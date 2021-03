TRE HOLLYWOOD-PROSJEKTER: I april kommer Jo Nesbø med novellesamling – og allerede er to av novellene solgt til Hollywood. Samtidig lager HBO TV-serie av boken «Sønnen». Foto: Mattis Sandblad, VG

Hollywood elsker Nesbø: Amazon lager film av «Sjalusimannen»

Når krimkongen Jo Nesbø (60) skriver novellesamling skjer dette: Amazon vil lage film av den ene, Ben Stiller vil lage film av den andre – og her hjemme lages for første gang et lydbokdrama med Sven Nordin i spissen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er kult, det, altså, sier Jo Nesbø til VG om alle Hollywood-prosjektene som er i gang:

Det helt nye er at Amazon studios har kjøpt filmrettighetene til hovedfortellingen i novellesamlingen «Sjalusimannen» som ennå ikke er utgitt. Nesbø sier det er såpass ferskt, at han må ringe sin agent Niclas Salomonsson for å høre om han kan gå «on record».

Salomonsson blir satt på høyttaler og bekrefter følgende:

– Det stemmer at «The Jealousy Man» er under utvikling – og det er litt av et drømmeteam som er med. Den skal produseres av Brad Weston («The Revenant», «Birdman» og «12 Years a Slave» for Makeready og Amazon Studios. Regissør blir William Oldroyd – som sto bak prisbelønte «Lady Macbeth» – og manus skrives av det nye stjerneskuddet Roberto Bentivegna – som står bak filmen om Gucci som akkurat nå filmes av Ridley Scott, sier Salomonsson – og legger til:

– Jo og jeg blir eksekutive produsenter.

I tillegg er det allerede kjent at Ben Stiller skal regissere en film basert på novellen «London», som er med i den samme novellesamlingen, for filmstudioet Lionsgate. Samt at HBO skal lage TV-serie av krimromanen «Sønnen» med Jake Gyllenhaal i hovedrollen.

– Men jeg er realistisk og sier som jeg alltid gjør når det gjelder film- og TV-prosjekter: De fleste blir aldri noe av, sier Jo Nesbø.

Det måtte en pandemi og stengte utesteder i Oslo til før Nesbø inviterte oss inn i leiligheten på Majorstuen – for første gang. Her er det hjemmekoselig med fyr på peisen, kunst på veggene, et massivt skrivebord midt i stua – og uendelige mengder bøker både i digre bokhyller og rundt om på alle tenkelige steder. Ryktene om en egen klatrevegg hjemme, stemmer så absolutt.

MER TID: Jo Nesbø har fått mye tid til rådighet som følge av coronapandemien. For første gang på 18 år tilbringer han vinteren hjemme i Oslo – og her er det skriving, lesing, lytting og trening dagene går til. Foto: Mattis Sandblad

Likevel har Nesbø måttet innse at det med pandemiens begrensninger ikke blir lett å lå målet han har satt seg: Å klatre en rute med vanskelighetsgrad 8a.

Lest? Nesbø ble 60 år og satte seg nytt mål: Lever som en toppidrettsutøver

– Jeg skulle vært både i Spania og Thailand og trent og klatret, men det går jo ikke nå, sier Nesbø som har tilbrakt vintermånedene hjemme for første gang på 18 år.

– Så klart savner jeg Thailand, men det er fint å være her også og se at det blir lysere og lysere dager.

Mens Harry Hole bare «er et eller annet sted der ute», som Jo Nesbø selv sier, og coronapandemien er overalt der ute – har Nesbø murt seg inne i leiligheten – og i en periode fikk han novellekick og skrev korte tekster på løpende bånn.

Det har resultert i to novellesamlinger: Nevnte «Sjalusimannen og andre fortellinger» som kommer ut i april og «Rotteøya og andre fortellinger» som kommer i juni.

Men allerede 11. mars lanseres hovedfortellingen «Sjalusimannen» som lyddrama.

LYDBOKFAN: Jo Nesbø har flere tusen bøker hjemme, men sier han i det siste er blitt lydbokfan. Nå kommer han med lydbokdrama. Foto: Mattis Sandblad

Og det er lyd Jo Nesbø først og fremst vil snakke om. Til og med når vi spør: «Hvordan har du det?» og «hva har skjedd siden sist?», er svaret noe med lyd.

– Jeg er blitt veldig interessert i lydboken. Bokens fremtid på mange måter. Jeg tenker at jeg er forfatter, men det betyr ikke nødvendigvis det samme som en produsent av bøker. Jeg er først og fremst interessert i fortellingen – og da er ikke formatet så viktig. Det viktigste er at en historie som rører oss emosjonelt eller intellektuelt ligger i bånn.

Så svaret på hva som har skjedd siden sist, er at Jo Nesbø satte seg ned med forlaget sitt for å diskutere hva de kunne gjøre med disse fortellingene og novellene som er noe annet enn å trykke dem i en bok.

– Vi ville gjøre noe nytt og kom opp med dette: Et lyd-drama.

– Er det så nytt, da?

– Hehe, du kan si det er et format som er kjent og ukjent. Vi har laget en mellomting mellom det gode gamle hørespillet og novellen på trykk. Det blir en lydbok, men i tillegg til fortellerstemme, blir det også dialoger og enkeltscener dramatisert med skuespillere og lydkulisser.

– Jeg er blitt skikkelig lydbokfan og har hørt på noen slike dramatiseringer som er gjort i andre land, blant annet i Sverige og USA. Der er det blitt laget noen veldig kule ting, men jeg tror vi er de første som satser såpass på en dramatisert lydbok i Norge.

Og satse gjør de: Gjermund Eriksen har skrevet manus, Sven Nordin, Tobias Santelmann og Iben Akerlie er med som skuespillere. VG og Aftenposten har kjøpt lydrettighetene.

VILLE HA NORDIN: Jo Nesbø var ikke i tvil om hvem som skulle lese lydboken og samtidig spille hovedrollen som sjalusimannen Nico: – Sven Nordin er en av våre beste skuespillere og samtidig en av de absolutt beste, kanskje den beste, lydbokinnleseren, sier Nesbø. Foto: Helge Mikalsen

– Det har vært veldig morsomt å se hvordan disse folkene har jobbet. Jeg har egentlig bare satt meg tilbake og sagt: Her er novellen, se hva dere kan få til med den, sier Nesbø.

I «Sjalusimannen» møter vi den greske etterforskeren Nicos som blir sendt ut fra Athen til klatreøya Kalymnos der en person er forsvunnet og mulig drept.

– Grunnen til at nettopp denne politimannen blir sendt, er at det er mistanke om et sjalusimotiv – og Nicos er ekspert på temaet. Som han selv sier: Han har begrenset intellekt, men ubegrenset nysgjerrighet – og hans gave er at han kan lukte sjalusi. Noe vi også etter hvert får vite grunnen til.

Tema for alle tekstene i samlingen er sjalusi, begjær og utroskap. Sitt eget kjærlighetsliv har Jo Nesbø svært sjeldent kommentert, og da vi drister oss til å spørre om han har kjæreste, blir han bom stille og rødmer lett.

– Jeg er blitt 60 år, men blir fortsatt rød på ørene av det spørsmålet der. Jeg får bruke den vanlige formuleringen, sier Jo Nesbø.

– Ja, og den har pleid å være «hæppy som singel pappa»?

– Nei, formuleringen er vel «hæppy som pappa». Den kan jo brukes hver gang.

– Altså ikke singel lenger, da?

Spørsmålet blir hengende, og før alt blir for kleint – hopper vi over til å snakke om all tiden han plutselig har fått til rådighet dette pandemiåret.

– Først var jeg rastløs, men jeg har falt til ro. Oslo føles også sånn, byen er så stille. Det skjer ingenting. Det føles som en påskeferie som startet en gang i mars i fjor og aldri tok slutt.

Samtidig som Jo Nesbø nylig rundet 50 millioner solgte bøker på verdensbasis, er han mer produktiv enn noen gang. Allerede før de to novellesamlingene «Sjalusimannen og andre fortellinger» og «Rotteøya og andre fortellinger» er kommet ut, har han levert manus til neste års kriminalroman.

– Ja, det blir en krim i horror-sjangeren. Forlaget er kanskje bekymret for at jeg er overproduktiv, men det kan ikke jeg ta hensyn til. Akkurat nå har jeg en enorm skriveglede, og jeg kan ikke være taktisk. Det kommer sikkert magrere tider.