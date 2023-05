AKTUELL: Forfatter Torrey Peter. Boken hennes, «Detransititon, baby» er blitt en bestselger i USA.

Anmeldelse: Fra mann til kvinne til mann – Torrey Peters: «Detransition, baby»

Torrey Peters debutroman er en både sylskarp og veldig morsom bok om morsrollen og vår tids heteste debattema: kjønn.

«Detransition, Baby» er den amerikanske forfatteren Torrey Peters’ debutroman, utgitt først i 2021. Boken ble nominert til Women's Prize for Fiction og vant PEN/Hemingwayprisen. I «Detransition, baby» portretteres tre (eller to og et halvt?) forskjellige kvinneliv, kvinner som er både cis (en person som identifiserer seg med det biologiske kjønnet man er født med) og trans. Deres tilværelse blir satt på hodet når et mulig barn melder sin ankomst.

Info BOKANMELDELSE: «Detransition, baby» Tittel: Detransition, baby Forfatter: Torrey Peters Sjanger: Roman Sidetall: 397 Terningkast: 5 Pris: 429 Forlag: Kagge Vis mer

Det aller, aller beste med bøker er å få lese andres liv. Å lese er en øvelse i empati. Og noen ganger kommer man over bøker der forfatteren umiddelbart får deg til å føle historiene som spiller seg ut – uansett hvor nære eller fremmede karakterene måtte være fra deg selv. Kanskje er det fordi jeg selv er i midten av 30-årene, og fordi alle rundt meg synes å dyrke kjernefamilien mens jeg selv får milde kvelningsfornemmelser av tanken på å få barn. Det føltes i alle fall livgivende å lese andre mennesker bale med den heteronormative familietvangstrøyen, og å prøve å skape et voksenliv utenfor boksen.

I «Detransition, Baby» møter vi Reese, Amy/ Ames og Katrina. Reese og Amy var kjærester på et tidspunkt der begge var transkvinner, men forholdet tok slutt da Amy bestemte seg for å detransisjonere, altså gå tilbake til kjønnet hun biologisk var født som, og leve som mann igjen. Men selv om da Ames har detransisjonert, betyr det ikke at alle kvalene rundt kjønn har forsvunnet. Og idet hans nye kjæreste Katrina blir gravid, og Ames selv skal bli far, blir det hele for vanskelig. Han foreslår derfor å bringe inn eksen, Reese, som medmor. Hverken Reese eller Katrina avfeier av forskjellige grunner ikke det rimelig spinnville forslaget, og problemstillingen angripes deretter fra karakterenes forskjellige perspektiv, kontekstualisert av hopp mellom tilbakeblikk og nåtid.

Boken tar for seg de store begivenhetene i livet – fødsel og død. Med slike grep får Peters umiddelbart tilgang til å skrive om de voldsomme følelsene som følger med slike hendelser, og kan vel med det kritiseres for å bli litt vel overtydelig. Å bevege seg inn i transdebatten er et ormebol, og det er helt sikkert en rekke folk som vil la seg provosere av Peters’ bok. Samtidig skriver hun intuitivt og gjenkjennelig, og ikke minst øyeåpnende, om følelser knyttet til morsrollen, kjønn og identitet. Ikke minst skriver hun også hysterisk morsomt, slik at sjarmen i teksten lar henne komme unna med det meste – med unntak av noen av sekvensene som skal ta opp rasisme. Katrinas historie, som eneste ikke-hvite hovedkarakter, blir behandlet for lett.

Det går litt over stokk og stein, og det tar tid før man faktisk tror på at bokens premiss kommer til å funke. Men «Detransition, Baby» er så langt årets mest engasjerende leseopplevelse. Det er ikke en perfekt bok, men en bok som vil skape et vell av følelser i leseren, av den både gode og dårlige sorten. Oversetter Kirsti Vogt har også gjort en fantastisk jobb med oversettelsen fra engelsk til norsk. I kjønnsdebatten er det ofte selve språket som hemmer forståelsen, men Vogt har gitt «Detransition, Baby» en språkdrakt som virkelig opplyser leseren.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post