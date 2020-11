KLAR FOR NYTT FORLAG: Anne B. Ragde har meldt overgang til Petter Stordalens Strawberry Publishing. Foto: Magne Risnes

Anne B. Ragde forlater Oktober og går til Stordalen-forlag

Anne B. Ragde (62) forlater Oktober etter snart 20 år og går til Petter Stordalens Strawberry Publishing.

– Jeg går ikke fra Oktober fordi jeg er misfornøyd, jeg elsker Oktober! Men dette handler om å få ny energi og ny giv. Det føles ut som det er Strawberry som er stedet nå, sier Anne B. Ragde til VG.

I 2001 var hun en av forfatterne som fulgte med redaktør Geir Gulliksen fra Tiden til Oktober. Etter dette har Anne B. Ragde jobbet tett med Gulliksen, som også er Karl Ove Knausgårds redaktør, og sammen har de hatt enorm suksess med blant annet «Berlinerpoplene»-serien om folket på Neshov.

– Det er selvsagt skummelt å forlate en redaktør som Geir Gulliksen. Men når det er snakk om en ny redaktør som Anne Fløtaker i Strawberry, så er det ikke like skummelt. Jeg hadde nok vært skeptisk om det var en ung spirrevipp som ville bli redaktør, men det er Anne Fløtaker, liksom. Jeg har veldig stor respekt for henne, sier Anne B. Ragde til VG.

NY DUO: Anne B. Ragde sammen med sin nye redaktør Anne Fløtaker. Foto: Magne Risnes

I tillegg havner hun endelig på samme forlag som venninnen Unni Lindell - som meldte overgang til Strawberry tidligere i år. Sammen har de laget julehefte for andre år på rad, og da VG snakket med Anne på telefon satt hun sammen med Unni for å signere 1000 eksemplar av juleheftet «Juleengler».

– Dette startet jo på en måte med juleheftet vi lagde i fjor, og som Strawberry tok over rettighetene til etter at Gloria gikk konkurs. Gjennom arbeidet med juleheftet, har jeg blitt kjent med flere, og så er jo Unni her, da. Det fikk meg til å begynne å tenke, sier Ragde - som mener at hun ikke måtte overtales så veldig.

– Det passet bare veldig bra. Jeg er ferdig med Berlinerpoppel-serien, jeg holder på med nye ting - og det passer fint med et nytt liv og ny giv nå.

– Hva var det med Strawberry som lokket?

– Det er et veldig tøft forlag, med masse ville mannfolk. Det liker jeg. Og unge folk. Jeg føler meg jo ikke som 62 år ...

– Er du ikke 63, hører vi Unni Lindell skyte inn i bakgrunnen.

PÅ SAMME FORLAG: Venninnene Unni Lindell og Anne B. Ragde er endelig på samme forlag. Her med juleheftet «Juleengler» som kommer i disse dager. Foto: Strawberry Publishing

– Hæ, nei! Jeg er 62, men går ikke rundt og føler meg som det. Jeg liker egentlig ikke folk på min egen alder, ler Anne B. Ragde, men legger litt mer alvorlig til:

– Jeg har fulgt Strawberry siden starten, og jeg vil bare være med på det eventyret der. Det er bra for oss forfattere at det har kommet et utfordrerforlag inn i bransjen, det gjør at alle er litt på tærne og det er bra for oss alle, sier Ragde.

Forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag synes det er trist å miste Anne B. Ragde.

– Vi synes det er veldig leit. Anne har jo betydd mye for oss som forfatter, og vi har alltid hatt en god og nær relasjon til henne. Vi får bare si til henne at hun er ordentlig velkommen tilbake om hun skulle ønske det. Døren står åpen, sier Engelstad til VG.

Hun har ikke så mye å si rundt hvorfor hun tror Ragde forlater dem til fordel for Stordalen-forlaget.

– Nei, forfatterne er jo frie og må gjøre det de mener er best for dem og deres forfatterskap. Men det er selvsagt kjempeleit dette. Anne har vært en viktig forfatter for oss, sier Engelstad.

Anne B. Ragde sier at det selvsagt er vanskelig å forlate Oktober.

– Jeg har hatt snart 20 fantastiske og givende år hos Oktober, de har hjulpet meg å forløse mine litterære ambisjoner gjennom en rekke bøker jeg er utrolig stolt av, og jeg er både forlaget og min redaktør Geir Gulliksen evig takknemlig. For meg handler ikke dette om at jeg hadde noe ønske om å forlate Oktober, men om jeg skulle prøve noe nytt måtte det nesten skje nå, sier Ragde.

– Jeg føler dette gir meg ny energi og en ny giv som jeg virkelig trengte.

Hun la i 2019 bak seg en vanskelig tid etter hjerneslaget hun ble rammet av. 2020 har vært deilig rolig, mener hun.

– Ja, det har vært ganske deilig. Det har jo selvsagt vært fælt å ikke få se barnabarna, men jeg må være ærlig å si at jeg nøt isolasjonen i vår. Jeg synes det var vidunderlig. Jeg fikk tur overalt med hunden - uten å møte folk. Jeg er person som er veldig, veldig sosial, men som ikke har noe problem med å være alene på hytta i en hel måned.

– Og nå går du inn i en ny skriveperiode - der du ofte isolerer deg?

– Ja, nå blir det mer isolasjon fremover. Jeg har helt klart for meg hva jeg skal jobbe med fremover, sier Ragde som forteller at hun er i fin form for tiden.

– Ja, formen etter hjerneslaget er toppers. Jeg trener en time hver dag når jeg er hjmme. Jeg går en halvtime på ellipsemaskin mens jeg ser på TV-serie, og så tar jeg heisen ned i kjelleren - og går opp de 280 trappetrinnene til leiligheten i femte etasje fire ganger. I tillegg tar jeg knebøy og noe andre greier. Det tar én time.

Strawberry-redaktør Anne Fløtaker gleder seg til å jobbe med Anne B. Ragde.

– Anne har skrevet bøker jeg aldri kommer til å glemme og det er en drøm som går i oppfyllelse når jeg skal jobbe som hennes redaktør. Når Anne først bestemmer seg går det fort i svingene, og vi gleder oss til å få all den positive energien og masse gode bøker hos Strawberrry i årene framover, sier sjefredaktør Anne Fløtaker i Strawberry Publishing.

