, vi er med og forstår.

I årets bok, «Liv», starter han under stjernehimmelen der han som guttunge så på stjernehimmelen og lot seg rive med over tanken på det svimlende systemet, fra atomer til solsystem.

Hessen får fortsatt denne følelsen av det ufattelige, ganske gjenkjennelig for mange av oss når vi en vinternatt langt fra byens lysbomber kan speide inn opp mot stjerner og planter og melkeveien.

Mange har spurt om hvor verden kommer fra, hvor livet kommer fra – og hvorfor livet?

Hessen har mange mål og svar på hvorfor. Han borrer i livets opprinnelse – og drøfter forskjellen på noe som er helt usannsynlig og noe som bare virker usannsynlig.

Han reflekterer godt rundt det ufattelige vinnerloddet mennesket har trukket som får leve og være del av mangfoldet av livsformer. Homo sapiens har 300.000 års historie som art – det har vært 15.000 generasjoner før oss.

Rett og slett: «Livet på jorda gir seg ikke så lett, derfor er det liv».

Boken er pedagogisk og systematisk. Her er det en som kan sitt fag og vet å formidle.

«Liv» har tre deler: «Hva», «Hvordan» og «Hvorfor». Og Hessen gyver løs på vitenskapshistorien og hopper befriende fram og tilbake mellom kjente og ukjente pionerer, mellom kjente og ukjente fenomener.

Her kan vi lære mye om mangt; om virus, om korona, om DNA, om evolusjon, om ammonittene - tar du dem ikke i farta? De var blekksprutlignende dyr som fantes i alle former og fasonger og forsvant for 65 millioner år siden. Selv om det «naturligvis» var mer spektakulært, skriver Hessen, at dinosaurene ble borte.

Men både ammonittene og dinosaurene var evolusjonære seierherrer i flere hundre millioner år «før det plutselig ble slutt for dem».

Det er slett ikke sant at i begynnelsen var det mørke. «Ved livets opprinnelse var sola allerede godt i gang.»

Forlaget kunne ha gitt Dag O. Hessens bok et litt bedre skriftbilde, sidene er for tettpakket. Og hvorfor ikke en og annen kresen illustrasjon fra denne flotte ferden om liv, dets opprinnelse, utvikling, kamp og tilintetgjørelse og gjenoppstandelse. Her er det et vell å finne fra både kunst og vitenskap.

Dette er en flott sakprosabok som mang en vitebegjærlig ungdom (konfirmantgave de luxe) og kunnskapssøkende voksen kan ha glede av.

Det er en bok der man må strekke seg litt. Samtidig vil trolig selv de som behersker de mange fagfeltene ha glede av å lese denne velskrevne boken.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes