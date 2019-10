I SENTRUM - IGJEN: Jostein Gaarder, her i dialog med barn på litteraturtoget til kronprinsesse Mette-Marit denne uken. Foto: Heiko Junge

Jostein Gaarders elleville suksess: Selger to bøker i minuttet - i Kina!

FRANKFURT (VG) Du store kineser! «Sofies verden» har plutselig tatt av i Kina - 25 år etter den kom ut.

Tro det eller ei: «Sofies verden» solgte over 500.000 bøker det første halvåret av 2019 i Kina. Ifølge hans agentur Oslo Literary Agency tilsvarer det cirka to bøker i minuttet.

– Totalt har Gaarder solgt fem millioner i Kina nå - og siden den også er kommet på pensumlisten for alle 8. klassinger, er det all grunn til å tro at salget bare vil øke, opplyser Annette Orre i Oslo Literary Agency til VG.

Og når Jostein Gaarder tusler rundt på verdens største bokmesse, er det ikke slik at han får gå like i fred som hjemme i Norge. Han blir stoppet av folk han ikke aner hvem er, men som plutselig viser seg å for eksempel være hans portugisiske oversetter. Og på en signering av hans siste bok «Akkurat passe. En fortelling om nesten alt» sto det 300 personer i kø torsdag ettermiddag!

– Jeg har vært her mange ganger, men nå er det mange år siden, så sånn sett er det litt et møte med fortiden. Den første gangen jeg var her, var egentlig starten på et nytt liv, så det er litt rart å være tilbake.

INTERNASJONAL: Jostein Gaarder på bokmessen i Frankfurt. Foto: Heiko Junge

Første gang var tilbake i 1993. Da hadde «Sofies verden» akkurat blitt utgitt på tysk - og plutselig var det slik at «alle» ville ha den.

– Det var da det startet. Året etter var den plassert rundt på forlag i hele verden - og på bokmessen i 1994 ble det holdt en gigantisk mottagelse for alle forlagene som hadde gitt ut eller skulle utgi boken - der alle skålte for boken.

I 1995 ble «Sofies verden» verdens mest solgte bok. Jostein Gaarder har bare ett stikkord for det hele:

– Surrealistisk.

Og om fortsettelsen:

– Surrealistisk. Det har jo bare fortsatt - helt til i dag. I Norge tenker kanskje folk at det var noe som skjedde. Men det er noe som skjer, det er det som er det rare. sier Gaarder, som husker godt det en forlegger i Madrid sa da også hans tidligere bok «Kabalmysteriet» kom på spansk.

– Han sa den var spennende og morsom, men: «Sofies verden» - den vil bli lest om 100 år. Så langt har han fått rett. Nå har det snart gått 30 år.

– Og nå er du plutselig superstjerne i Kina?

– «Sofies verden» er superstjerne. Det er et helt nytt kapittel. Boken ble jo utgitt allerede i 1994 i Kina, men så har det plutselig tatt av nå. Det er morsomt å tenke på at kinesisk ungdom får dette lille dypdykket i vestlig kultur og tenkning.

SUKSESSFORFATTER: Jostein Gaarder. Foto: Heiko Junge

Egentlig var «Sofies verden» noe han bare måtte få unna, en bok han ville skrive før han virkelig skulle bli dikter. Han jobbet som lærer i filosofi på Fana folkehøyskole. Han hadde skrevet noen bøker, blant annet «Kabalmysteriet» som var et slags gjennom brudd. Men nå skulle han bli forfatter på heltid.

– Men først ville jeg bare få unna en lett tilgjengelig bok om filosofihistorie. Om hvilket under det er at vi lever. Etter det skulle jeg bli dikter. Jeg sa til min kone at jeg ikke kom til å tjene penger på den. Og hun svarte: «Du får skrive den fort, da.»

Han skrev «Sofies verden» på to-tre måneder sommeren 1991.

– Det turte jeg ikke si høyt før det var gått mange år, ler han.

Men det var en intensiv skrivefase: Han jobbet dag og natt - og mens han skrev kjente han at fiksjonsrammen og fortellingen rundt filosifihistorien hadde magi over seg.

– Den kom som en eneste sprut! Det var magi. Det er som to melodier som klinger sammen, det som innen musikken kalles kontrapunkt. Her var det en samklang mellom det filosofiske stoffet og denne fortellingen. Det var som om jeg følte mens jeg skrev at en pluss en ikke ble to, men tre, forteller Gaarder.

DENGANG DA: Jostein Gaarder i 1994, da «Sofies verden» begynte sin reise rundt om i verden. Foto: Nils Bjåland

Boken kom ut 5. desember 1991 og var så å si umiddelbart en suksess. Den kom i tre opplag før nyttårsaften.

– Det er rart å tenke på at det jeg satt og skrev sommeren 1991 blir lest av en hel verden. Selv føler jeg vel mer at jeg lever livet etterpå - og at det er godt.

For det surrealistiske livet som fulgte verdenssuksessen kostet. Han husker flyreiser der han satt og gråt.

– Jeg gråt på fly flere ganger fordi jeg ikke hadde lyst til å reise, men samtidig var det et stort eventyr. Tenk å få møte lesere i alle land i hele verden.

Og alle møtene koker ned til dette:

– Jeg har møtt mange mennesker, og kommet frem til at mennesker er mennesker er mennesker, sier han og lar det henge litt i luften før han fortsetter:

– Det kan være tynne ferniss av kulturforskjeller på overflaten, men under er det mennesker. Og det som har vært en slags fellesnevner med mange av de menneskene jeg har møtt, er at de sier at «Sofies verden» forandret livet deres. At de før levde et «everyday life», men nå har funnet dybden i tilværelsen.

I Norge hender det ofte at han setter seg inn i en taxi eller noe - og får kommentarer: Neimen, er det ikke Sofies verden?

– Sånn er det i Norge, der er jeg han som skrev «Sofies verden». Men i utlandet er jo de andre bøkene mine også oversatt til 40–50 språk, og her er jeg en forfatter med et bredt forfatterskap. Det gjør meg bittelitt stolt.

DET GODE SELSKAP: Jostein Gaarder og Roy Jacobsen på Aschehougs hagefest i 1994. Foto: Helge Mikalsen

– Du ble jo dikter, da?

– Hehe ja, jeg har overoppfylt ønsket om å bli økonomisk i stand til å leve av å være forfatter på heltid.

Han har tjent en fomue på «Sofies verden» - og er fortsatt godt forsørget av utenlandssalget.

– Selv om man tjener minimalt av hver bok som selges i utlandet, så er det omvendt for meg. 98 prosent av inntektene mine er fra utenlandssalg. Men jeg har forlengst mistet oversikten, jeg driver ikke og teller.

Penger er en ting. Livet er noe annet. Og døden er endelig.

– Helt siden jeg var et lite barn har jeg hatt en følelse av at livet er noe gåtefullt og mystisk - og samtidig tenkt at en dag skal jeg ikke være der. Og det har bare fortsatt. Jeg er kjempemotstander av at vi ikke skal finnes mer, for døden betyr slutten på livet.

– Det er jo helt forferdelig?

– Ja, helt forferdelig. Men jeg er ikke redd. Det er mer en sorg. En sorg over erkjennelsen om at vi skal forlate livet, og at vi aldri mer kommer tilbake.

DET MAGISKE ÅRET: Jostein Gaarder i 1991, da han skrev «Sofies verden». Foto: Nils Bjåland

Men, sier han: Det er én ting som kan rokke ved dette

– Kjærligheten er det eneste som kan rokke ved døden. Det eneste som kan frembringe den samme intense følelsen som erkjennelsen ved å ikke skal finnes mer, er kjærligheten, Og det er det jeg skriver om i min siste bok «Akkurat passe. En fortelling om nesten alt». Det er en kjærlighetshistorie, om to som lever sammen, men skal forlate hverandre, sier Gaarder - som tror noe av dette også er nøkkelen til verdenssuksessen «Sofies verden».

– Den magiske livsfølelsen. Jeg tror det er det som ligger bak de mange tusen, tusen henvendelsene jeg har fått fra folk som sier at boken forandret livet deres.

Det er et par ting han skulle gjort annerledes i dag i «Sofies verden».

– Jeg bladde gjennom den for et par år siden, og ble forferdet da jeg oppdaget at vår tids aller viktigste spørsmål ikke en gang var nevnt: Hvordan skal vi klare å bevare livsgrunnlaget på vår egen planet. Det er jo faktisk et viktig filosofisk spørsmål.

Publisert: 19.10.19 kl. 16:01







