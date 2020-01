SVELGER DET IKKE: VGs anmelder svelger ikke A.N.P.s betroelser, i motsetning til A.N.P. som svelger det meste. Foto: Krister Sørbø

Helt meningsløs sexdagbok - Bokanmeldelse: A.N.P. «Et siste PS»

Uinteressant, dårlig redigert og helt poengløs. Denne gangen svelger jeg ikke anonyme A.N.P.s intime betroelser.

«Et siste PS - en norsk jentes bekjennelser» er oppfølgeren til «Chicks o’hoi» - der A.N.P - en ung anonym norsk jente - delte de usminkede dagboknotatene sine om grenseløs sex og tabubelagte tema.

Det ble en fordomsfri og sexpositiv bok som hyllet det normale og naturlige, og som jeg ga terningkast 5 her i VG.

Tittel:«Et siste PS - en norsk jentes bekjennelser» Forfatter:A.N.P. Forlag:Kagge Sjanger:Roman Pris:349 kr Sideantall: 335

Men der hvor den forrige boken hadde et viktig budskap, er denne utgivelsen helt meningsløs. Manuset spriker i alle retninger, og det virker ikke som det er en klar mening bak hvilken historie som skal fortelles.

I «Et siste PS» møter A.N.P. Fabian, som har utstråling «omtrent lik Anders Clausen som jobber i Barne-tv», men Fabian er overhodet ingen barne-tv onkel. Han knuller rundt og bryr seg ikke om noen av jentene han nedlegger.

A.N.P. blir en av dem, og i begynnelsen bryr ikke hun seg heller, før hun innser at hun er forelsket. Hjelpeløst forelsket i gutt hun egentlig ikke liker, som er varm det ene øyeblikket og kald det neste. Hva skal hun egentlig tro om ham?

Det er ikke så godt å vite for leseren heller, for jeg finner det vanskelig å leve meg inn i det meste av det som skjer i denne boken. Anslaget i begynnelsen følges ikke godt nok opp. Karakterene kommer ikke frem. Flere av trådene som legges ut i boken fører ikke noe sted, det er meningsløse gjentakelser, og leseren blir servert drøye og totalt malplasserte historier som det er vanskelig å tro på.

A.N.P. har tatt med flere viktige tema fra samtiden som depresjon, bloggerpåvirkning, kroppspress og usunne forelskelser (sistnevnte mye bedre fortalt av blogger Sophie Elise i «Elsk meg»). Alt er ute i romanform fra før og «Et siste PS» er verken original eller slagkraftig i mengden bøker med disse temaene.

Det er vanskelig å forstå hvorfor Kagge forlag i det hele tatt har utgitt denne boken. Teksten mangler retning og et tydelig budskap, det finnes ingen nerve. Boken burde også vært redigert mye grundigere, det er for eksempel forferdelig irriterende at det konsekvent gjøres feil i bruken av han og ham.

Humoren som skal krydre historien fungerer ikke, og fortellingen mangler glød. Det er ikke noe som står på spill. Ikke noe som virker å bety noe. Alt fremstår bare som totalt meningsløst.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Publisert: 27.01.20 kl. 19:59

