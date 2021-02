BBC-KJENDIS: Richard Osman (50) er mest kjent for å være skaper og programleder for BBC-programmet «Pointless» og «House of Games», men i fjor høst debuterte han med krimboken «Torsdagsmordklubben» og bare på én uke før jul solgte boken over 130.000 eksemplarer - og nådde ifølge forlaget et totalsalg på nærmere 700.000. Foto: Matt Crossick / PA Wire

Bedre enn mye annet! Bokanmeldelse: «Torsdagsmordklubben» av Richard Osman

Richard Osmans kriminalroman «Torsdagsmordklubben» hadde eventyrlig suksess i det kriserammede Storbritania i fjor. Jeg må innrømme at jeg ikke helt kan forstå hvorfor.

Ingvar Ambjørnsen

Publisert: Nå nettopp

Men i likhet med medlemmene i romanens Torsdagsmordklubb, har jeg opptil flere teorier. Og minst en godt begrunnet mistanke.

For hør bare: Mens virkeligheten går sin skjeve gang, byr denne boken på en flukt inn i en verden av breddfulle vinglass og vennlige samtaler over duftende lunsjretter. Vi befinner oss i den luksuriøse seniorlandsbyen «Coopers Chase». (Minstealder 65 år.) Her er alt lagt til rette for en alderdom i verdig overflod.

Hver torsdag møtes Elizabeth, Joyce, Ibrahim og Ron over et glass eller fem, for å diskutere mordsaker som politiet har måttet gi opp. For så å løse dem en etter en. Hvor de får mappene med de henlagte sakene fra? Fra tidligere førstebetjent Penny Gray. Som har vært med på å starte «Torsdagsmordklubben», men som når handlingen tar til har blitt så senil at hun dessverre ligger i koma på landsbyens sykehjem.

Men livet må gå videre – og det må døden også, og plutselig sitter klubben med et rykende ferskt mord, og det på hjemmebane.

En byggherre med frynset rykte blir funnet ihjelslått i sitt hjem. Ikke er det hvilken som helst byggherre heller. Mannen har faktisk bygget hele Coopers Chase, og er eierens høyre hånd. Som øyeblikkelig peker seg ut som hovedmistenkt. Men som dessverre kan strykes av listen over mulige mordere, da også han må bøte med livet et par kapitler senere.

Og så er de lange samtalene, ryktene, og den fysiske delen av etterforskningen i gang. Inn på scenen kommer til og med politiet, anført av den lekne betjenten Donna De Freitas, som mer enn gjerne kaster ball med seniorene.

Det hele utspiller seg i en slags naivistisk, halvt surrealistisk atmosfære, der man godt kan finne på å spørre den mistenkte om han er skyldig, mens man samtidig fyller opp vinglasset hennes og byr på hjemmelagde kaker. Og får et like vennlig svar tilbake.

Alle disse uendelige samtalene og teoriene kan imidlertid bli litt vel søvndyssende nå og da, og replikkene er heller ikke like morsomme som forfatteren nok har tenkt seg.

Svært ofte ender Osman opp med noe nesten-gøyalt. Og så er det selvfølgelig alle humorklisjeene som alltid dukker opp når gamle mennesker skal skildres i bøker på film. Knirkende knær og usmurte rullatorer.

Men for all del – noen timers opphold på Coopers Chase, sammen med Elisabeth og vennene hennes, er bedre enn mye annet for tiden.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen