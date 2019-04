SUKSESSFORFATTER: Elizabeth Gilbert, her på filmpremieren til «Eat, Pray, Love» i London i 2010. Foto: Chris Jackson / Getty Images Europe

«Eat, Pray, Love»-forfatteren mistet kjæresten – forelsket igjen

Elizabeth Gilbert var knust av sorg da kjæresten Rayya Elias døde for ett år siden. Men hun tillater seg å elske igjen.

«Jeg vil bare si: Hvis dere ser meg vandre rundt arm i arm med en høy, kjekk mann, ikke la det plage dere. Bare vit at denne jenta er lykkelig og følger hjertet sitt», skriver forfatteren (49) til sine 1,7 millioner følgere på Facebook.

Det er nemlig i sosiale medier hun helst kommuniserer med fansen, i tillegg til gjennom sine mange bøker. Gilbert forklarer i sin nye betroelse at det er viktig for henne å være åpen. Derfor velger hun å fortelle om sin nye romanse med fotografen Simon MacArthur, selv om den er veldig fersk.

49-åringen håper med det å normalisere det å forelske seg på nytt etter å ha mistet sin aller kjæreste.

«Hvis døden har tatt noen fra deg, og du trodde at du aldri ville elske igjen, men føler at du er tiltrukket av en ny ... Og så er du ikke sikker på om det er greit? La meg normalisere det. Det er ok. Hjertet ditt er en gigantisk katedral. La det bli åpnet. La det elske».

Gilbert opplyser at den utkårede er britisk fotograf og «en fantastisk mann, som har vært en god venn i flere år».

Hun skriver også at han var en nær og kjær venn av hennes avdøde kjæreste, at MacArthur og Rayya Elias faktisk delte leilighet i London for 30 år siden og var som søsken. Nettopp det betyr mye for Gilbert.

«I det siste har jeg og Simon funnet veien til hverandres armer. Så her er vi. Og hjertet hans har vært et varmt sted for meg å lande», skriver hun i innlegget, som i tillegg er postet til over 700.000 følgere på Instagram.

«Livet er en bristende kraft av gjenfødelse og fornyelse, og dette er et fint øyeblikk å fortelle at jeg er forelsket», skriver hun under et bilde av seg og kjæresten.

Amerikanske Gilbert har solgt millioner med bøker basert på sine egne kjærlighetshistorier og livserfaringer. Nå har hun altså enda en gang funnet kjærligheten i en person hun har kjent i årevis.

Falt for venninnen

Det store gjennombruddet kom med «Eat, Pray, Love» i 2006. Skildringene av hvordan hun brøt ut av sitt første ekteskap og dro på rundreise til Italia, India og Indonesia, hvor hun fant både seg selv og kjærligheten i José Nunes, trollbandt leserne. Boken lå 199 uker på New York Times' bestselgerliste og har solgt i over 10 millioner eksemplarer.

Historien ble i 2010 Hollywood-film med Julia Roberts (51) i hovedrollen. «Åndelig porno for ulykkelige kvinner», skrev VGs filmanmelder.

DØD: Elizabeth Gilbert (t.v.) og avdøde Rayya Elias i 2016. Foto: Noam Galai / Getty Images North America

I 2010 kom oppfølgeren «Evig din», også den om kjærligheten til ektemannen. Men mye har skjedd siden. Det slo ned som en aldri så liten bombe da Gilbert sommeren 2016 kunngjorde at hun og ektemannen hadde skilt lag. Kun to måneder senere meldte forfatteren at hun hadde forelsket seg sin aller beste venninne gjennom de siste 15 årene, syriskfødte Rayya Elias.

Først da Elias ble alvorlig kreftsyk, innså de to at de var mer enn bare venner.

«Det var som det åpnet seg en luke i bunnen av hjertet mitt (en luke jeg ikke engang visste fantes), og hele min eksistens falt ut gjennom den døren. (...) Jeg måtte innse sannheten: Jeg er ikke bare glad i Rayya, jeg er forelsket i Rayya, og jeg har ikke tid til å fornekte det», skrev Gilbert om sin dødssyke kjæreste.

«Tanken på en dag å sitte ved Rayyas sykeseng og holde hånden hennes mens livet ebber ut, uten å ha fortalt henne (og meg selv!) hvor dype mine følelser egentlig er ... Vel, det var utenkelig.»

Rayya Elias døde i januar i fjor, 58 år gammel.

«Jeg vil alltid elske deg», skrev en sorgtynget Gilbert etter kjærestens bortgang.

FILM: Julia Roberts og Javier Bardem i «Eat, Pray Love». Foto: Columbia Pictures

I sin nye post oppfordrer forfatteren sine følgere til ikke å la «den vakre lojaliteten» overfor en død partner hindre en i å oppleve alt det mirakuløse og skremmende et kort liv har å by på. Hun mener at det er lov å leve, og lov å elske, også når man finner kjærligheten i godt voksen alder.

«Det er helt ok. Man vil alltid føle seg som 16 år når man forelsker seg. Eller hvis man en gang elsket en mann, for så å elske en kvinne, for deretter å elske en ny mann. Kanskje du lurer på om det er greit? Kjære deg, det er greit. Du kan elske den du vil», skriver forfatteren i innlegget, som har fått mange tusen likerklikk og sympatierklæringer.

Selv sier Gilbert, også kjent for boken «Ekte Magi», at følelsene hun opplever nå er umulig å kontrollere, og at hun nå befinner seg i et eventyr hun ikke kan gå glipp av. Nettopp det er tema i hennes kommende bok. «City of Girls» slippes 4. juni og handler om nettopp å tillate seg å nyte det «farlige og foranderlige livet».

