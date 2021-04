SAKSØKT: I dag starter rettssaken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og forfatter Jørn Lier Horst (51) i Oslo tingrett. Det er satt av tre dager til saken. Her Lier Horst (f.h), advokat Jon Wessel-Aas og rettslig medhjelper Carsten Smith Elgesem på vei inn. Foto: TORE KRISTIANSEN

Jørn Lier Horst om rettssaken: − Forfatterfiendtlig

Jørn Lier Horst kaller Gyldendal og Lydbokforlaget forfatterfiendtlige, mens forlagene mener Lier Horst selger piratkopier. Tirsdag starter rettssaken mellom forlagene og forfatteren.

For første gang i historien saksøker Gyldendal en av sine forfattere – noe Jørn Lier Horst reagerer sterkt på:

– Det er direkte forfatterfiendtlig, sier Jørn Lier Horst.

Sakens kjerne er: Jørn Lier Horst har spilt inn nye utgaver av åtte lydbøker som Gyldendal og Lydbokforlaget mener de fortsatt har rettighetene til. Lydbøkene er lagt ut for salg og strømming, men Gyldendal og Lydbokforlaget mener dette er ulovlige kopier av lydbøker.

Derfor går de nå til sak mot sin egen forfatter.

Jørn Lier Horst utdyper overfor VG hvorfor han mener dette er forfatterfiendtlig:

– Stikk i strid med bokavtalen og forfatterens interesser har Gyldendal og Lydbokforlaget i årevis holdt våre bøker utenfor Norges største strømmetjeneste Storytel med hundrevis av millioner i omsetning. Det er kun Gyldendal som har tjent på det. I praksis har de kapret våre åndsverk og profittert på det, i stedet for å sørge for at bøkene er tilgjengelig i alle tjenester slik de har plikt til ifølge bokavtalen.

Det var dette som fikk Jørn Lier Horst og flere andre Strawberry-forfattere til å si opp lydbokkontraktene sine med Lydbokforlaget og spille inn lydbøkene sine på nytt.

VG følger saken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og forfatter Jørn Lier Horst og illustratør Hans Jørgen Sandnes gjennom dagen tirsdag.

FORFATTERKOLLEGER I RYGGEN: Jørn Lier Horst møtte forfatterkollegaene Thomas Enger (f.v.), Unni Lindell og Tom Egeland dagen før rettssaken. De venter alle på å få rettens avklaring på om lydbokkontraktene de i likhet med Jørn Lier Horst har sagt opp – faktisk kan sies opp. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– De har selv fremprovosert oppsigelsene ved å neglisjere sin plikt. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er både overrasket og skuffet over at de da går til sak. De burde akseptert at vi hadde fått nok og at tålmodigheten vår var brukt opp, sier Jørn Lier Horst til VG.

For første gang sitter den tidligere politimannen på denne siden i en rettssak.

– Det er veldig spesielt, men det skal bli godt å komme i gang med rettssaken. Jeg får ukentlig henvendelser fra lesere som etterspør lydbøkene mine i Fabel og Storytel og som lytter til engelske og svenske versjoner i stedet, sier Lier Horst som mener han var i sin fulle rett til å si opp lydbokkontrakten med Gyldendal/Lydbokforlaget.

– Kontrakten er lovlig oppsagt og rettighetene har gått tilbake til meg, sier Jørn Lier Horst.

Prinsippsak for begge parter

Men dette bestrider Gyldendal og Lydbokforlaget som krever at lydbøkene forbys og trekkes fra markedet. Strategidirektør Einar Ibenholt i Gyldendal reagerer på å bli kalt forfatterfiendtlig av Jørn Lier Horst.

– Jeg kjenner at jeg blir opprørt og lei meg når jeg hører ordet forfatterfiendtlig. Dette er en tvist om bokbransjens normalavtale – og den er jo nettopp laget for å beskytte både forfattere og forlag. Gyldendal går til sak fordi vi er opptatt av å bevare dette avtaleverket, ikke ødelegge det, sier Ibenholt til VG.

Nå blir det opp til retten å avgjøre hvem som har rett. Det som er sikkert er at det er en viktig prinsippsak for begge parter – og som får betydning for langt flere forfattere enn de saksøkte.

– Denne saken er ekstremt viktig, ikke bare for meg men for alle norske forfattere. Det handler om at vi må kunne stole på ordlyden i de kontraktene vi har signert, og at ikke forlagene fritt skal kunne diktere tolkninger som kun gagner dem når bokbransjen moderniseres.

For Gyldendal er det en like sterk prinsippsak – og Einar Ibenholt sier til VG at han ikke tror denne saken blir avgjort i tingretten.

– Dette er en sak som høyst sannsynlig blir anket uansett utfall. Her er det tolkningen av avtaleverket som er forskjellig, og det er en viktig sak som er viktig å få en avklaring på. Jeg tror ingen av partene kommer til å slå seg til ro med en dom i tingretten, sier Ibenholt.

