TRE BIND, SYV DELER: Den lenge varslede Septologien er i gang - og første bind er nå ute. Andre bok kommer i 2020 og tredje og siste bind i 2021. Verket har fått navnet Septologien fordi det deler seg naturlig i syv deler. Foto: Tom A. Kolstad

Bare Jon Fosse kan dikte slik! Bokanmeldelse: «Det andre namnet. Septologien I-II»

Så er den her, første del av Jon Fosses lenge varslede storverk «Septologien». Og han leverer: Jon Fosse dikter frem språklige bilder og stemninger som ingen gjør ham etter.

Nå nettopp







Det er en egen rytme i Jon Fosses bøker. En slags malende monotoni som gjør at du aldri er i tvil om hvilken forfatter du nå leser.

Slik sett er det selvfølgelig heller ingen tilfeldighet at hovedpersonen i «Det andre namnet» er nettopp en kunstmaler: Asle, han som lever i sorgen og tomheten etter kona Ales som nå er borte.

Det andre namnet Jon Fosse tanum.no 349,- haugenbok.no

«Det andre namnet. Septologien I-II» Forfatter: Jon Fosse Forlag: Samlaget Roman Sider: 514 Pris: 399,- Samlaget Terning 5

Asle og Asle og Ales

Vi en med andre ord tilbake i velkjent Fosse-terreng. «Det er Ales» var tittelen på romanen som han fikk Nynorsk litteraturpris for 1 2004. Asle-navnet kjenner vi fra trilogien «Andvake», «Olavs draumar» og Kveldsvævd». Og at Jon Fosse kan skrive om kunst og kunstnere, vet alle som har lest mesterverket hans «Melancholia» i to bind.

Lest? Forfatter ble provosert av Mette-Marit-oppdrag - skrev forstyrrende tekst

Den Asle vi møter i huset ved fjorden utenfor Bergen, er en tilsynelatende vellykket kunstmaler. Han har sin faste adventsutstilling i Galleri Beyer hvert år, og det er nettopp i adventstiden vi nå møter ham. Asle har en navnebror, også han kunstmaler – og faktisk påfallende lik den første Asle i utseendet og klesdrakt.

Men denne andre Asle bor inne i Bjørgvin (Bergen), han drikker altfor mye og han er avskiltet som kunstner.

les også Jon Fosse vant Nordisk råds litteraturpris

Asle og Asle er ikke de eneste skjebnene som speiler seg i hverandre i denne boken. Det dukker også opp to kvinneskikkelser som begge heter Guro, og som lever av akkurat samme slags bunadssøm. Men som ellers lever ganske ulike liv.

Ikke bare speiler disse skjebnene seg i hverandre, de vikler seg også stadig inn og ut av hverandre. Det er den første Asles tankeverden som bærer boken, og han er like opptatt av det som har vært som det som skjer nå.

Slik kan forfatteren gå tilbake til flere av sine litterære skikkelser fra tidligere bøker, og la dem bli sett utenfra på nytt med Asles blikk.

Fått med deg denne sekser-romanen? Glødende!

Ytre drama er sjelden det viktigste i Fosses bøker. Det er snarere en underliggende følelse av noe prekært som driver handlingen. Som om fortvilelsen og sammenbruddet hele tiden truer – rett under overflaten.

Jon Fosse kan skildres som en lyriker som skriver romaner og skuespill. Derfor kan han også behandle så esoteriske temaer som gudstro og kunstnerisk streben etter det fullkomne uten at det blir kleint.

Ikke alle føler seg komfortable i Jon Fosses univers, det kan føles innelukket og til tider krevende. Men de som virkelig har sansen, og nye lesere som vil oppleve ekte kunst, har grunn til å glede seg over «Det andre namnet. Septologien I-II».

Det er dessuten mer å glede seg til - for som tittelen viser kommer det strømmende fem deler til i dette nye Fosseverket.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 05.09.19 kl. 08:25







Mer om