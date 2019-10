litteraturpriser: Polske Olga Tokarczuk og østerrikske Peter Handke er tildelt Nobels litteraturpris for 2018 og 2019. Foto: GEORG HOCHMUTH / FACUNDO ARRIZABALAGA / APA / EPA

Knausgård om kontroversiell Nobelprisvinner: - Helt utrolig overrasket

Polske Olga Tokarczuk og østerrikske Peter Handke er tildelt Nobels litteraturpris for 2018 og 2019.

Svenska Akademien kunngjorde prisvinnerne torsdag.

I Norge er det Karl Ove Knausgård og hans forlag Pelikanen som utgir Peter Handke - og til VG sier forfatteren og forleggeren at tildelingen av prisen til Hankke kom helt uventet på ham.

– Jeg hadde aldri trodd at han skulle få den, men ment at han burde fått den lenge. Nå er jeg bare helt utrolig overrasket. Det her er jo helt fantastisk, sier en entusiastisk Karl Ove Knausgård til VG.

Han er for tiden i Düsseldorf i forbindelse med utstillingen Edvard Munch seen by Karl Ove Knausgård - som er en del av Norges kulturelle program som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt. Utstillingen åpner i morgen, og bokmessen åpner tirsdag til uken.

Knausgård ble tatt på senga av nyheten om at Handke i dag er tildelt Nobelprisen i litteratur.

– Jeg trodde ikke han ville få den fordi han er så kontroversiell politisk sett. Det er en modig tildeling og veldig fortjent. Handke har skrevet mesterverk siden 60-tallet på forskjellige måter i hver epoke, og han er en fryktelig kompromissløs forfatter. Han er helt sin egen, sier Knausgård - som i flere år har vært Handkes forlegger.

Høsten 2014 støttet han tildelingen av Ibsenprisen til Handke og skrev blant annet en kronikk i VG.

Handke ble kritisert for sin støtte til Serbia og Milosevic, men Knausgård mener Handke er milevis unna å være fascist.

– Vi utgir ham fordi vi liker ham utrolig godt og fordi han skriver så bra. Og jeg må jo si at det er gøy å publisere en Nobelprisvinner. Det er vår første - og noe jeg ikke hadde tenkt ville skje, sier Knausgård til VG.

FORLEGGER: Karl Ove Knausgård er i Düsseldorf i forbindelse med utstillingen Edvard Munch seen by Karl Ove Knausgård - som er en del av Norges kulturelle program som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt. Foto: OLA VATN

Kontroversiell

Svenska Akademien begrunner årets pris til Handke med den innflytelsen han har hatt på litteraturen og hvordan han «med stor språkkunst har utforsket periferien og menneskets konkrete erfaring».

Den østerrikske forfatteren og dramatikeren er imidlertid kontroversiell. Da Handke fikk Ibsenprisen i 2014 ble han møtt med demonstrasjoner og beskyldninger om å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser.

Eirik Bø i Pelikanen forlag, som har gitt ut flere av Handkes bøker på norsk, tror tildelingen kan sette fyr på Handke-debatten på nytt.

– Feillest

– Vi har ingen problemer med å se at Handke er en kontroversiell figur, og han er langt fra diplomatisk når han uttaler seg, sier han til NTB.

Bø legger til at han mener Handke er blitt feillest når det gjelder utspillene om det tidligere Jugoslavia.

Selv skal Handke ha mistet mål og mæle og blitt svært rørt da han fikk vite at han hadde vunnet prisen, ifølge et medlem av Svenska Akademien.

Stridbar postmodernist

I fjor ble det ikke delt ut noen litteraturpris på grunn av skandalene som herjet Svenska Akademien. Fjorårets pris ble derfor delt ut i år og går altså til 57 år gamle Tokarczuk, som får prisen for sin kreative «fortellerkunst som med encyklopedisk lyst beskriver grenseoverskridelser som livsform».

Tokarczuk, en storselgende og stridbar postmodernist og miljøforkjemper, debuterte i 1989 og er blitt hyllet av kritikere i hjemlandet og beskrevet som en av de mest suksessrike forfatterne i sin generasjon.

Den siste boka hennes, «Jakobsbøkene», kom i år og handler om en jødisk vekkelsesbevegelse på 1700-tallet.

– Boken skildrer et ukjent kapittel i polsk historie. Det er tett forbundet med polsk nasjonalisme og synet på vår historie, et bilde som jeg ville rive hull i, har Tokarczuk tidligere uttalt.

Olga Tokarczuk besøker Norge om to uker i forbindelse med at hennes bok «Før plogen din over de dødes knokler» gis ut på norsk. Hun skal blant annet delta på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo 23. oktober.

Dette blir hennes andre roman på norsk. Fra før har Gyldendal gitt ut «Løperne», som hun fikk Man Booker-prisen for i fjor, som den første polske forfatteren noensinne.

