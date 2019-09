SELVSIKKER: Elisabeth Nordeng, her på takterassen til VG-huset mandag, har funnet tryggheten i seg selv. Foto: Terje Bringerdal, VG

Elisabeth Nordeng om bruddet med prinsesse Märtha: – Har gruet meg til å fortelle

Ett år etter at prinsesse Märtha Louise (48) og Elisabeth Nordeng (51) avsluttet samarbeidet, forteller Nordeng hvordan hun opplevde situasjonen.

Hadde Nordeng fått bestemme, ville hun ikke skrevet et eneste ord om prinsesse Märtha.

– Men det var ingen vei utenom. Min rolle i offentligheten er jo mye på grunn av henne. Märtha og vårt samarbeid har vært en viktig og stor det av livet mitt. Men helst skulle jeg skrevet om «kvinne 50 år, gleder og utfordringer», sier Nordeng til VG.

I 12 år var de to makkere i tykt og tynt, gjennom «engleskolen», bokutgivelser og Soulspring – frem til september i fjor. Da kom nyheten om at engleskolen skulle legges ned, og at prinsessen og Nordeng ikke lenger skulle jobbe sammen.

Når Nordeng nå står på egne ben med boken «50 under fullmånen», innvier hun offentligheten i det mest private av det private. Hun forteller om overgrep i barndommen, selvmordsforsøk, innleggelse på psykiatrisk, sølibatliv og kjærlighetssorg. Og om Märtha, oppgjør og lesberykter.

Særlig er bruddet med prinsessen tungt å brette ut. Ikke minst fordi Nordeng alltid har følt og føler en sterk lojalitet til sin tidligere så nære venninne.

– Ordet «brudd» er jeg ikke så fortrolig med, men jeg skjønner at folk ser på det sånn. Märtha og jeg var symbiotisk tett i så mange år. Jeg har gruet meg til å fortelle, men dette er min historie.

TUNG TID: Under denne boklanseringen hos Cappelen Damm i fjor, visste ikke omverdenen at samarbeidet gikk mot slutten. Foto: Frode Hansen, VG

Nordeng forteller hvordan hun helt fra starten opplevde å stå i skyggen av prinsessen, og at journalister bokstavelig talt dyttet henne til side og ble irriterte hvis hun tok til orde.

– Selvsagt har jeg forståelse for at Märtha var mest spennende av oss to, men jeg hadde også ting på hjertet. Det var ikke alltid så lett å finne balansen mellom å være raus og forståelsesfull og å hevde seg selv, innrømmer Nordeng.

Boken teller 158 sider. 28 av dem er viet livet med prinsessen. Märtha har før utgivelsen fått lest det som omhandler henne, men ikke resten. Nordeng har heller ikke rådført seg med prinsessen underveis i skrivingen.

– Jeg står for alt jeg har skrevet, og håper jeg ikke fremstår furten eller «bitchy».

Nordeng hevder at hun selv lenge hadde gått med tanken på å avslutte samarbeidet med prinsessen, en erkjennelse hun kom frem til etter lang tid med usikkerhet og sjalusi – og frykt for at venninnen skulle «dumpe henne».

Helt fra barndommen har Nordeng slitt med frykt for å bli forlatt og avvist, og på ett punkt innså hun at samarbeidet med Märtha var i et dårlig spor. De sluttet nesten å snakke sammen utenom jobben. Rundt utgivelsen av fjorårsboken «Sensitive barn», skal forholdet ha vært anstrengt.

– Energien var helt borte.

BEGYNNELSEN: Prinsesse Märtha og Elisabeth Nordeng under oppstarten av engleskolen i 2007. Foto: Richard Eriksen

Likevel kom Märtha henne i forkjøpet og var den første til å si høyt at samarbeidet skulle opphøre. For Nordeng kom det som en stor overraskelse.

«Jeg skalv. (....) Hadde jeg vært den som fikk avslutte, hadde jeg gått ut døra i Riddervoldsgate med en annen kraft. Nå gikk jeg hjem og gråt», skriver hun.

– Det var som om jeg var fem år igjen, sier Nordeng til VG.

– Jeg visste at Märtha var på vei videre, med blant annet Hest 360, men likevel kom det som et sjokk. Det ligger mye «power» i å være den som går, og jeg ville at det skulle være meg.

Et drøyt halvår etter samarbeidsbruddet sto Märtha frem med ny kjæreste, sjamanen Durek Verrett (44), som hun nå også driver business med. Sjamanen er nevnt kun én gang i Nordengs bok.

– Det er Märthas historie, ikke min.

– Føler du deg erstattet?

– Nei, overhodet ikke. Märthas og mitt forhold var avklart før det. Jeg synes det er fantastisk når to mennesker finner kjærligheten. Jeg er ikke sjalu på Durek. Tvert imot føles det befriende å stå fritt nå. Intenst deilig, faktisk, smiler Nordeng.

NÆRE: prinsesse Märtha og Elisabeth Nordeng under et intervju med VG i 2014. Foto: Roger Neumann, VG

Da Märtha ble skilt fra Ari Behn (46) i 2016, gikk det ikke lang tid før det ble spekulert i en lesbisk romanse mellom de to makkerne. Det var tungt for det allerede anstrengte forholdet mellom Nordeng og prinsessen.

– Ryktene var usanne. De hadde ingen rot i virkeligheten, sier Noreng.

«Det påvirket oss kanskje mer enn vi skjønte der og da. Selv om vi kunne le høyt av det, vi to, var det jo ikke noe gøy, spesielt ikke for familiene våre», skriver Nordeng i boken.

– Hvorfor konfronterte dere ikke spekulasjonene?

– Det var ikke noe vi nødvendigvis måtte avkrefte, men vi ble oppgitt. Jeg tror ikke Bård Tufte Johansen og Harald Eia har opplevd det samme, eller Thomas Numme og Harald Rønneberg. Det er liksom lettere å stemple kvinner, og disse ryktene illustrerte det. Vi var de søte venninnene som plutselig ble det lesbiske paret, sier Nordeng og koster på seg en latter.

– Du har omtalt Märtha som din sjelesøster. Er hun fortsatt det?

– Tja ... Det er ikke alt som er ment å vare hele livet. Märtha vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg er takknemlig for vår tid sammen og har tillit til at vi alltid vil være der for hverandre om det skulle være noe, svarer Nordeng.

– Hvor tett kontakt har dere i dag?

– Lite. Vi skulle hver vår vei. Jeg ser det hele i et spirituelt perspektiv. Vår tid er over.

Selv om Nordeng presiserer at hun aldri var pålagt noen restriksjoner under samarbeidet med prinsessen, så har hun alltid vært «god på» å dempe seg selv etter det hun føler «passer seg».

– Men nå trenger jeg ikke å dempe meg mer. Jeg er så mye mer enn bare samarbeidspartneren min. Utenfra kan det kanskje se ut som om jeg har kommet lett til det, at jeg fikk jobbe med en prinsesse, og at alt var rosenrødt. Men det ligger et levd liv bak meg også, sier firebarnsmoren.

Nordeng forteller at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep av en hun kjente da hun var 12 år. Det gikk et år før hun fortalte foreldrene om det. Saken ble aldri politianmeldt, men det ble tatt tak i.

Skammen og fortvilelsen førte til åtte år med selvmordstanker, og til slutt et selvmordsforsøk. I dag skjønner Nordeng at hun egentlig ikke ville dø. Veien ut av problemene startet med en flere uker lang innleggelse på psykiatrisk klinikk, noe hun selv innrømmer at hun hadde klisjéaktige fordommer mot.

– Men der møtte jeg andre mennesker med krakeleringer. Det vekket meg tilbake til livet.

51-åringen tror på å dele nært og tett av eget liv for å nå frem til andre. I boken forteller hun om da hun som singel 23-åring ble gravid, at hun var alenemor i tre år før hun fant mannen som senere skulle gifte seg med og få tre barn med. De ble skilt for ni år siden. Nordeng var 42.

Forfatteren deler åpenhjertig om utfordringene ved singellivet, om hvordan det var for «en som i overkant er opptatt av fysisk nærhet».

«Hvordan kunne jeg ende opp i åtte års sølibattilværelse?», skriver hun.

Nordeng forelsket seg hodestups for litt over et år siden, og legger ikke skjul på at det var fryktelig vondt da denne mannen trakk seg ut av deres korte og intense forhold.

– Glem kjærlighetssorgen fra ungdommen. Det jeg opplevde nå, var virkelig sorg, sier Nordeng, som trodde «det åpne hjertet skulle skrumpe inn».

Men skremt er hun ikke blitt.

– Tvert imot vekket denne forelskelsen et ønske om mer. Etter gruelig mange år som singel, lengter jeg veldig etter en kjæreste. Tinder funker dårlig for meg, jeg sliter med å finne noen der. En så sanselig person som meg, trenger blikk- og hudkontakt. Jeg savner en mann som er maskulin og i kontakt med seg selv.

SPENT: Elisabeth Nordeng, her under møtet med VG mandag, sprudler av livsglede og spenning for fremtiden. Foto: Terje Bringedal, VG

Noreng føler hun er sin beste alder. Hun nyter å ha rundet 50 og er endelig trygg og komfortabel med hele seg.

– Først nå forstår jeg gleden ved å være i denne kroppen. Jeg går inn i overgangsalderen med alt det innebærer – trygg på min egen kvinnekraft og seksualitet.

Nordeng har troen på at hun fortsatt skal kunne livnære seg selv med å gjøre det hun liker best – undervise. For tiden bor hun i leid leilighet i Oslo. Men hun engster seg ikke lenger for livet uten prinsessen ved sin side.

– Da frykten for mitt nye liv, fremtiden og økonomien omsider slapp taket, og jeg innså at jeg kunne sitte i kassa på Kiwi om så var, fikk jeg en enorm frihet. Hva fremtiden bringer, vet jeg ikke, men jeg har lyst til å holde foredrag. Kanskje kvinnekurs med tantrisk innhold?

