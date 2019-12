SNAKKER PÅ TELEFON: Ben Stiller vil lage film av en Jo Nesbø-novelle med tittelen «London», og Nesbø har snakket med Stiller på telefon. Foto: AFP/VG

Ben Stiller vil lage ny Jo Nesbø-film

Et Harry Hole-år med rekordinntekter for Jo Nesbø går mot slutten - og han kan se inn i 2020 med spenning: Ny krim til høsten, 60-årsdag i mars, og så vil Ben Stiller lage film av en av hans foreløpig upubliserte krimnoveller.

Harry Hole får hvile i 2020, men det blir ikke et stille år for Jo Nesbø som fyller 60 år i mars og skriver på flere nye bøker. Til høsten kommer en ny frittstående thriller fra bygde-Norge, og han skriver på en ny novellesamling - der en av tekstene allerede er plukket opp av Hollywood-skuespiller, produsent og regissør Ben Stiller.

– Ben Stiller og en skuespiller jobber med den nå. Teksten heter «London» og ble skrevet i forbindelse med at bandet Sigur Rós i år relanserte andrealbumet («Ágætis byrjun») for å feire 20 års-jubileum for albumet. De ville jeg skulle skrive noe til en av låtene, og det ble en liten historie på bare 10 sider, forteller Jo Nesbø da vi møter ham på Restaurant Schrøder i Oslo der han på tampen av året akkurat har delt ut Harry Hole-prisen og tradisjonen tro feiret med karbonadesmørbrød.

«London» handler om en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre på nattflyet mellom New York og London.

FYLLER 60: 29. mars fyller Jo Nesbø 60 år - og planen er å klatre på dagen. Og sannsynligvis ha en privatfest med band og venner. Foto: GØRAN BOHLIN

– Og etterhvert kommer det frem at hun akkurat har bestilt drapet på seg selv og at de bare har tre uker på seg, forteller Nesbø.

Han understreker at når det gjelder film og Hollywood, så vet man jo aldri helt om det blir noe av eller hvor lang tid det tar. Han snakker av erfaring.

– Ja, det er jo den vanlige historien. Selv om de nå er i såkalt preproduksjon, så er det fortsatt bare en sjanse på kanskje én til 20 for at vi får se det på et filmlerret. Og det er kanskje like greit noen ganger at det ikke blir film, sier Nesbø - og sikter til hvordan det gikk da «Snømannen» ble Hollywood-film: Kritikken haglet, og VGs anmelder spurte: Hva i alle dager skjedde her?

– Men det som skjer nå med Stiller, er uansett veldig morsomt, sier Nesbø til VG.

– Du har snakket med Ben Stiller?

– Vi har snakket på telefon. Jeg kan ikke si så mye om hva vi snakket om, men vi har diskutert litt rundt historien.

Flere interessert i «London»

Det skal ha vært flere interessert produksjonsselskaper i akkurat denne teksten, som Nesbø opplyser er kommet til Hollywood via agent Niclas Salomonsson og hans kontakter.

– Jeg ante jo ingenting før de plutselig ringte meg om at det var interesse for disse 10 sidene i Hollywood. Ben Stiller var en av dem som tente på ideen og fikk tilslaget.

Teksten er også med i en novellesamling Nesbø skriver på. Den får tittelen «Drap - og andre ting jeg skulle har gjort» og kommer etterhvert ut på Aschehoug.

Men det Jo Nesbø er mest gira på å fortelle om akkurat nå er sin neste kriminalroman.

– Vi har akkurat spikret tittelen: Den skal hete «Innbyggere: 990» og kommer til høsten. Det er en historie om ei fjellbygd i Norge der innbyggertallet er 990. Hovedpersonen er en mann i 30-årene som heter Roy og driver en bensinstasjon, sier Jo Nesbø som denne gangen har fartet rundt og gjort research på bensinstasjoner.

Han kaller boken en bygdethriller.

– Foreldrene til Roy døde i det som kan virke som en bilulykke, de kjørte utfor et stup i en cadillac - som fortsatt ligger der. Men da lillebroren kommer hjem etter studier og eiendomsjobb i Canada, begynner det å dukke opp hemmeligheter fra fortiden. Hva var det egentlig som skjedde med moren og faren?

En brødrehistorie

Akkurat hvordan denne idéen dukket opp, er litt uklar.

– Jeg husker faktisk ikke helt. Det var kanskje noe om at jeg ville skrive en brødrehistorie. Om to brødre som er tett på hverandre. De tror de vet alt om hverandre, men går det egentlig an å vite alt om et annet menneske? Det handler om brødrekjærlighet, men også om sjalusi, forteller Nesbø.

Boken kommer tidlig høsten 2020. Og til alle leserne som venter på en mulig 13. bok om Harry Hole - etter den åpne slutten av «Kniv» som kom i vår, kan han si:

– Vi får se. Da vi forlater Harry i «Kniv» sitter han på Gardermoen, hans liv er i ruiner - og han ser opp på avgangstavlen og alle avganger som går til Bangkok, New York, Milano, Bergen og Molde. Han vet ikke hva han skal gjøre, så han triller en terning. Så det jeg kan si, er at den terningen triller fortsatt. Jeg vet ikke hva den havner på.

– Men det blir en 13. bok?

– Tja, jeg tror vi kan si at den terningen triller også fortsatt.

29. mars fyller han han 60 år, og da VG spør om han har noen store planer for dagen, må Nesbø sjekke kalenderen. Det eneste som står der er en automatisk oppføring om at «sommertid starter». Det passer jo fint?

– Hehe, ja, men planen er at jeg skal være et sted å klatre da. Og så har vi snakket om at bandet (Di Derre) skal samles til en privatfest med venner, for vi har et par andre kompiser som også fyller 60, så vi slår det sammen. Men alt tyder på at 2020 blir et kult år. Det blir business as usual: Jeg skal skrive og klatre. Og klatre og skrive. Og faktisk skrive noe om klatring også, det blir en sakprosabok om gamle klatrehelter, forteller Nesbø.

